Русские «молнии» просыпаются? У Кучерова — юбилейный гол, Сергачёв отвечает критикам

Начало 20-х — время «Тампы» и её российских лидеров. После перехода с одного десятилетия на другое «Лайтнинг» взяли два Кубка Стэнли и остановились в шаге от третьего. Путь к вершинам во многом проложил триумвират Василевский — Кучеров — Сергачёв.

В нынешнем сезоне это сочетание «молний» не ослепляет своей яркостью так, как в предыдущих. Пока печальнее остальных живётся вратарю. Василевский демонстрирует худшую статистику в заокеанской карьере: у него три поражения в пяти матчах и как никогда близкий к тройке коэффициент надёжности.



Полевые игроки «молний» чувствуют себя увереннее и, похоже, от матча к матчу набирают соответствующие своему уровню кондиции. Сегодняшняя встреча с «Анахаймом» завершилась для «Тампы» победой, весомый вклад в которую внесли Кучеров и Сергачёв.

Защитник отличился на излёте первого периода: смачный кистевой бросок Михаила сравнял счёт — 1:1. Позднее Сергачёв попал в протокол как автор передачи на победный гол. Впрочем, результативное действие получилось весьма символическим — 98-й номер «Тампы» просто катнул шайбу на Брэндона Хагеля, который затем воткнул её под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кучеров, в свою очередь, оформил гол по схеме, которую использовал уже десятки раз. На поперечный пас от Виктора Хедмана в большинстве он отреагировал мощнейшим выстрелом в одно касание.

Эта шайба стала для нападающего лишь второй в текущем сезоне, но — что более солидно — трёхсотой по сумме регулярок и плей-офф. В «Тампе» до такой отметки добирались только трое: Стивен Стэмкос (531 гол), Венсан Лекавалье (407), Мартен Сан-Луи (398).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Любопытно, что оба хоккеиста в этом году обретают себя в новых ролях. В первую очередь это касается Сергачёва. Летом 24-летний защитник продлил трудовые отношения с «Тампой» на космических условиях. Он заработает $ 68 млн за восемь лет — так щедры в «Лайтнинг» не были даже к столпу обороны Хедману. И хотя контракт Сергачёва начнёт действовать только со следующего сезона, уже сейчас на Михаила смотрят сквозь его будущие миллионы.



Кучеров тоже столкнулся с увеличившимся давлением — правда, лишь физическим. Форвард обновляет собственные рекорды по игровому времени. Только в одном матче этой регулярки Никита провёл на льду меньше полноценного периода. Его средний айс-тайм в сезоне — 22.44, а максимальный в игре с «Лос-Анджелесом» превысил 25 минут. Кроме двух голов у Кучерова восемь ассистов, и прямо сейчас он идёт по графику 102,5 очка за регулярку. Впрочем, за пределами очков-голов-секунд россиянин пока ещё не оказывает такого влияния на игру, к которому приучил.