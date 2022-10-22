«Тампоны», или как вы их тут называете». Почему в южном дерби НХЛ так много драк и грязи

Как известно, самый лёгкий способ завести себе спортивных врагов — жить с ними по соседству. Битвы, скованные региональной ненавистью, не исчезают почти никогда — а вот о горячей вражде «Колорадо» и «Детройта» мало кто вспоминает в настоящем времени: ушли те игроки, да и команды в разных конференциях.

Как выяснилось, напряжённое дерби можно создать даже в таком индифферентном к хоккею штате, как Флорида. В матчах между «Тампой» и «Флоридой» в последнее время всегда есть искра — и это связано не только с тем, что обе команды собрали крутые составы, но и с той ненавистью, которая ощущается между командами. Вы могли видеть это сегодня, когда Мэттью Ткачук привёз во Флориду штучки, которыми игрок до этого баловался на Западе.

В следующем году первому матчу «Лайтнинг» и «Пантерз» исполнится 30 лет. Обе команды появились в НХЛ в начале 90-х, когда лига активно расширялась и в основном смотрела на южные рынки. Чуть раньше в лигу зашли «молнии», которыми рулил Фил Эспозито. Возможно, из-за этого «Тампа» не признавала амбиции «пантер» на захват всего штата — новые соседи на билетах и видеокубе проходили исключительно под псевдонимом «Майами».



Первая игра соперников собрала неслыханную аудиторию — 27 тысяч зрителей. Произошло это из-за того, что первые годы жизни «Тампа» проводила на вместительной бейсбольной арене, которую переоборудовали под хоккей. Уже тогда стороны обменивались уколами: Эспозито обыграл бренд новых вражин, обозвав их «кошечками» и «котятами». Генменеджер соперника Бобби Кларк, ненадолго отвлёкшийся от «Филадельфии», заявил, что уж не Эспозито с его стилем игры кого-то так называть.

Фил Эспозито Фото: nhl.com

В принципе, Эспозито сразу был настроен на то, что «Флорида» станет кровным врагом. Когда стало известно о том, что НХЛ решила создать вторую команду в штате, Фил заявил прессе: «Отлично — теперь у наших болельщиков будет соперник, которого можно будет ненавидеть». На претензии Кларка легенда «Бостона» ответил… поцелуем в щёку во время телеинтервью. «Ну и дурак», — ответил на это опешивший Бобби.

Впрочем, соперник тоже отвечал в том же духе. Главный тренер «пантер» Роджер Нельсон, который был известен в лиге как ревностный христианин и сравнительно мягкий босс, в 1995-м внезапно выдал: «Я не из Флориды, не знаю всего, но думаю, что «Тампоны» (!) или как вы их тут называете, ненавидят Майами гораздо сильнее, чем Майами не любит их. Для них это большие матчи, но для нас их важность ещё не выросла».



Однако ранний запал прошёл слишком быстро. Обе команды быстро укатились куда-то на дно таблицы — и если у «Флориды» были хотя бы сезоны с Павлом Буре и новёхонькая арена, то «Тампу» раздирали финансовые скандалы, частые смены владельцев и угроза разорения. В сезоне-2000/2001 обе команды входили в пятёрку наименее посещаемых в лиге, и никакого серьёзного дерби в таких условиях быть просто не могло.



После этого «Молнии» всё-таки встали на дорогу успеха. Даже если не отбрасывать тёмное время конца нулевых, которое было проведено с владельцами-»ковбоями» (так их назвал Джон Торторелла), «Тампа» всё равно была более успешной командой, ставшей чемпионом в 2004-м. Из-за финансовых и управленческих неурядиц тот состав быстро развалился, но Стив Айзерман и его команда сделали из «молний» постоянного фаворита.



«Флорида» благодаря сливам сезонов и успехам на драфте всё-таки смогла сколотить молодой костяк из Александра Баркова, Аарона Экблада и Джонатана Юбердо. В 2016-м команда даже выиграла дивизион, но это оказался в какой-то степени фальстарт: окончательно претендентом на что-то хорошее «Флорида» стала после прихода Джоэля Кенневиля на пост главного тренера.

История противостояния «Тампы» и «Флориды» Фото: AP/ТАСС

И первой «Битвой Флориды», которая реально походила на битву, стала серия плей-офф весной прошлого года. Уже первые три матча не обходились без обоюдных штрафов за грубость, а в четвёртой игре всё пошло бить фонтаном: игроки «Флориды», уступавшей 2:6, начали грязно играть против соперников, в раздевалку отправились Кучеров и Сергачёв.

«Твои суперзвёзды лежат на льду с травмами. Я хочу страсти, но теперь не понимаю, что нам разрешено делать, а что нельзя. Мы сделали что должны были, чтобы повести в счёте, а хоккей закончился где-то во втором периоде. Это превратилось в нечто иное», — возмущался после матча Джон Купер.



Через год состоялось то, что казалось зрителям реваншем, а оказалось гигантским разочарованием. «Флорида» после идеальной регулярки казалась фаворитом в серии с любимыми соседями, но отлетела 0-4, забив за эти матчи лишь трижды. Градус ненависти в матчах снова упал, а для зрителей особо большим не становился. «На самом деле у нас нет реальной ненависти к соседушкам — да и вряд ли была», — заявлял журналист Tampa Bay Times Джон Романо. Он отмечал, что когда-то единственной командой штата были «Майами» из НФЛ и весь штат болел за «дельфинов».



Но если местные ребята не хотят устраивать из «Битвы за Флориду» реальную битву, то с этим справятся заезжие гастарбайтеры. Мэттью Ткачук сразу после перехода на юг заявил, что ненавидел Эдмонтон, но теперь будет ненавидеть Тампу намного больше — и, как видите, взялся за выполнение этой программы в первом же очном матче.



Пример «Вегаса» и «Сан-Хосе» показывает, что для рождения дерби не обязательно нужна многовековая история ненависти или какие-то другие причины: достаточно пары напряжённых и грязных матчей. Сегодняшняя игра, вполне возможно, повысит накал матчей не на пару делений, а куда сильнее.