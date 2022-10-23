«Без Овечкина НХЛ была бы другой». Канадец нахвалил русскую звезду и привёл к провалу

Лидер «Лос-Анджелеса» Даути давно не играл против Ови и очень соскучился. Дрю провёл образцовый матч, а капитан «Вашингтона» провалился.

«Я никогда не горел желанием блокировать броски Овечкина», — этими словами предварял очную встречу «Вашингтона» и «Лос-Анджелеса» лидер «королей» Дрю Даути.

Много критикуемый защитник, которому в декабре будет уже 33, последние 2,5 года пропускал матчи против российской звезды. В прошлом сезоне он пропустил обе встречи с «Вашингтоном» — сначала из-за травмы, а потом из-за набившего оскомину COVID-протокола. А в чемпионате-2020/2021 команды и вовсе были разведены по дивизионам. И за это время Даути успел серьёзно соскучиться по Овечкину.

«Я очень по этому скучал. Я был травмирован в прошлом году, поэтому попросту много пропустил. Я определённо скучал по игре против Ови. У нас здоровая конкуренция друг с другом, мы всегда стараемся применить силовой приём друг на друге и всё в этом роде. Он знает, как усердно и сильно я забочусь об игре в защите, а вот он любит забивать голы. Так что мы, очевидно, противостоим друг другу в подобных ситуациях, и мы оба полны решимости сделать друг друга», — поделился защитник перед матчем.

Последний раз они встречались в феврале 2020-го. Тогда «Кингз» вели со счётом 2:1, но под занавес матча Овечкин трижды поразил ворота соперника — и «Вашингтон» победил со счётом 4:2. Даути был на льду во время двух последних шайб россиянина.

«Кажется, он вообще не стареет. Он очень хороший, всё ещё физически сильный хоккеист… Играть против него всегда сложно, и я взволнован этой возможностью. Но мы знаем, что должны сделать это, чтобы выиграть встречу, поэтому сделаем всё возможное, чтобы не допустить его в таблицу рекордов. Мы постараемся выбить его из игры.

Но это будет сложная задача. «Вашингтон» — хорошая команда, а Ови — отличный, потрясающий игрок. Без него НХЛ была бы другой», — канадец продолжал осыпать комплиментами россиянина спустя более чем 2,5 года после последней встречи.

Вполне логично, что во время матчей им приходилось часто играть друг против друга. Правый защитник и левый нападающий — классика жанра. Вот и ночью с 22 на 23 октября Овечкин и Даути вновь противостояли друг другу. Из этой дуэли явным победителем вышел канадский игрок обороны «Лос-Анджелеса»: хоть очками он не отметился, но завершил матч с положительным показателем полезности — «+1». При этом Даути провёл на льду астрономические 28 минут 31 секунду — с большим отрывом лучшее число среди всех игроков обеих команд. Канадец в принципе лидирует в НХЛ по среднему игровому времени.

Овечкин, в свою очередь, матч провалил. «Всё ещё физически сильный хоккеист», как сказал Даути, стал лучшим во встрече по количеству проведённых силовых приёмов — их было шесть. Для сравнения, лидер «Лос-Анджелеса» провёл лишь один хит. Но в то же время 37-летний капитан «столичных», занимаясь силовой борьбой, а не прямыми обязанностями в атаке, заработал худший показатель полезности в «Вашингтоне» — «-2». И это, на минуточку, в выигранном матче!

В общем, кажется, возраст российской звезды потихоньку начинает брать своё. Или это всё же Даути уж слишком соскучился по Овечкину?