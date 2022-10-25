Громкий судейский скандал в матче СКА и ожесточённая драка. Итоги игрового дня КХЛ

24 октября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось четыре матча. Кратко подводим итоги каждой встречи.

В Магнитогорске «Металлург» принимал многострадальный «Ак Барс». Несколько дней назад казанцы прервали шестиматчевую серию поражений, победив уральцев дома, но затем подопечные Олега Знарка вновь уступили «Салавату».

Отчётная встреча оказалась упорной, напряжённой и нерезультативной. Счёт был открыт лишь на 29-й минуте, когда Егор Коробкин броском от синей линии пробил Билялова. В начале третьего периода защитник «Ак Барса» Адамчук ответил тем же способом, разрядив свою пушку. Вскоре казанцы вроде бы вышли вперёд, когда Дыняк с пятачка запихал шайбу за спину Паскуале, но тренерский штаб магнитогорцев инициировал запрос на помеху вратаря, и он оказался успешным.

Развязка же наступила на 57-й минуте. «Ак Барс» оказался в меньшинстве после необязательного удаления Галимова в чужой зоне, а магнитогорская связка Майе – Коростелёв подписала казанцам приговор, расчертив красивую комбинацию. «Металлург» победил, закрепившись на первом месте Востока, «Ак Барс» же потерпел уже восьмое поражение в девяти матчах.

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В Москве набравший ход ЦСКА принимал «Трактор», который в последних играх намекнул на выход из кризиса старта сезона. Челябинцы пропустили уже на второй минуте, упустив Григоренко на пятачке, но в начале второго периода сумели отыграться после классного прессинга в чужой зоне и броска Бывальцева с неудобной руки.

Однако настоящей борьбы в этой встрече не получилось. ЦСКА при помощи вратаря Рейдеборна потушил челябинский запал, а во второй половине второго периода очень вовремя забросил две важнейшие шайбы. Отличились Грудинин и Каменев, завершивший красивую комбинацию с участием Окулова и Мамина.



В третьем периоде ЦСКА преспокойно завершил матч победой, при этом доведя счёт до крупного. Шайбы Мингачёва и Провольнева подтвердили факт восьмой подряд победы армейцев. Второй гол «Трактора» в исполнении Яруллина ничего не изменил, равно как и яркая ожесточённая драка Стася с Дицем.

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В Санкт-Петербурге шикарный матч сыграли СКА и «Локомотив». Армейцы с Невы вышли вперёд в большинстве уже на третьей минуте, но ярославцы отыгрались ещё до сирены на перерыв. Во втором отрезке подопечные Ротенберга забили два гола, сделав серьёзную заявку на победу, но «Локомотив» взял и отыгрался в третьем периоде благодаря шайбам Красковского и Сергеева.



Но всё-таки лидер регулярки дожал неуступчивых гостей. Победную шайбу забросил Дмитрий Яшкин, но поблагодарить за этот гол чех должен, во-первых, Красковского, который максимально неудачно вывел шайбу из-за собственных ворот, а во-вторых, своих партнёров, которые мощным прессингом заставили форварда «Локомотива» ошибиться.



Правда, в этой истории есть нюанс: Яшкина вообще не должно было быть на площадке в это время. Незадолго до гола чех откровенно наиграл на удаление, опасно сыграв высоко поднятой клюшкой против ярославского оппонента Волкова и разбив ему лицо.

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Судьи прозевали этот момент, не выписали Яшкину заслуженные «2+2», а он вскоре стал героем матча.

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В Минске состоялось, возможно, самое засушливое динамовское дерби в истории КХЛ. На протяжении 57 минут с небольшим полевые игроки обоих клубов не могли переиграть Алексея Колосова и Константина Волкова, а героем матча в итоге стал форвард москвичей Дмитрий Рашевский. Он в большинстве лучше всех разобрался в невероятной сутолоке на пятачке минчан и буквально запихнул шайбу в ворота. 1:0, сухая и сверхтрудовая победа подопечных Алексея Кудашова.

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Матчи 25 октября