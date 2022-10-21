«Заставил толпу реветь!» Капризов забил в овертайме с нулевого угла и дал волю эмоциям

Первая победа «Миннесоты» в сезоне и далеко не первая шикарная игра в исполнении русской звезды «дикарей».

«Миннесота» выдала ужасный старт сезона НХЛ, проиграв три домашних матча подряд и пропустив в них 20 шайб. Но на четвёртую игру в гости к «дикарям» пожаловал «Ванкувер», который смело можно называть главным неудачником начала регулярки.

Новость по теме «Ванкувер» проиграл четвёртый матч подряд со старта сезона НХЛ, ведя в счёте в две шайбы

Впрочем, понятно, что даже с таким невезучим соперником «Миннесоте» нужно было ещё заслужить победу, а для этого требовались новые подвиги лидера «Уайлд» Кирилла Капризова. И россиянин не подвёл!

На 19-й минуте, когда счёт в матче был уже 2:1 в пользу гостей, Капризов совершил сольный проход через всю площадку и выложил передачу под бросок Сэму Стилу. Тот не подвёл и уравнял цифры на медиакубе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Уже после этого действия можно было констатировать: Капризов выдаёт лучший старт сезона в своей карьере. 6 (3+3) очков за 10 первых периодов регулярки – таким продуктивным Кирилл не был ни в прошлом, ни в позапрошлом сезонах. Однако сейчас «Миннесоте» помощь русского лидера нужна в двойном размере, а потому Капризов даже не подумал остановиться.



Так, на 49-й минуте, когда «Уайлд» уже снова проигрывали в одну шайбу, Кирилл в большинстве отдал комфортабельную, мягкую передачу на своего друга и партнёра Цуккарелло, который едва уловимым движением переправил шайбу в ворота. Изящество и красота от двух мастеров!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

При счёте 3:3 игра ушла в овертайм, «Миннесота» набрала первое очко в сезоне, но Капризов в этот вечер был очень настойчив, что доказала 64-я минута дополнительного времени. «Капризов, «мёртвый-мёртвый», смертельно уставший за смехотворно долгую смену, забивает победный гол на отложенном штрафе, который он сам заработал», — так описал четвёртый гол Кирилла в сезоне журналист Майкл Руссо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Капризов заставил толпу в Миннесоте реветь!», — откликнулся на гол россиянина официальный аккаунт The Athletic.



Сам Кирилл, хоть и был изрядно вымотанным, но всё-таки дал волю эмоциям после гола. Оно и понятно, ведь этот бросок с нулевого угла принёс «дикарям» первую победу в сезоне. Россиянин провёл очередной шикарный матч, набрал 3 (1+2) очка, улучшив личную статистику на старте сезона.



«Уайлд» впервые в этой регулярке пропустили менее 6 шайб, позволив нападению команды всё-таки выиграть матч для «дикарей». Ну а несчастный «Ванкувер» в каждом матче на старте сезона ведёт в счёте, но пока никак не может познать вкус победы.