На Москву свалились юные звёзды, но есть ли толк? Первые итоги крупнейшего обмена КХЛ

Центральным событием межсезонья в КХЛ стал удивительный обмен между СКА и «Спартаком». Петербуржцы отдали за новую звезду лиги Александра Никишина мини-сборную: пять хоккеистов, права ещё на четверых и 50 млн рублей в качестве денежной компенсации. Два с половиной месяца спустя вполне смело можно определять победителя в этой сделке.

Для СКА ставка на Никишина оказалась однозначно выигрышной, и трудно представить, что в ближайшее время сложившийся расклад изменится. Прямо сейчас Александр – ведущий защитник команды почти по всем ключевым показателям. С 13 очками он лучший бомбардир среди коллег по амплуа, а также лидирует по количеству передач и силовых приёмов. Кроме того, Никишин – единственный игрок СКА, который в среднем проводит на льду больше 20 минут за матч.

Единственное беспросветно чёрное пятно для Никишина в этом сезоне – игра с «Куньлунем». В первом периоде защитник на высочайшей скорости сбил с ног Тайлера Вона. Судьи квалифицировали действие Никишина как атаку в область головы и шеи и выписали ему максимально возможный штраф – 5+20 минут.

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Уровень Никишина признали как внутри лиги, так и извне. КХЛ включила Александра в список лучших хоккеистов сентября, а болельщики выбрали его в команду Дивизиона Боброва на Матч звёзд.



В «Спартаке» внезапно перепавшими активами пользуются с меньшей эффективностью. 19-й номер позапрошлого драфта НХЛ Фёдор Свечков на старте чемпионата имел весьма приличные шансы найти себя в новом клубе.

Травмы Романа Старченко и Артёма Демкова расчистили для него место в основе, но занять его Свечкову не удалось. И если в сентябре нападающий регулярно получал шансы, то в текущем месяце вышел на лёд только однажды. Со статистикой у Фёдора – полный швах: 0+0 в восьми играх.

У Никиты Чибрикова матчей почти в два раза больше – 15. Форвард выглядит чуть более заметно по сравнению со своим одноклубником: чаще идёт в отбор, не гнушается применять силовые приёмы – правда, уже трижды нарушил правила. У Чибрикова один ассист – в первой же игре чемпионата, но, похоже, тренеры «Спартака» оценивают его выше, чем Свечкова, по-прежнему доверяя место в составе.

Никита Чибриков Фото: photo.khl.ru

Борис Миронов, главный тренер москвичей, относится к адаптации 19-летних нападающих с пониманием – по крайней мере, на словах. «Что бы я ни говорил, ребята стараются. Ясно, что перспективные, талантливые. Сами понимаете, чтобы играть в КХЛ, надо быть хорошим на всех уровнях. Не только на том, что тебя высоко выбрали на драфте. По самоотдаче, нужно приносить пользу команде. Ребята стараются, ничего не могу сказать. Но нужно время. Непросто, когда человек резко переходит из третьего в шестой класс. Ждём, даём шанс набираться опыта. Будем терпеть, давать шанс», – сказал специалист на одной из послематчевых пресс-конференций в сентябре.

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Пожалуй, легче остальных адаптировался самый возрастной участник сделки – Павел Кукштель. 24-летний форвард, от которого не ждут голевых подвигов, демонстрирует вполне зрелый хоккей – в четвёртом звене он точно на своём месте. При среднем игровом времени в десять минут Кукштель выигрывает под 50% вбрасываний и активно участвует в блокировании бросков.

А вот раскрыть Максима Кровякова красно-белые даже не пытались. 30 сентября он сыграл одну смену, которая длилась 23 секунды. До и после этого эпизода Кровяков выступал в «Химике» из ВХЛ: там у нападающего четыре очка после 11 матчей.



Между лигами балансирует и защитник Никита Седов. В «Химике» 21-летний хоккеист заработал «+4» по итогам четырёх матчей и получил возможность подняться в «Спартак». Но здесь к Седову присматриваются очень внимательно: в трёх матчах за москвичей из шести Никита находился на площадке не больше двух с половиной минут.



Впрочем, из последних десяти матчей «Спартак» проиграл семь, в том числе три из них скромному «Витязю». Бедственное положение москвичей, которые рискуют выпасть из кубковой восьмёрки, может стать поводом для кадровых перестановок. И здесь уже молодым звёздам клуба стоит задуматься: когда брать инициативу в свои руки, если не сейчас.