Пламенная речь Шипачёва и заход болельщика в автобус «Ак Барса». Итоги дня КХЛ

Сергей Светлов не смог одержать победу в дебютном матче в «Сочи», а «Металлург» выиграл битву лидеров Востока.

26 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

«Битва за Восток» — такую афишу придумали в Магнитогорске к уральскому дерби. Сами же игроки команды Ильи Воробьёва отмечали, что встреча с «Автомобилистом», идущим вровень в таблице конференции — за четыре очка. И уже на старте матча хозяева смогли поразить ворота екатеринбуржцев – на четвёртой минуте магнитогорцам удалась молниеносная контратака, точку в которой поставил Филипп Майе.

Во втором отрезке в ворота гостей влетели ещё две шайбы – их авторами стали Николай Голдобин и Никита Коростелёв. В заключительной трети хозяевам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности – шат-аут оформил канадский голкипер Эдди Паскуале, в последнее время набравший отличную форму.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Несколько дней назад уфимцы одержали гостевую победу над «Ак Барсом» (3:2), тем самым сравняв счёт в «зелёном дерби», взяв реванш за поражение в матче, который состоялся в сентябре в Уфе. В среду подопечные Виктора Козлова смогли переиграть принципиального соперника и на домашнем льду. Главным героем матча стал нападающий «Салавата» Сергей Шмелёв, оформивший дубль.

Для подопечных Олега Знарка это поражение стало девятым в 10 последних встречах. После этого поражения не одержавший ни одной победы в основное время в октябре «Ак Барс» с 22 очками в 22 матчах опустился на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своём активе девять побед при 13 поражениях.

«Что нужно знать сейчас болельщикам? Я приношу извинения болельщикам за сегодняшний матч, так играть нельзя. Самый принципиальный матч для «Ак Барса» — и так обосраться. Только извинения, мы постараемся исправить ситуацию, и я уверен, что мы её исправим. Понятно, что болельщики и так нас уже давно терпят, но хотелось бы попросить ещё чуть-чуть терпения, тут больше нечего сказать. Мы будем работать и пытаться всё изменить, и очень будем ждать вас на трибунах, нам нужна ваша поддержка», — после завершения матча выступил с пламенной речью капитан казанцев Вадим Шипачёв.

Впрочем, некоторые болельщики «Ак Барса» хотели не только послушать своих хоккеистов, но и самостоятельно выступить перед ними. Через несколько часов после финальной сирены в Сети распространилось видео, на котором один из фанатов казанцев зашёл в автобус команды и призвал хоккеистов «играть на льду так, как за них болеют». Посмотрим, сработают ли такие методы воздействия на звёздный состав «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Витязь» провалил начало матча с «Куньлунь Ред Стар», получив две шайбы в свои ворота к 16-й минуте. Но затем подопечные Вячеслава Буцаева смогли переломить ход встречи и добыть волевую победу со счётом 5:3. Самым результативным игроком матча стал нападающий хозяев Александр Яремчук, набравший 3 (1+2) очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Ключевой момент матча в Нижнем Новгороде произошёл в начале третьего периода, когда в довольно неоднозначном эпизоде главные арбитры выписали удаление до конца матча лидеру московского «Динамо» Эрику О’Деллу. В большом меньшинстве бело-голубые смогли выстоять, но потеряли большое количество сил, которых не хватило на концовку. Два гола игроков «Торпедо», уложившиеся за 17-секундный интервал, сняли все вопросы о победителе матча. Квинтэссенцией неудачной игры гостей в атаке стал эпизод на 59-й минуте, когда динамовцы дважды за пару секунд попали в разные штанги ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Оступившись я Ярославле, питерские армейцы, похоже, пошли на новую победную серию, выиграв четырежды подряд — в том числе и у «Локомотива» два дня назад (4:3). В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ лидер сезона одержал рабочую победу над «Нефтехимиком». Не остановило армейцев и отсутствие капитана команды Дмитрия Яшкина, который не принял участия в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В среду ХК «Сочи» впервые на игру вывел Сергей Светлов, сменивший Андрея Назарова в начале недели. Интриги добавились уже с объявлением стартовых составов. Свой дебютный матч за «Трактор» проводил Алексей Мельничук, взятый в аренду именно у «Сочи», а место в воротах хозяев впервые в сезоне проводил Михаил Бердин. Из-за его прихода Мельничук покинул клуб, проиграв на старте конкуренцию Максиму Третьяку.

Для Мельничука дебютная встреча за «Трактор» получилась крайне неудачной – он пропустил три шайбы ещё в первом периоде, и после перерыва место в воротах челябинской команды занял Илья Проскуряков, с которым команде Анвара Гатиятулина удалось одержать волевую победу.

Воспитанник челябинского хоккея Сергей Шумаков вернулся в клуб совсем недавно и в восьмой игре смог забросить свою первую шайбу за «Трактор» в КХЛ. Причём сделал это в необычном стиле. Он пытался исполнить лакросс, однако защитник соперника вовремя подбил его клюшку, но шайба всё-таки юркнула за шиворот Бердина и оказалась в воротах. Следом Шумаков сделал подарок хозяевам, нарушив правила, но команда Светлова не смогла воспользоваться им.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Расписание на 27 октября: