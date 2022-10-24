Панарин — лучший бомбардир НХЛ! Пробил удивительного героя из России и обогнал Ничушкина

Но спасти «Рейнджерс» от неожиданного разгрома не получилось даже у Артемия. Российские игроки «Коламбуса» остановили «синерубашечников».

Перед началом очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги лидерство в гонке бомбардиров между собой делили сразу два российских хоккеиста. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин набрали по 11 очков в нынешнем сезоне, при этом на данный момент не допустив ещё ни одного холостого матча. Оба российских хоккеиста набирали очки в каждом из матчей со старта сезона.

Первым продлить результативную серию выпал шанс 31-летнему Панарину, чьи «Рейнджерс» на домашнем льду принимали «Коламбус Блю Джекетс». Для «мундиров» матч с «синерубашечниками» был вторым в расписании регулярки за последние 24 часа. Накануне подопечные Брэда Ларсена уступили «Питтсбург Пингвинз» (3:6), после чего их ещё ждал перелёт из Коламбуса в Нью-Йорк. Таким образом, хозяева по всем предматчевым раскладам на бумаге должны были выглядеть свежее своего оппонента. Но реальность оказалась куда более жестокой к команде Жерара Галлана.

«Рейнджерс» активно начали встречу и на хорошем уровне провели первые 10 минут матча. Но затем по непонятной причине на долгое время впали в настоящий летаргический сон, прекратив демонстрировать какое-либо движение на ледовой площадке. Гости смотрелись быстрее и закономерно открыли счёт, за две минуты до конца первого периода подловив хозяев в контратаке – отличился американский защитник Зак Веренски.

На самом старте второго периода серьёзную ошибку допустил словацкий голкипер «Рейнджерс» Ярослав Галак. Проводивший второй матч в нынешнем сезоне 37-летний ветеран НХЛ откровенно проспал далеко не самый опасный бросок в исполнении защитника гостей Эндрю Пика, поставив свою команду в ещё более невыгодное положение.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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А в середине отрезка первый гол в нынешнем сезоне забил российский нападающий «Блю Джекетс» Егор Чинахов. Воспитанник омского хоккея выдал потрясающую предсезонку, завершив серию выставочных матчей в ранге её лучшего снайпера. На старте регулярки Чинахову никак не удавалось отличиться, но в матче с «Рейнджерс» его бросок наконец достиг цели.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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Представ на домашнем льду уже в совсем невыгодном свете, «Рейнджерс» ненадолго встрепенулись и организовали настоящий штурм ворот голкипера «Блю Джекетс» Даниила Тарасова. До начала встречи мало кто мог себе представить, что именно Тарасов станет главным действующим лицом матча. Но удивительный герой из России сумел остановить звёздное нападение «Рейнджерс». 23-летний вратарь отметился целой серией ярких спасений, однако за 76 секунд до ухода на перерыв всё-таки был вынужден распрощаться с мечтой о матче на ноль.

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Подставили вратаря собственные полевые хоккеисты – удаления Пика и Владислава Гаврикова оставили «Коламбус» втроём против пятерых оппонентов, но это ещё было полбеды. Тарасов практически отбился в столь сложном формате, но тут ошибку в передаче в самый ответственный момент допустил опытный шведский форвард Густав Нюквист – Панарин перехватил шайбу и броском из убойной позиции поразил ворота «Коламбуса».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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Панарин продлил результативную серию на старте сезона до шести матчей, что является самой длинной подобной серией для игрока «Рейнджерс» с сезона-2009/2010. Тогда словацкий форвард Мариан Габорик выдал результативную серию из восьми игр. Благодаря заброшенной шайбе в ворота Тарасова российский нападающий заодно вновь единолично возглавил гонку бомбардиров регулярного чемпионата, опять обогнав Ничушкина — 12 очков против 11.

Но на этом позитивные новости для «Рейнджерс» на сегодня были исчерпаны. В третьем периоде они попытались вернуться в игру, но Тарасов этим североамериканским вечером действовал выше всяких похвал. Российский вратарь завершил встречу с 30 отражёнными бросками, одержал первую победу за карьеру в НХЛ и заслуженно был признан первой звездой матча, а итоговый счёт зафиксировал убедительную победу «Коламбуса» (5:1). За шесть минут до конца матча «мундиры» стрельнули дуплетом – Эрик Робинсон и Кент Джонсон дважды подряд поразили ворота Галака – отправив тренерский штаб «Рейнджерс» очень крепко думать относительно качества игры, которое сегодня показали их хоккеисты.