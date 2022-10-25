Экс-вратарь КХЛ установил вечный рекорд в НХЛ. Превзойти это достижение просто нереально

На протяжении последних пяти сезонов «Оттава Сенаторз» наряду с «Аризоной Койотс» и «Детройт Ред Уингз» была одним из главных аутсайдеров Национальной хоккейной лиги. В последний раз «сенаторы» выходили в плей-офф в 2017 году, когда канадской команде удалось сенсационным образом добраться до финала Восточной конференции, где подопечным Ги Буше не хватило всего одного шага, чтобы остановить будущего обладателя трофея «Питтсбург Пингвинз».

Пять лет назад казалось, что у того состава «сенаторов» впереди неплохое будущее, но целый ряд неправильных менеджерских решений, а также крупных скандалов внутри коллектива вроде памятного конфликта между Эриком Карлссоном и Майком Хоффманом на долгие годы уничтожили перспективы клуба. И вот сейчас «Оттава» потихоньку выбирается со дна НХЛ, снова становясь вполне приличной командой, готовой одерживать пока что локальные победы.

Минувшей ночью «Сенаторз» на домашнем льду сломили сопротивление «Даллас Старз» (4:2), продлив победную серию до четырёх матчей. Не остановило победную поступь команды Ди Джея Смита и отсутствие основного голкипера Антона Форсберга. Шведский вратарь получил выходной из-за небольшого повреждения и уступил место на последнем рубеже своему соотечественнику Магнусу Хелльбергу, прекрасно знакомому российским поклонникам хоккея.

31-летний голкипер в течение последних пяти лет выступал в КХЛ, успев поиграть за «Куньлунь Ред Стар», СКА и ХК «Сочи». После непопадания «леопардов» в плей-офф в минувшем сезоне шведский вратарь досрочно расторг контракт с российской командой, получив возможность вернуться за океан. Прошлой весной Магнус перебрался в «Детройт Ред Уингз» и даже принял участие в одном матче, о котором мы ещё вспомним чуть подробнее.

Пребывание Хелльберга в Городе моторов получилось крайне непродолжительным – и уже летом он подписал двусторонний контракт с «Сиэтл Кракен». Однако пробиться в состав американского клуба у Магнуса не получилось – он был выставлен на драфт отказов – и должен был отправиться в АХЛ в расположение фарм-клуба «кракенов». И на этом месте опытному шведскому вратарю невероятно фартануло.

Другого определения сложившейся ситуации и не подобрать. У «Оттавы» на длительный срок вылетел из состава канадский голкипер Кэм Тальбо, который в новом сезоне должен был образовать вратарский дуэт с Форсбергом. Найти замену травмированному голкиперу в начале октября, когда как минимум 64 вратаря (а на самом деле гораздо больше — с учётом АХЛ и европейских чемпионатов) уже находятся на контрактах со своими клубами, невероятно сложно. И руководству «сенаторов» не оставалось ничего другого, кроме как подобрать Хелльберга с драфта отказов.

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По большому счёту впервые в жизни 31-летнему шведу выпал реальный шанс закрепиться на более-менее ведущих ролях в клубе НХЛ. И своим шансом в дебютном матче за «Оттаву» сегодня Магнус воспользовался в полной мере, став одним из главных героев встречи. Бывший голкипер клубов КХЛ пропустил уже на седьмой минуте встречи, но не развалился и в результате парировал 29 бросков из 31, став первой звездой матча.

А дальше всезнающие североамериканские статистики моментально определили, что голкиперу удалось установить удивительный рекорд, побить который в будущем будет фактически нереально. Хелльберг стал первым голкипером за всё время существования НХЛ, кому удалось одержать первые три победы в лиге, каждый раз побеждая уже с новой командой.

Магнус Хелльберг Фото: twitter.com/PR_NHL

Свою карьеру в североамериканской лиге Магнус начинал в системе «Нэшвилл Предаторз», который выбрал вратаря под высоким 38-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2011. Но вылезти из-за спины Пекки Ринне у Хелльберга так и не получилось. За «хищников» он сыграл единственный матч в 2013 году, выйдя на замену при счёте 1:5, пропустил одну шайбу и больше новых возможностей в клубе не получал.

В 2015 году Магнус перебрался в другую команду НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Там карьерная ситуация для Хелльберга сложилась не сильно лучше – и его игровой опыт в «синерубашечниках» ограничился тремя матчами. Впрочем, именно в «Рейнджерс» вратарю удалось одержать первую победу в лиге. В апреле 2017 года Магнус переиграл «Питтсбург Пингвинз».

Затем были долгое пребывание в КХЛ и возвращение в НХЛ через короткий этап в «Детройте», за который он сыграл один матч и выиграл его у «Нью-Джерси Дэвилз». И вот теперь победа над «Далласом» в составе «Оттавы». Таким образом, проведя всего шесть матчей в лиге, Хелльберг установил достижение, превзойти которое возможно только при исключительно теоретических раскладах.