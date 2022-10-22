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Результаты матчей КХЛ 21 октября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей на 22 октября

Кошечкин вошёл в историю, у ЦСКА семь побед подряд. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 21 октября
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СКА не без труда обыграл «Куньлунь», «Спартак» по буллитам одолел «Адмирал».

21 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2022, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Б
Спартак
Москва
0:1 Вароне (Орлов, Заседа) – 54:30 (5x5)   1:1 Криштоф (Уильямс) – 57:40 (5x5)   1:2 Цыплаков – 65:00 (ПБ)

«Адмирал» едва не провернул то же самое, что и в предыдущей встрече – спасение на флажке. Победу вырвать не удалось, но важное очко со «Спартаком» всё же заработали. Все голевые события в этом матче уместились в последние пять минут основного времени и буллитную серию.

Первым делом красно-белые взяли штурмом ворота. Сначала не забил Матвей Заседа, потом Александр Хохлачёв, но он уложил Серебрякова на лёд, а на пятачке начался настоящий хаос. Ворота пытался закрывать Евгений Лисовец – ему удалось справиться с броском Хохлачёва, но перед Филом Вароне он уже был бессилен.

«Адмиралу» удалось сравнять счёт – Михал Криштоф поехал на пятак, получил передачу и расстрелял Патрика Рыбара в девятку. Победный буллит записал на свой счёт Максим Цыплаков, а «Спартак» обходит «Витязь» и занимает шестую строчку в Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2022, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Кошелев (Никонцев) – 03:08 (5x5)   0:2 Голдобин (Яковлев, Карпов) – 04:53 (5x4)   0:3 Никонцев – 13:44 (5x4)   0:4 Лайпсик (Кёрран) – 16:11 (5x4)   0:5 Кошелев (Никонцев, Земчёнок) – 33:59 (5x5)

«Металлург» растерзал «Барыс» в Астане за один период, причём хозяева сами «привозили» себе голы. Первый – Юрий Сергиенко не смог принять передачу в чужой зоне, и Кошелев с Никонцевым убегают и реализуют два в одного.

Второй – Голдобин сначала заработал на себе удаление, потом сам же его реализовал. И по-щегольски отпраздновал в стиле Криштиану Роналду. У Николая три гола в последних трёх матчах. Третий – Биграс в меньшинстве послал шайбу через центр своей зоны – Никонцев сказал спасибо и расстрелял Бояркина с убойной позиции. Четвёртый – Лайпсик без помех выстрелил из круга вбрасывания. Большинство «Магнитки» в первом периоде показало стопроцентную реализацию.

Шла 17-я минута, но на этом матч уже можно было заканчивать. В оставшееся время Кошелев оформил дубль, а Василий Кошечкин вошёл в историю, став первым вратарём в КХЛ с 90 «сухими» матчами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2022, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Воробьёв (Яшкин) – 10:26 (5x5)   1:1 Фу (Лесли) – 23:40 (5x5)   2:1 Жафяров (Хайруллин, Глотов) – 29:15 (5x5)   2:2 Родевальд (Сомерби, Ип) – 39:24 (5x5)   3:2 Хуснутдинов (Воробьёв, Фальковский) – 46:22 (5x5)

«Куньлунь» в этом сезоне уже далеко не мальчики для битья, просто отбывающие номер. Они способны дать бой любому. В первой очной встрече сезона месяц назад СКА не испытал проблем с этим соперником, но сегодня команда Грега Айрленда оказала достойное сопротивление. В первом периоде армейцы вели игру, но смогли забить только один гол – шайба после броска Михаила Воробьёва так быстро выскочила из ворот, что судьи поначалу даже не заметили этого.

Второй период начался с того, что Паркер Фу подставил клюшку под бросок Зака Лесли, но СКА довольно быстро выправил положение и вновь повёл – забил Дамир Жафяров. И уже на последних секундах периода Джек Родевальд вновь сравнял счёт. В третьем периоде СКА вновь вышел вперёд благодаря голу Марата Хуснутдинова и это преимущество в счёте уже сохранил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2022, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Окулов – 09:37 (5x5)   2:0 Классон (Слепышев, Светлаков) – 11:49 (5x5)   2:1 Голышев (Кормье, Эберт) – 39:42 (5x3)   3:1 Плотников (Дуда, Слепышев) – 56:23 (5x5)   4:1 Абрамов (Карнаухов) – 59:02 (en)

Выезд начался для «Автомобилиста» с серьёзной проверки прочности двумя армейскими командами в условиях, когда лазарет трещит по швам. Два дня назад команда Николая Заварухина в упорной борьбе проиграла СКА, а сегодня не смогла справиться с ЦСКА, который добился седьмой победы подряд.

В первом периоде ЦСКА забросил дважды – сначала Константин Окулов совершил проход по флангу, прицелился и прошил Юхана Матссона, а через пару минут Фредрик Классон красиво завёл шайбу в ворота, оказавшись в нужный момент на пятачке. Во втором периоде «Автомобилист» много атаковал и в итоге добился успеха – Анатолий Голышев реализовал большинство, послав шайбу с острого угла. В третьем периоде ЦСКА дожал соперника – Плотников забросил третью шайбу за три с половиной минуты до конца и фактически снял все вопросы о победителе. Финальную точку поставил Виталий Абрамов в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 22 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2022, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Витязь
Московская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2022, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Локомотив
Ярославль
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