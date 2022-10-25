Овечкин пишет историю! Русский снайпер мощно пальнул из «офиса» и обошёл легендарного Хоу

783-й гол Ови в карьере, а больше победных шайб в истории НХЛ только у Ягра.

После волевой победы в домашнем матче с «Лос-Анджелесом» «Вашингтон» выбрался в гости в Нью-Джерси к местным «дьяволам», которые имели в активе серию из трёх побед подряд. Лидер «Кэпс» Александр Овечкин выглядел в матче с «королями» не слишком убедительно, схлопотал «-2» в победной игре и не набрал очков, так что Питер Лавиолетт решил поменять для российской суперзвезды центрфорварда: вместо Кузнецова в звене с Ови вышел Строум, а Евгений отправился во вторую тройку к Юханссону и Оши.

«Вашингтон» пропустил первым в начале игры, но затем забил 5 голов подряд до конца второго периода. «Забойщиками» спурта стали игроки нижних звеньев: Дауд сравнял счет, забив с пятака после удобной передачи Маленстина, а Хэтэуэй в середине матча вывел гостей вперёд, наказав оборону «Нью-Джерси» за ошибку.



Через 44 секунды Йеспер Братт решил сделать то, за что бьют по рукам в любой приличной ДЮСШ: отдал поперечный пас через свой пятак. Конор Шири сыграл на перехвате и оформил для «Вашингтона» гол в меньшинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Через 7 минут пришёл и гол в большинстве для «столичных», а его автором стал Александр Овечкин. Россиянин выпустил очередную за карьеру ракету из своего «офиса» в левом круге вбрасывания, забив третий в сезоне и 783-й в карьере гол. До Хоу осталось 18 точных бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Через 30 секунд после гола Ови «Вашингтон» забил ещё усилиями Дженсена. Счёт стал 5:1 в пользу гостей, и на третий период вместо Блэквуда вышел старый знакомый «Кэпиталз» Витек Ванечек. Овечкину распечатать бывшего одноклубника не удалось, зато это сделал Алексей Протас. Вот он первый гол белоруса в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но и «Нью-Джерси» встрепенулся в заключительном отрезке и сумел забросить две шайбы. На исход матча они никак не повлияли, зато позволили Овечкину стать автором победного гола в этой встрече. В 122-й раз в карьере бросок Александра стал решающим для «Вашингтона», по количеству победных шайб Овечкин вышел на чистое второе место, оторвавшись от Хоу. Впереди только Ягр, 135 раз забивавший ключевые голы.