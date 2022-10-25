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Результаты матчей КХЛ 24 октября, турнирная таблица, видео, судейский скандал в матче СКА, расписание КХЛ 25 октября

Громкий судейский скандал в матче СКА и ожесточённая драка. Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ за 24 октября
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«Ак Барс» продолжает уступать, московское «Динамо» выиграло дерби на 58-й минуте.

24 октября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось четыре матча. Кратко подводим итоги каждой встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Коробкин (Дронов, Юров) – 29:00 (5x5)   1:1 Адамчук (Шипачёв, Лямкин) – 42:13 (5x5)   2:1 Коростелёв (Майе, Лайпсик) – 56:54 (5x4)

В Магнитогорске «Металлург» принимал многострадальный «Ак Барс». Несколько дней назад казанцы прервали шестиматчевую серию поражений, победив уральцев дома, но затем подопечные Олега Знарка вновь уступили «Салавату».

Отчётная встреча оказалась упорной, напряжённой и нерезультативной. Счёт был открыт лишь на 29-й минуте, когда Егор Коробкин броском от синей линии пробил Билялова. В начале третьего периода защитник «Ак Барса» Адамчук ответил тем же способом, разрядив свою пушку. Вскоре казанцы вроде бы вышли вперёд, когда Дыняк с пятачка запихал шайбу за спину Паскуале, но тренерский штаб магнитогорцев инициировал запрос на помеху вратаря, и он оказался успешным.

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Развязка же наступила на 57-й минуте. «Ак Барс» оказался в меньшинстве после необязательного удаления Галимова в чужой зоне, а магнитогорская связка Майе – Коростелёв подписала казанцам приговор, расчертив красивую комбинацию. «Металлург» победил, закрепившись на первом месте Востока, «Ак Барс» же потерпел уже восьмое поражение в девяти матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Григоренко (Соркин, Киселевич) – 01:49 (5x5)   1:1 Бывальцев – 24:27 (5x5)   2:1 Грудинин (Окулов, Мамин) – 34:56 (5x5)   3:1 Каменев (Окулов, Мамин) – 38:06 (5x5)   4:1 Мингачёв – 54:19 (5x5)   5:1 Провольнев (Григоренко, Диц) – 55:34 (5x5)   5:2 Яруллин – 57:35 (5x5)

В Москве набравший ход ЦСКА принимал «Трактор», который в последних играх намекнул на выход из кризиса старта сезона. Челябинцы пропустили уже на второй минуте, упустив Григоренко на пятачке, но в начале второго периода сумели отыграться после классного прессинга в чужой зоне и броска Бывальцева с неудобной руки.

Однако настоящей борьбы в этой встрече не получилось. ЦСКА при помощи вратаря Рейдеборна потушил челябинский запал, а во второй половине второго периода очень вовремя забросил две важнейшие шайбы. Отличились Грудинин и Каменев, завершивший красивую комбинацию с участием Окулова и Мамина.

В третьем периоде ЦСКА преспокойно завершил матч победой, при этом доведя счёт до крупного. Шайбы Мингачёва и Провольнева подтвердили факт восьмой подряд победы армейцев. Второй гол «Трактора» в исполнении Яруллина ничего не изменил, равно как и яркая ожесточённая драка Стася с Дицем.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2022, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Хайруллин (Жафяров, Ожиганов) – 02:40 (5x4)   1:1 Берёзкин (Волков, Лукичёв) – 11:53 (5x5)   2:1 Ожиганов (Грошев) – 28:16 (5x5)   3:1 Камалов (Яшкин, Воробьёв) – 35:18 (5x5)   3:2 Красковский (Рафиков, Шалунов) – 41:49 (5x4)   3:3 Сергеев (Шалунов, Коршков) – 44:59 (5x5)   4:3 Яшкин (Хуснутдинов) – 54:56 (5x5)

В Санкт-Петербурге шикарный матч сыграли СКА и «Локомотив». Армейцы с Невы вышли вперёд в большинстве уже на третьей минуте, но ярославцы отыгрались ещё до сирены на перерыв. Во втором отрезке подопечные Ротенберга забили два гола, сделав серьёзную заявку на победу, но «Локомотив» взял и отыгрался в третьем периоде благодаря шайбам Красковского и Сергеева.

Но всё-таки лидер регулярки дожал неуступчивых гостей. Победную шайбу забросил Дмитрий Яшкин, но поблагодарить за этот гол чех должен, во-первых, Красковского, который максимально неудачно вывел шайбу из-за собственных ворот, а во-вторых, своих партнёров, которые мощным прессингом заставили форварда «Локомотива» ошибиться.

Правда, в этой истории есть нюанс: Яшкина вообще не должно было быть на площадке в это время. Незадолго до гола чех откровенно наиграл на удаление, опасно сыграв высоко поднятой клюшкой против ярославского оппонента Волкова и разбив ему лицо.

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Судьи прозевали этот момент, не выписали Яшкину заслуженные «2+2», а он вскоре стал героем матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Рашевский – 57:22 (5x4)

В Минске состоялось, возможно, самое засушливое динамовское дерби в истории КХЛ. На протяжении 57 минут с небольшим полевые игроки обоих клубов не могли переиграть Алексея Колосова и Константина Волкова, а героем матча в итоге стал форвард москвичей Дмитрий Рашевский. Он в большинстве лучше всех разобрался в невероятной сутолоке на пятачке минчан и буквально запихнул шайбу в ворота. 1:0, сухая и сверхтрудовая победа подопечных Алексея Кудашова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 25 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2022, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2022, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Спартак
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2022, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
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