Почему Капризов — «дикарь», а Гретцки был «королём»? Откуда пошли названия клубов НХЛ

Российские команды совсем недавно начали добавлять к своим основным названиям альтернативные. Например, «Нефтехимик» пытается вызвать аналогии с «волками», «Металлург» — с лисами, «Сибирь» — со снежинками. В НХЛ подобная культура существует с момента появления лиги.

«Анахайм Дакс»

Майкл Эснер не самый известный персонаж в хоккейной истории — гораздо шире его популярность распространилась на кинематограф. С 1984 года до середины нулевых он руководил «Диснеем». И когда в 1993-м компания задумала создать «Анахайм», у Эснера уже было готово название. За год до образования команды студия выпустила один из наиболее успешных фильмов о хоккее — «Могучие утки». Вслед за актёрами Майкл точно так же назвал настоящих хоккеистов. После ухода Эснера из «Диснея» «Анахайм» перешёл в другие руки, и прилагательное из названия испарилось.

«Анахайм» Фото: сайт «Анахайм Дакс»

«Аризона Койотс»

Название для клуба выбирали ещё в тот момент, когда он базировался в Финиксе. Всё разрешилось просто: болельщики сначала сами предложили варианты, а затем провели голосование за лучший из них.

«Аризона» Фото: сайт «Аризоны Койотс»

«Ванкувер Кэнакс»

В последние годы хоккеистов «Ванкувера» часто называют «косатками» — эмблема с этим животным появилась на их джерси в 1997-м. Впрочем, официальное клубное название никак не связано с фауной. Своё будущее имя в Ванкувере подсмотрели у полупрофессионального клуба, который назвался так из-за существования в канадском фольклоре дровосека Джонни Кэнака.

«Ванкувер» Фото: nhl.com

«Вегас Голден Найтс»

Нейминг предпоследнего новичка лиги — целиком и полностью задумка его владельца. Билл Фоули постарался по-максимуму связать имя с колоритом Лас-Вегаса. «Эта эмблема выражает всё, чем я горжусь, во что я верю, когда мы говорим о создании команды и о тех ценностях, которые будет она олицетворять, — сказал Фоули. — Цвета клуба — серо-стальной, золотой, красный и черный — соответствуют местным реалиям и определяют суть команды. Серый цвет отражает силу и стойкость, бóльшая часть золота в США производится в Неваде, красный цвет символизирует ландшафт Лас-Вегаса, пустыню и каньоны красного оттенка, чёрный — это мощь и динамика. На эмблеме «Голден Найтс» изображён шлем с вырезом в виде буквы V, которая означает Вегас. Вторая дополнительная эмблема включает в себя узор из мечей, которые образуют звезду со всем известного знака «Добро пожаловать в Лас-Вегас!»

«Вегас» Фото: nhl.com

«Виннипег Джетс»

Название «Виннипега» вышло из извилистой цепочки. Первый хозяин Бен Хацкин забрал наименование «Джетс» у молодёжки, которая носила такое имя в честь «Нью-Йорк Джетс» из НФЛ. Бейсбольной командой владел Сонни Уэрблин — друг Хацкина. Эмблема «Виннипега» точно такая же, что и людей другой профессии — элитных лётчиков из канадских королевских ВВС. Именно в Виннипеге находится крупнейшая военная авиабаза страны.

«Виннипег» Фото: nhl.com

«Даллас Старз»

Ближайший «предок» «Далласа» — «Миннесота», которая выступала под именем «Северные звёзды» и к современным «Уайлд» не имеет никакого отношения. В девяностые франшизу охватил финансовый кризис, и владелец её продал. Покупатель Норман Грин решил перевезти клуб в Даллас — жаркое место, но очень большой и богатый рынок. Передислокация логично исключила из названия «северные», а вот «звёзды» так и остались.

«Даллас» Фото: nhl.com

«Калгари Флэймз»

Логотип «Калгари» — иллюстративное напоминание простой, но и сейчас не всем очевидной истины: мир лучше войны. Первое время после создания «огоньки» выступали в одном из крупнейших городов США — Атланте. Во время Гражданской войны он принял на себя страшный пожар и почти дотла сгорел. Трагедия фактически положила конец вооружённому противостоянию между Севером и Югом.

В начале восьмидесятых годов прошлого века команда переехала в Калгари, но новые болельщики через голосование решили сохранить прежнюю айдентику. Изменилась только буква на игровом свитере: место «А» (Атланта) заняла «С» (Калгари), а жуткое пламя вокруг неё осталось.

