Вот бы Александр Радулов брал пример с бывшего партнёра по «Далласу».

Американец Павелски вошёл в историю НХЛ! Его третий гол в матче — цирковой номер

Джо Павелски – так звучит имя главного героя сегодняшней ночи в НХЛ. Нападающий «Далласа» внёс решающий вклад в победу над «Монреалем». 38-летний ветеран хоккея оформил хет-трик и добавил к нему ассист.

Причём на всё про всё американцу хватило 13 с половиной минут игрового времени – иными словами, он совершал результативное действие каждые три с половиной минуты. И в итоге вошёл в историю НХЛ как самый возрастной автор хет-трика за всё время существования «Далласа».

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Все три шайбы в исполнении Павелски получились весьма специфическими. Его первый трюк – резкий бросок в большинстве под перекладину с неудобной руки и неудобной дистанции:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во втором случае «дедушке» Джо очень помог 25-летний одноклубник Роопе Хинц. Финн навязал сопротивление защитникам, отобрал шайбу и переадресовал её забытому в слоте Павелски.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для третьего взятия ворот Павелски приложил больше усилий. Форвард отлично открылся под передачу на выход «1 в 0», но пас получился не самым точным, и Джо пришлось вылавливать шайбу в воздухе.

Справившись с этой задачей, он сохранил концентрацию, а двое хоккеистов «Монреаля» – нет. Они вдвоём кинулись блокировать бросок и досматривали эпизод у борта за воротами, в который болезненно вписались. Павелски тем временем не торопясь обработал шайбу и направил её в сетку. Настоящий цирковой номер!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО

Успехи Павелски по времени показательно накладываются на неудачи Александра Радулова. На протяжении трёх предыдущих сезонов оба хоккеиста выступали за «Даллас», но в один момент их карьеры пошли по диаметрально противоположным траекториям.

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Павелски в прошлом сезоне окончательно выбрался из игрового кризиса, в который попал чуть раньше: американец, словно позабыв о собственном возрасте, установил личный рекорд – 81 очко в регулярке. Радулов, напротив, стремительно регрессировал: после «-20» и четырёх голов на 70 игр у него оставался, по сути, один путь – в КХЛ. Правда, и в российской лиге 36-летний нападающий не блещет: штрафных минут (45) у него пока в три раза больше, чем набранных очков (15).

Возможно, Александру стоит созвониться с Джо: бывший одноклубник, очевидно, знает секреты хоккейного долголетия.