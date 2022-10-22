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«Тампа» обыграла «Флориду» в овертайме, Ткачук грязно сыграл против Кучерова, видео момента

Американский хулиган избил лежащего на льду Кучерова. Видео подлого поступка Ткачука
Лев Лукин
«Тампа» обыграла «Флориду» в овертайме,
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Известный провокатор НХЛ показал, как именно он собирается ненавидеть «Тампу».

Дерби Солнечного штата между «Флоридой» и «Тампой» в последнее время приобрело характер весьма ожесточённого противостояния. «Пантеры» и «молнии» не гнушаются массовых драк и откровенной обоюдной грязи, и эта сторона матчей зачастую выходит на первый план, обходя сам хоккей. В нынешнем сезоне в это дерби введён дополнительный острый элемент – новичок «Флориды» и один из главных провокаторов лиги Мэттью Ткачук, который сразу после перехода в стан «Пантерз» обозначил своё отношение к «Тампе».

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Первая игра нового сезона между двумя командами штата обошлась без драк, но штрафных минут было предостаточно, а фактор Ткачука в результате оказался едва ли не решающим. В самом начале овертайма ершистый американец лишь с помощью нарушения правил остановил выход к воротам Бобровского Никиты Кучерова, но на этом не остановился и грязно ударил несколько раз уже упавшего на лёд россиянина.

ВИДЕО

За Кучерова сразу же вступился Виктор Хедман, чем нивелировал в плане штрафных санкций агрессивный порыв Ткачука. Но первоначальное нарушение правил никуда не делось, «Тампа» вышла из эпизода с большинством и вскоре реализовала его. Героем матча стал оформивший дубль Пойнт, для которого в этом эпизоде всё сделал Стэмкос.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Агрессия Ткачука в адрес Кучерова, вероятно, была вызвана не только абстрактной ненавистью американца к «молниям». Ещё во втором периоде случился достаточно спорный эпизод, в котором Никита припечатал к борту капитана «Флориды» Александра Баркова. Тот, конечно, сам виноват в том, что низко опустил голову, но и Кучеров не сделал ничего, чтобы избежать опасного контакта.

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К счастью, для Баркова всё обошлось, и он вскоре вернулся на лёд, но, вероятно, Ткачук затаил злость на Кучерова и выместил её в эпизоде, когда терять уже было нечего (ведь малый штраф Мэттью всё равно уже заработал).

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2022, суббота. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 13:04 (5x4)   1:1 Ткачук (Монтур, Форслинг) – 15:48 (5x5)   2:1 Балцерс (Ткачук, Монтур) – 35:37 (5x5)   2:2 Пойнт (Кучеров, Сергачёв) – 49:29 (5x5)   2:3 Пойнт (Стэмкос, Перри) – 62:08 (4x3)

При этом что Кучеров, что Ткачук в этой игре показали не только свою приверженность к жёсткой игре на грани, но и то, что являются отличными хоккеистами. Россиянин, например, в третьем матче подряд оформил ассистентский дубль: помог отличиться сначала Стэмкосу, а затем Пойнту. У россиянина уже семь голевых передач в нынешнем сезоне, по этому показателю Кучеров уступает только Панарину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ткачук же отметился голом в ворота Василевского в первом периоде.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Что ж, первая часть «Битвы за Флориду» в сезоне-2022/2023 осталась за «Тампой». В следующий раз команды встретятся 11 декабря, но уже на льду «Амали-Арены».

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