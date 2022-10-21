Элитный тафгай получил по соплям от новичка! Видео удивительной драки из НХЛ

Опытный Зак Кассиан вряд ли вызвал бы Арбера Джекая из «Монреаля» на бой, если бы знал, чем эта драка закончится.

Матч между «Монреалем» и «Аризоной» в прошедшем игровом дне НХЛ оказался богатым на события. Чего стоит только волшебный буллит в исполнении форварда хозяев Ника Судзуки, который сверхудачно повторил знаменитый трюк Павла Дацюка.

За 10 минут до шедевра Судзуки случилось ещё одно знаменательное событие: дебютный гол в НХЛ первого номера драфта-2022 Юрая Слафковски. Словак нанёс хороший кистевой бросок, с которым не справился Коннор Ингрэм, а затем эффектно отпраздновал это событие.

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В целом «Монреаль» одержал сверхуверенную победу над «койотами», которые ушли от разгромного счёта только благодаря двум голам за две минуты в середине третьего периода. Кроме того, добились успеха «Канадиенс» и в кулачном поединке.

На 13-й минуте, когда счёт был уже 3:0 в пользу «Монреаля», между возрастным форвардом «Аризоны» Заком Кассианом и новичком «Канадиенс» Арбером Джекаем возникли какие-то разногласия. Хоккеисты потолкались, а затем опытный боец Кассиан, которого по меркам современного хоккея вполне можно назвать элитным тафгаем, вызвал Джекая на бой. 21-летний нападающий согласился, а затем взял и надавал Кассиану по соплям!

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Вероятно, Кассиан очень удивился, что внезапно нарвался на такого дерзкого и умелого бойца, но в целом в произошедшем нет ничего слишком странного. Джекай – новичок в НХЛ, но в юниорской лиге Онтарио Арбер провёл немало времени, и неоднократно ему доводилось сбрасывать перчатки.

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Но всё равно, такое безоговорочное поражение опытного тафгая от молодого новичка с натягиванием свитера на голову и унизительным завершением боя на пятой точке – это главная сенсация игрового дня НХЛ.