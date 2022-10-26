«Сегодня история творится на наших глазах!» Американец установил немыслимый рекорд НХЛ

Фил Кессел из «Вегаса» не пропускает уже 990 матчей подряд. Его серию не прервала ни пандемия, ни рождение ребёнка.

На табло арены в Сан-Хосе — 9:18. Это время для коммерческой паузы. Но вместо того, чтобы уйти на рекламу, все камеры стадиона выхватывают самого опытного игрока на скамейке гостевой команды. Диктор берётся за микрофон: «Сегодня хоккейная история творится на наших глазах. Нападающий «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел проводит 990 игру подряд, устанавливая новый рекорд Национальной хоккейной лиги. Кессел не пропускал матчи регулярного чемпионата больше 12 лет»…

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Партнёры, соперники, болельщики — все поднимаются со своих мест, устраивая овацию железному человеку. Сам Кессел то с лёгким смущением улыбается, то, кажется, вот-вот всплакнёт. Чтобы оказаться в центре внимания, он прошёл путь длиной в 4757 дней. Последний раз американец наблюдал за игрой своей команды со стороны 3 ноября 2009 года.



При этом Кессел совсем не из тех ветеранов, которых нужно вывозить на лёд под ручки — он всё ещё довольно эффективный хоккеист. Лучшие годы Фила остались в «Питтсбурге», но, например, в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром почти безнадёжной «Аризоны», а летом заинтересовал искавший усиление «Вегас».

Лишнее доказательство конкурентоспособности американца — его сегодняшний гол в ворота «Сан-Хосе». Тёплый приём не расслабил Кессела: под занавес первого периода он как комета улетел от 28-летнего защитника «Шаркс» Мэтта Бэннинга и технично занёс шайбу в правую девятку. Голкипер Джеймс Раймер проводил противника раздражённым взглядом, а Фил отправился праздновать юбилейный, 400-й гол в своей карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Я предпочитаю играть, а не смотреть. Я всегда хочу играть, — говорил 35-летний форвард за сутки до этого прорыва. — В течение всей карьеры есть матчи, которые тебе приходится пропускать, но я был достаточно удачлив всё последнее время, чтобы избежать этих пропусков». Четыре команды, десятки тренеров, одна пандемия коронавируса и даже рождение ребёнка — ничто не послужило для Кессела достаточным основанием для передышки.

Новость по теме Ради «железной» серии Кессел сыграл одну смену, после чего уехал с арены на роды супруги

В марте этого года Фил сыграл одну смену в матче с «Детройтом». Через 30 секунд после стартового свистка он переоделся и поехал домой на роды супруги. Если нападающий продержится до 17 ноября, то станет первым человеком в мире, который сыграет тысячу матчей в НХЛ подряд.



«Когда ты думаешь об этом, то понимаешь, что это что-то действительно невероятное» — делится Джек Айкел, одноклубник Кессела. — Редко увидишь парня, который сыграл 82 матча за весь сезон. То, что делает он, впечатляет».



Перед матчем с «Сан-Хосе» поздравительное видео для Кессела записал Кейт Яндл — предыдущий держатель рекорда. К подобным видеооткрыткам нас приучили соперники Александра Овечкина, чьи снайперские достижения он превосходит. Но сегодня вся лига существует для другой легендарной восьмёрки.