Кошечкин вошёл в историю, у ЦСКА семь побед подряд. Итоги дня КХЛ

21 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

«Адмирал» едва не провернул то же самое, что и в предыдущей встрече – спасение на флажке. Победу вырвать не удалось, но важное очко со «Спартаком» всё же заработали. Все голевые события в этом матче уместились в последние пять минут основного времени и буллитную серию.

Первым делом красно-белые взяли штурмом ворота. Сначала не забил Матвей Заседа, потом Александр Хохлачёв, но он уложил Серебрякова на лёд, а на пятачке начался настоящий хаос. Ворота пытался закрывать Евгений Лисовец – ему удалось справиться с броском Хохлачёва, но перед Филом Вароне он уже был бессилен.

«Адмиралу» удалось сравнять счёт – Михал Криштоф поехал на пятак, получил передачу и расстрелял Патрика Рыбара в девятку. Победный буллит записал на свой счёт Максим Цыплаков, а «Спартак» обходит «Витязь» и занимает шестую строчку в Западной конференции.

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«Металлург» растерзал «Барыс» в Астане за один период, причём хозяева сами «привозили» себе голы. Первый – Юрий Сергиенко не смог принять передачу в чужой зоне, и Кошелев с Никонцевым убегают и реализуют два в одного.

Второй – Голдобин сначала заработал на себе удаление, потом сам же его реализовал. И по-щегольски отпраздновал в стиле Криштиану Роналду. У Николая три гола в последних трёх матчах. Третий – Биграс в меньшинстве послал шайбу через центр своей зоны – Никонцев сказал спасибо и расстрелял Бояркина с убойной позиции. Четвёртый – Лайпсик без помех выстрелил из круга вбрасывания. Большинство «Магнитки» в первом периоде показало стопроцентную реализацию.

Шла 17-я минута, но на этом матч уже можно было заканчивать. В оставшееся время Кошелев оформил дубль, а Василий Кошечкин вошёл в историю, став первым вратарём в КХЛ с 90 «сухими» матчами.

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«Куньлунь» в этом сезоне уже далеко не мальчики для битья, просто отбывающие номер. Они способны дать бой любому. В первой очной встрече сезона месяц назад СКА не испытал проблем с этим соперником, но сегодня команда Грега Айрленда оказала достойное сопротивление. В первом периоде армейцы вели игру, но смогли забить только один гол – шайба после броска Михаила Воробьёва так быстро выскочила из ворот, что судьи поначалу даже не заметили этого.

Второй период начался с того, что Паркер Фу подставил клюшку под бросок Зака Лесли, но СКА довольно быстро выправил положение и вновь повёл – забил Дамир Жафяров. И уже на последних секундах периода Джек Родевальд вновь сравнял счёт. В третьем периоде СКА вновь вышел вперёд благодаря голу Марата Хуснутдинова и это преимущество в счёте уже сохранил.

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Выезд начался для «Автомобилиста» с серьёзной проверки прочности двумя армейскими командами в условиях, когда лазарет трещит по швам. Два дня назад команда Николая Заварухина в упорной борьбе проиграла СКА, а сегодня не смогла справиться с ЦСКА, который добился седьмой победы подряд.

В первом периоде ЦСКА забросил дважды – сначала Константин Окулов совершил проход по флангу, прицелился и прошил Юхана Матссона, а через пару минут Фредрик Классон красиво завёл шайбу в ворота, оказавшись в нужный момент на пятачке. Во втором периоде «Автомобилист» много атаковал и в итоге добился успеха – Анатолий Голышев реализовал большинство, послав шайбу с острого угла. В третьем периоде ЦСКА дожал соперника – Плотников забросил третью шайбу за три с половиной минуты до конца и фактически снял все вопросы о победителе. Финальную точку поставил Виталий Абрамов в пустые ворота.

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Матчи 22 октября