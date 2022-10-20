В Америке назвали Овечкина одним из самых «грязных» игроков НХЛ. А как насчёт Кросби?

Александр Овечкин – кошмар всех вратарей НХЛ на протяжении вот уже 18 лет. Он лучший игрок в истории «Вашингтона», обладатель Кубка Стэнли и «Конн Смайт Трофи», рекордсмен по «Ришарам». Он любимец публики, а его празднования чемпионского титула с купаниями в фонтане стали легендарными. Но такой ли он «грязный» игрок, как утверждает недавняя статья североамериканского журналиста Юджина Хелфрика, который назвал его артистом с дешёвыми трюками?

Сразу оговоримся, что Хелфрик, хоть и упомянул Овечкина в своей статье, но вне конкурса, а в список самых «грязных» игроков попали Антуан Руссель, Кори Перри, Радко Гудас, Райан Ривз, Мэттью Ткачук, Джейкоб Труба, Назем Кадри, Брендан Лемье, Брэд Маршан и Том Уилсон. Среди самых печально известных нарушений Овечкина автор называет три.

Толчок в борт Брайана Кэмпбелла в сезоне-2009/2010

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Овечкину здесь выписали штраф до конца матча, а после — дисквалифицировали на две игры. Кэмпбелл сломал ключицу и пропустил больше месяца, вернувшись в строй только в середине первого раунда плей-офф. Хит, конечно, не по правилам, и Овечкина наказали справедливо. Но давайте отметим, что Александр сразу осознал, что переборщил, да и с судьями не спорил. Позже он выступил с заявлением, в котором извинился перед соперником и пожелал ему здоровья.

Хит на Збынеке Михалеке в сезоне-2011/2012

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Это был хороший, жёсткий хит, если бы Ови не оторвал ноги ото льда. Но он оторвал и попал в голову вместо плеча. В этом случае Михалек, к счастью, не получил травму и смог продолжить игру. В игре судьи этот эпизод проглядели, но в итоге россиянину выписали три матча дисквалификации.

Удар клюшкой в пах Тренту Фредерику в сезоне-2020/2021

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Тут важен контекст – Фредерик охотился на Овечкина на протяжении всего матча, а в первом периоде и вовсе скинул краги и предложил ему подраться после того, как несильно толкнул его в борт. Ови тогда отказался, но, когда в третьем периоде нападающий дважды ударил его по рукам, ответил ударом в пах. Оба получили по две минуты, а Овечкин позже – штраф в $ 5 тыс.

Так что Фредерик в этом случае просто выполнял своё задание и пытался вывести Овечкина из игры или на эмоции. И у него это получилось – Ови в том матче очков не набрал (хотя «Вашингтон» всё равно выиграл по буллитам). Так что неудивительно, что нападающий «Бостона» был нисколько не расстроен, а позже со смехом вспоминал этот эпизод: «Звучит странно, но больно не было. Я не вру. К тому моменту мы уже сыграли с ними пять или шесть раз, и Овечкин – лучший. Естественно, я буду использовать каждый шанс хитануть его. Ему это не нравилось. Ранее в матче я ехал применить силовой, и он упал. Он подумал, что я сделал ему подножку, мне показалось, что он собирается меня ударить, так что я сбросил краги. Думал, он будет бить, и не собирался просто стоять, а то он бы меня на колени положил».

В этот список можно добавить ещё удар коленом в колено Сергея Гончара в плей-офф-2009, хотя были и другие моменты. Но надо отметить, что большинство грязных эпизодов пришлось на первые несколько лет карьеры россиянина (как и все три дисквалификации). Попасть под бульдозер Овечкина – совсем не сладкая участь, но нарваться на грязную игру в его исполнении сейчас, пожалуй, большая редкость.

Несправедливо вешать ярлык «грязного» игрока на огромного здоровяка, который за карьеру провёл 3301 силовой (это четвёртый результат в НХЛ с момента, когда он дебютировал в лиге в 2005 году) и со временем овладел искусством силовых приёмов в таком же совершенстве, как и снайперским искусством. Сейчас он проводит свои хиты жёстко, крайне эффективно, но при этом чисто.

Однако раз уж в статье упомянут Овечкин, почему автор не вспоминает про подвиги Сидни Кросби? Россиянина и канадца сравнивают и противопоставляют друг другу на протяжении всей карьеры, но если Овечкин выходил за рамки дозволенного именно в силовых приёмах, то Кросби как раз знаменит действиями клюшкой исподтишка, которые ну ничем не оправдать. Например, он бил сзади в пах ничего не подозревавшего Райана О’Райлли, размозжил Марку Мето палец в фарш, рубил под колени Троя Стечера, швырял Мартина Фегервары лицом в борт, стучал Пи Кей Суббэна головой об лёд. Это всё эпизоды нескольких последних лет. Довольно странно забыть обо всех этих грязных моментах самого титулованного действующего канадского игрока и при этом ворошить давнее прошлое россиянина.