«Мне вообще по… Кто такой Баширов?» Знарок хамит соперникам и плюёт на главную дуэль КХЛ

Второе «зелёное дерби» регулярного сезона КХЛ из шести пройдено. «Салават Юлаев» взял реванш за поражение в Уфе, но не без потерь. Григорий Панин после столкновения с Александром Радуловым уехал в больницу. После матча на вопросы ответили главные тренеры команд.
«У Григория сломан нос. Посмотрим, как завтра, пока смеётся»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии Панина, а также заявил, что «Ак Барс» с их составом – отличный раздражитель для любого соперника и победа над ним придаёт уверенности.
— Важный матч для нас был, принципиальный соперник. Игра плей-офф была. Для многих ребят в нашем коллективе это, возможно, первый такой матч по накалу, напряжённый. «Ак Барс» хорошо играл, прессинговал до конца, не сдавался. Трудный матч для нас. Отдельное спасибо нашим болельщикам в Казани, их было слышно все 60 минут.
— Как состояние Панина?
— У Григория сломан нос. Вроде бы сотрясения нет, но посмотрим, как завтра. Пока улыбается.
— В третьем периоде сохраняли счёт? «Ак Барс» все 20 минут играл в зоне атаки.
— А как вы думаете? Да, мы играли по счёту, с «Ак Барсом» раскрываться нельзя. Хорошие нападающие, которые моментально могут наказать. Так и получилось, когда дома с ними играли. Мы сыграли слишком открыто, они воспользовались этим. Против «Ак Барса» нельзя играть открыто.
— Многие критиковали подписание Ежова летом, но сегодня он сделал разницу.
— Илья молодец, он сделал сегодня ключевые сейвы. Довольны всей нашей бригадой, и Кареев, и Ежов выполняют хорошую работу.
— Как именно «Салават» поменялся с того дерби?
— Сделали выводы после того матча. Он был поучительным, мы поняли, что должны играть все вместе, строго в обороне, работать с первой до последней минуты.
— Тренер соперника несколько раз отмечал, что матчи с «Салаватом» для него не настолько важны. Может, мотивация на принципиального соперника помогла вам победить?
— «Ак Барс» всегда был принципиальным соперником для «Салавата Юлаева». В том составе, как сейчас, это очень хороший раздражитель для любой команды, хороший экзамен проверить свои силы, увидеть свои слабые и сильные стороны. Для нашей команды, как и для любой команды, победа над «Ак Барсом» придаёт уверенности.
«Ребята мастеровитые, но видите… Хорошо, хоть моменты есть»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок поделился мнением о причинах сегодняшней неудачи, рассказал, почему команда упрощает игру и как изменила тренировки.
— Немножко неважно первый период, хотя и там у нас было два выхода «один в ноль». Играли с большим желанием, самоотдачей. Не хватило реализации моментов.
— Можно ли сказать, что поражение связано с тем, что много сил было отдано в матче с «Магниткой»?
— В какой-то мере вы правы.
— С чем связана замена вратаря перед третьим периодом?
— Потому что Билялов будет играть следующую игру.
— Дальше у вас «Магнитка», «Салават», команда готовится к этим соперникам по-особенному или всё в штатном режиме?
— Наверное, в штатном режиме. Обычно готовимся, единственное, что уже несколько дней, как мы перешли на скоростные тренировки, потому что немного не хватало нас. Невзирая на календарь, мы занимаемся вот этим делом.
— Можно сказать, что сегодня «Ак Барс» проиграл вратарскую дуэль?
— Я бы не этого не сказал. У нас два отличных вратаря. Замена вратаря бывает по разным причинам, даже чисто психологическим для команды. Не нужно винить Мифтахова, он тоже подтаскивал. В целом доволен вратарями в этом сезоне.
— За полторы минуты до конца взяли тайм-аут, какая была установка?
— Обычные схемы.
— 10 матчей подряд без побед в основное время, то есть можно говорить о системном кризисе.
— Думаю, что нет. Ребята мастеровитые, но видите… Хорошо, хоть моменты есть. Когда моментов нет, это усугубляет ситуацию.
— Может, надо упростить игру?
— А мы и так её упрощаем. Посмотрите, в третьем периоде уже начинаем бросать со всех позиций, просим, чтобы не было лишнего паса. Они будут играть красиво, когда пойдут трудовые голы, тогда раскрепостятся и будут играть в свою игру, которую мы ждём.
«Да мне вообще п…. Кто такой Ринат Баширов?»
Олег Валерьевич ещё не до конца прочувствовал накал одного из главных дерби в КХЛ. Как он выразился после игры в Уфе, для него это «обычный матч». В «Салавате Юлаеве» не могли пройти мимо такого принижения противостояния и подкололи Знарка аналогичной ремаркой. Тренер «Ак Барса» на просьбу парировать Ринату Баширову ответил в фирменном хамоватом стиле.
— Почему эмоций не хватило?
— Мы вышли, перебросали.
— Вас 12-6 перебросали в первом периоде.
— В первом – может быть. Остальные периоды мы вчистую выиграли. В первом, наверное, психологически немножко просели. Потому что «зелёное дерби», «зелёное дерби».
— Для вас сейчас «зелёное дерби» — это «зелёное дерби»?
— Я ещё не прочувствовал эту ситуацию. Но понимаю, что здесь долгая история, стараюсь к этому привыкнуть. Вижу, что сегодня был полный дворец болельщиков. Когда прочувствую? Честно говоря, для меня сейчас каждая игра – дерби. В следующей, может быть.
— Генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов вас поддел, написав, что это была обычная игра, цитируя вас в Уфе. Есть что ответить?
— Да мне вообще п… (смеётся). Кто такой Ринат Баширов? (Уходя).
- 22 октября 2022
-
21:29
-
21:22
-
21:12
-
20:56
-
20:48
-
20:39
-
20:29
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:03
-
20:00
-
19:53
-
19:36
-
19:29
-
19:23
-
19:11
-
18:59
-
18:47
-
18:37
-
18:28
-
18:20
-
18:10
-
17:54
-
17:44
-
17:25
-
17:21
-
17:15
-
16:46
-
16:21
-
16:06
-
15:47
-
15:07
-
14:27
-
14:08