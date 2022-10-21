Элитный тафгай получил по соплям от новичка! Видео удивительной драки из НХЛ

Матч между «Монреалем» и «Аризоной» в прошедшем игровом дне НХЛ оказался богатым на события. Чего стоит только волшебный буллит в исполнении форварда хозяев Ника Судзуки, который сверхудачно повторил знаменитый трюк Павла Дацюка.
За 10 минут до шедевра Судзуки случилось ещё одно знаменательное событие: дебютный гол в НХЛ первого номера драфта-2022 Юрая Слафковски. Словак нанёс хороший кистевой бросок, с которым не справился Коннор Ингрэм, а затем эффектно отпраздновал это событие.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В целом «Монреаль» одержал сверхуверенную победу над «койотами», которые ушли от разгромного счёта только благодаря двум голам за две минуты в середине третьего периода. Кроме того, добились успеха «Канадиенс» и в кулачном поединке.
На 13-й минуте, когда счёт был уже 3:0 в пользу «Монреаля», между возрастным форвардом «Аризоны» Заком Кассианом и новичком «Канадиенс» Арбером Джекаем возникли какие-то разногласия. Хоккеисты потолкались, а затем опытный боец Кассиан, которого по меркам современного хоккея вполне можно назвать элитным тафгаем, вызвал Джекая на бой. 21-летний нападающий согласился, а затем взял и надавал Кассиану по соплям!
Вероятно, Кассиан очень удивился, что внезапно нарвался на такого дерзкого и умелого бойца, но в целом в произошедшем нет ничего слишком странного. Джекай – новичок в НХЛ, но в юниорской лиге Онтарио Арбер провёл немало времени, и неоднократно ему доводилось сбрасывать перчатки.
Но всё равно, такое безоговорочное поражение опытного тафгая от молодого новичка с натягиванием свитера на голову и унизительным завершением боя на пятой точке – это главная сенсация игрового дня НХЛ.
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