Ничушкин уже вошёл в историю «Колорадо»! Русский чемпион НХЛ играет на уровне Макдэвида

После того как Валерий Ничушкин выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо», а затем выбил себе роскошное восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 6,125 млн, многие подумали, что теперь российский форвард будет играть не напрягаясь, ведь контракт жизни уже подписан.

Однако сам Валерий в своих многочисленных интервью говорил, что эти деньги ещё нужно отработать, так что настроен россиянин был максимально серьёзно. До «Колорадо» в карьере Ничушкина были сложные этапы, поэтому Валерий прекрасно понимал, что, раз теперь судьба дала такой шанс, нужно за него держаться и не отпускать.

Примечательно, что перед нынешним регулярным чемпионатом габаритный форвард залечивал тяжёлую травму ноги, ходил на костылях, но всё равно набрал форму и вышел на свой прежний уровень. Достаточно просто посмотреть, как хоккеист стартовал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сегодня в Денвере на льду «Болл-Арены» состоялась очередная встреча в рамках регулярки НХЛ, в которой действующий чемпион «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Матч завершился победой гостей в основное время со счётом 3:2.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился в матче двумя результативными передачами на Эвана Родригеса и Боуэна Байрэма. Таким образом, у россиянина в текущем сезоне стало 10 набранных очков — пять голов и пять результативных передач. Уроженец Челябинска догнал суперзвезду НХЛ Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ и делит с капитаном «Эдмонтона» второе место в лиге по этому показателю.

Только представьте, Ничушкин – первый игрок в истории «Колорадо» с 10 очками в пяти матчах на старте сезона, поэтому Валерий уже может собой гордиться. Кроме того, нападающий стал первым игроком в истории «Колорадо» (с сезона-1995/1996), добившимся такого результата на старте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В истории франшизы (с учётом достижений «Квебека») Ничушкин стал четвёртым игроком. У «Нордикс» отличились Петер Штястны (1987/1988 – 13 очков в пяти матчах, 1982/1983 – 11), Мишель Гуле (1983/1984 – 12, 1987/1988 – 12) и Джо Сакик (1992/1993 – 12).

«Превращение Ничушкина можно сравнить с превращением Золушки. Хотя сам он скажет, что превратился в рыцаря на льду. Интересно, как сам Валерий пережил ту серию из 91 матча подряд без голов? Это пример мужества, преданности и любви к хоккею, а также характера. Для многих ребят, которые хотят стать хоккеистами и чего-то добиться в жизни, эти примеры должны рассказывать тренеры. Может быть, об этом нужно рассказывать и взрослым игрокам, у которых что-то не получается.

То, что Ничушкин – молодец и что сейчас его все любят и гордятся им, – это факт. А любили ли его, когда он 91 матч подряд не мог забить? Мы с улыбкой говорили: «Ну да, есть такой хоккеист». Мы гордимся Валерой за то, что он смог это пережить и дать очень хороший пример. Пример – это конкретная ситуация в жизни. Когда ты говоришь о том, что есть такой хоккеист Ничушкин, который совершил подвиг для себя, не сдался и улетел сейчас в космос, – это одно дело. Другое – то, что свою силу и класс нужно доказывать в тренировках и играх, чтобы в тебя поверили. И тебе нельзя останавливаться. Нужно быть мужественным и преданным хоккею. И тогда ты будешь пользоваться уважением», – говорил заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Валерий Ничушкин Фото: AP/ТАСС

Действительно, нынешние достижения челябинца приятно удивляют. Идти нога в ногу с самим Макдэвидом – согласитесь, это дорогого стоит. Ещё приятнее то, что в тройке лучших бомбардиров НХЛ сейчас сразу трое русских хоккеистов. Всё дело в том, что на первой строчке находится форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 11 (3+8) очков в пяти матчах. Так держать, парни!