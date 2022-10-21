«Северсталь» остановилась в шаге от камбэка, а «Амур» вплотную приблизился к «Авангарду».

«Салават» не смутили авантюры Разина, «Локомотив» уже второй на Западе. Итоги дня КХЛ

20 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись четыре игры. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

«Амур» и «Витязь» устроили догонялки в Хабаровске. Хозяева дважды выходили вперёд, но оба раза теряли созданное преимущество. Постоянно помогал партнёрам голкипер подмосковной команды Дмитрий Шикин. Герой МЧМ-2011 сделал несколько впечатляющих сейвов, но в решающий момент спасти команду не сумел.

За две с небольшим минуты до финальной сирены Сергей Дубакин при полном попустительстве защитников «Витязя» расстрелял ворота Шикина и принёс «Амуру» победу. Благодаря успеху дальневосточники вплотную приблизились к «Авангарду» – теперь между клубами всего одно очко.

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«Салават Юлаев» мощно включился в гостевую игру с «Северсталью». Подопечные Виктора Козлова забросили в первом периоде сразу четыре шайбы. Среди отличившихся оказался не только Александр Кадейкин, но и два защитника – Григорий Панин и Шакир Мухамадуллин, а также 20-летний нападающий Данил Аймурзин, который оформил первый гол во взрослой карьере.

Череповчане отквитали одну шайбу за пять секунд до первого перерыва – причём весьма экстравагантным способом: после удаления соперников Андрей Разин заменил вратаря на шестого полевого игрока.

В оставшееся время «сталевары» смогли сократить отрыв от юлаевцев до одной шайбы, но сил на то, чтобы кардинально изменить ситуацию, им не хватило. В результате «Салават» одержал седьмую победу в последних девяти матчах. Кажется, команда окончательно вышла из кризиса, в который окунулась на старте сезона. Теперь уфимцы уже довольно крепко держатся на третьем месте в Восточной конференции.

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«Торпедо» уверенно справилось с «Сочи». В отличие от «Салавата», нижегородцы главным образом вложились не в первую, а во вторую двадцатиминутку. Подшефные Игоря Ларионова демонстрировали тотальный хоккей и в рамках этого отрезка нанесли 14 бросков в створ против трёх у соперника. В итоге на второй перерыв команды ушли при счёте 3:1 в пользу «Торпедо».

Третий период в такой игре превратился в несущественную формальность. Игроки «Сочи» вновь продемонстрировали абсолютную бесплодность в атаке, а автозаводцы усилиями Сергея Гончарука оставили последнее слово в игре за собой.

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«Динамо» довольно быстро вышло вперёд в игре с «Локомотивом». Благодаря голу Джордана Уила москвичи повели уже на восьмой минуте. Перелом в матче случился ближе к середине, когда ярославцы выстрелили дуплетом. В течение 73 секунд Александр Полунин и Степан Никулин сделали лидером уже «Локомотив».

До конца второго периода у железнодорожников отличился ещё и Егор Коршков, а в самом начале третьего дубль оформил Полунин. Бело-голубые нашли в себе силы на оперативный ответ – на 44-й минуте своё имя в протокол вписал Иван Муранов. Однако концовку динамовцам испортили удаления. Сначала Максим Сушко, а затем Максим Джиошвили и Кирилл Готовец лишили москвичей возможностей для финального штурма. Поражение опустило «Динамо» на третью строчку Западной конференции, «Локомотив», напротив, поднимается на вторую.

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Матчи 21 октября