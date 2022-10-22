«Мне вообще по… Кто такой Баширов?» Знарок хамит соперникам и плюёт на главную дуэль КХЛ

Второе «зелёное дерби» регулярного сезона КХЛ из шести пройдено. «Салават Юлаев» взял реванш за поражение в Уфе, но не без потерь. Григорий Панин после столкновения с Александром Радуловым уехал в больницу. После матча на вопросы ответили главные тренеры команд.

Новость по теме Григория Панина после столкновения с Радуловым увезли в больницу

«У Григория сломан нос. Посмотрим, как завтра, пока смеётся»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии Панина, а также заявил, что «Ак Барс» с их составом – отличный раздражитель для любого соперника и победа над ним придаёт уверенности.

— Важный матч для нас был, принципиальный соперник. Игра плей-офф была. Для многих ребят в нашем коллективе это, возможно, первый такой матч по накалу, напряжённый. «Ак Барс» хорошо играл, прессинговал до конца, не сдавался. Трудный матч для нас. Отдельное спасибо нашим болельщикам в Казани, их было слышно все 60 минут.

— Как состояние Панина?

— У Григория сломан нос. Вроде бы сотрясения нет, но посмотрим, как завтра. Пока улыбается.

— В третьем периоде сохраняли счёт? «Ак Барс» все 20 минут играл в зоне атаки.

— А как вы думаете? Да, мы играли по счёту, с «Ак Барсом» раскрываться нельзя. Хорошие нападающие, которые моментально могут наказать. Так и получилось, когда дома с ними играли. Мы сыграли слишком открыто, они воспользовались этим. Против «Ак Барса» нельзя играть открыто.

— Многие критиковали подписание Ежова летом, но сегодня он сделал разницу.

— Илья молодец, он сделал сегодня ключевые сейвы. Довольны всей нашей бригадой, и Кареев, и Ежов выполняют хорошую работу.

— Как именно «Салават» поменялся с того дерби?

— Сделали выводы после того матча. Он был поучительным, мы поняли, что должны играть все вместе, строго в обороне, работать с первой до последней минуты.

— Тренер соперника несколько раз отмечал, что матчи с «Салаватом» для него не настолько важны. Может, мотивация на принципиального соперника помогла вам победить?

— «Ак Барс» всегда был принципиальным соперником для «Салавата Юлаева». В том составе, как сейчас, это очень хороший раздражитель для любой команды, хороший экзамен проверить свои силы, увидеть свои слабые и сильные стороны. Для нашей команды, как и для любой команды, победа над «Ак Барсом» придаёт уверенности.

«Ребята мастеровитые, но видите… Хорошо, хоть моменты есть»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок поделился мнением о причинах сегодняшней неудачи, рассказал, почему команда упрощает игру и как изменила тренировки.

— Немножко неважно первый период, хотя и там у нас было два выхода «один в ноль». Играли с большим желанием, самоотдачей. Не хватило реализации моментов.

— Можно ли сказать, что поражение связано с тем, что много сил было отдано в матче с «Магниткой»?

— В какой-то мере вы правы.

— С чем связана замена вратаря перед третьим периодом?

— Потому что Билялов будет играть следующую игру.

— Дальше у вас «Магнитка», «Салават», команда готовится к этим соперникам по-особенному или всё в штатном режиме?

— Наверное, в штатном режиме. Обычно готовимся, единственное, что уже несколько дней, как мы перешли на скоростные тренировки, потому что немного не хватало нас. Невзирая на календарь, мы занимаемся вот этим делом.

— Можно сказать, что сегодня «Ак Барс» проиграл вратарскую дуэль?

— Я бы не этого не сказал. У нас два отличных вратаря. Замена вратаря бывает по разным причинам, даже чисто психологическим для команды. Не нужно винить Мифтахова, он тоже подтаскивал. В целом доволен вратарями в этом сезоне.

— За полторы минуты до конца взяли тайм-аут, какая была установка?

— Обычные схемы.

— 10 матчей подряд без побед в основное время, то есть можно говорить о системном кризисе.

— Думаю, что нет. Ребята мастеровитые, но видите… Хорошо, хоть моменты есть. Когда моментов нет, это усугубляет ситуацию.

— Может, надо упростить игру?

— А мы и так её упрощаем. Посмотрите, в третьем периоде уже начинаем бросать со всех позиций, просим, чтобы не было лишнего паса. Они будут играть красиво, когда пойдут трудовые голы, тогда раскрепостятся и будут играть в свою игру, которую мы ждём.

«Да мне вообще п…. Кто такой Ринат Баширов?»

Олег Валерьевич ещё не до конца прочувствовал накал одного из главных дерби в КХЛ. Как он выразился после игры в Уфе, для него это «обычный матч». В «Салавате Юлаеве» не могли пройти мимо такого принижения противостояния и подкололи Знарка аналогичной ремаркой. Тренер «Ак Барса» на просьбу парировать Ринату Баширову ответил в фирменном хамоватом стиле.

— Почему эмоций не хватило?

— Мы вышли, перебросали.

— Вас 12-6 перебросали в первом периоде.

— В первом – может быть. Остальные периоды мы вчистую выиграли. В первом, наверное, психологически немножко просели. Потому что «зелёное дерби», «зелёное дерби».

— Для вас сейчас «зелёное дерби» — это «зелёное дерби»?

— Я ещё не прочувствовал эту ситуацию. Но понимаю, что здесь долгая история, стараюсь к этому привыкнуть. Вижу, что сегодня был полный дворец болельщиков. Когда прочувствую? Честно говоря, для меня сейчас каждая игра – дерби. В следующей, может быть.

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— Генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов вас поддел, написав, что это была обычная игра, цитируя вас в Уфе. Есть что ответить?

— Да мне вообще п… (смеётся). Кто такой Ринат Баширов? (Уходя).