«Калгари» Фото: nhl.com

«Колорадо Эвеланш»

Маркетологов «Колорадо» от творческих мук избавила природа. В 1995 году франшиза из Квебека переехала в Денвер — штат, известный на всю Америку Скалистыми горами, откуда часто сходят лавины. Клуб нарекли в честь этого явления, а в качестве эмблемы «Эвеланш» получили букву «А», стилизованную под одну из самых высоких вершин местности.

«Колорадо» Фото: nhl.com

«Лос-Анджелес Кингз»

Создатель хоккейного клуба в Лос-Анджелесе вряд ли был зачарован калифорнийскими закатами, иначе бы тоже рассматривал «природное» название. Джек Кент Кук — один из сильнейших дельцов в американском спорте, он также владел баскетбольными «Лейкерс». Для хоккеистов он выбрал название — прямую ассоциацию с богатством и величием.

«Лос-Анджелес» Фото: nhl.com

«Миннесота Уайлд»

Название «Уайлд» тоже определяют географические особенности. Миннесота — самый северный штат США после Аляски, на треть покрытый лесами. Запад территории — это прерии, а на остальной территории раскинулись почти 12 тысяч озёр. Исследователи считают, что они образовались в результате таяния ледника. Именно дикая природа сделала из Кирилла Капризова «дикаря».

«Миннесота» Фото: nhl.com

«Нэшвилл Предаторз»

«Нэшвилл» — один из относительно молодых клубов лиги. Франшиза появилась на карте НХЛ лишь в конце девяностых, и привлечённым к её формированию людям пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти новое название. Менеджеры решили внимательно изучить историю города и наткнулись на историю археологических раскопок. В семидесятые годы строители Нэшвилла расчищали площадку под очередной небоскрёб и в какой-то момент обнаружили клык и кость ноги саблезубого тигра. Так местные хоккеисты стали «хищниками» с одним из самых угрожающих логотипов в лиге.

«Нэшвилл» Фото: nhl.com

«Сан-Хосе Шаркс»

Вряд ли кому-то хочется связываться и с животным, изображённым на эмблеме «Сан-Хосе». Впрочем, владельцам клуба этот вариант показался не самым кровожадным. Семья Ганд вынесла на голосование болельщиков более 2000 идей, но отвергла победивших «клинков» (blades). Хозяева посчитали такое название не лучшим оружием на маркетинговом рынке. К тому же акулы — частые гости на калифорнийском побережье, где выступает «Сан-Хосе». «Акулы безжалостны, решительны, быстры, ловки, умны и бесстрашны. Мы хотим, чтобы наша команда соответствовала всем этим качествам», — обосновал выбор вице-президент «Сан-Хосе» по маркетингу Мэтт Левин.

«Сан-Хосе» Фото: nhl.com

«Сент-Луис Блюз»

Носители самого романтичного названия в НХЛ — хоккеисты из Сент-Луиса. Решительность и бесстрашие не так волновали «блюзменов», как мелодичность звучания. Имя команды Владимира Тарасенко совпадает с культовой американской песней 1914 года: она так и называлась — «Блюз Сент-Луиса».

«Сент-Луис» Фото: nhl.com

«Сиэтл Кракен»

Генеральный директор «Сиэтла» несколько раз переносил дату объявления названия. Функционер не спешил с решением из-за сложностей с торговой маркой, которые были вызваны расовыми скандалами и пандемией коронавируса.

В результате франшиза нарекли себя «Кракен» из-за богатой морской истории, которая сложилась в Сиэтле. «Название команды олицетворяет связь с морем, а также любопытство, скрывающееся за его поверхностью», — отметил генменеджер клуба Рон Фрэнсис. Сторонние наблюдатели не упустили возможности поиронизировать. «Судя по неймингу, собираются покорять глубины таблицы», — таков был один из самых популярных на хоккейных ветках комментариев в день обнародования названия.

«Сиэтл» Фото: nhl.com

«Чикаго Блэкхоукс»

«Чикаго», как и «Калгари», обязан своим названием печальным событиям войны. Отец-основатель клуба Фредерик Маклафлин во время Первой мировой командовал пулемётным батальоном в составе «Дивизии Чёрного Ястреба». Дивизия, в свою очередь, получила такое название в честь легендарного Чёрного Ястреба — вождя индейского племени сауков и участника англо-американской войны.

«Чикаго» Фото: nhl.com

«Эдмонтон Ойлерз»

Здесь всё просто: в Эдмонтоне много нефти.