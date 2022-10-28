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Результаты матчей КХЛ 27 октября, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей на 28 октября

Удивительный гол ЦСКА и печальная серия «Северстали». Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 27 октября
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А «Сибирь» опять одержала домашнюю драматичную победу.

27 октября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось три матча. Подводим итоги короткого игрового дня.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2022, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Гераськин (Хлыстов) – 12:14 (5x5)   1:1 Гребёнкин (Балдаев, Дубакин) – 19:06 (5x5)   1:2 Лишка (Морозов) – 22:52 (5x5)   2:2 Махановский (Лапин, Йордан) – 23:23 (5x5)   3:2 Грецкий (Маклозян, Батыршин) – 26:15 (5x5)   4:2 Лихачёв (Корягин, Йордан) – 41:08 (5x5)   5:2 Дубакин (Ли, Вихарев) – 51:54 (5x4)

Домашняя серия пока складывается для хабаровского «Амура» очень даже неплохо. «Тигры» сначала одолели «Витязь», затем заработали очко в борьбе со «Спартаком», а сегодня достаточно уверенно разобрались с «Северсталью». При этом победа подопечных Вадима Епанчинцева получилась волевой, ведь они дважды уступали по ходу игры.

В первый раз «Северсталь» вышла вперёд после броска Гераськина, во второй – после того как на 23-й минуте Лишка запихал шайбу за спину Калниньшу с пятачка. Но «Амур» усилиями сначала Гребёнкина, а затем Махановского быстро отыгрывался. На 27-й же минуте решающую, как выяснилось позже, шайбу забросил «великий Вячеслав Грецкий». При полном попустительстве голкипера Шугаева.

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Этот гол стал победным. «Северсталь» больше ни разу не огорчила Калниньша, у «Амура» же в начале третьего периода очередную шайбу забросил Ярослав Лихачёв, а окончательный счёт на 52-й минуте установил Дубакин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2022, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
0:1 Вей (Луис) – 03:05 (5x5)   0:2 Шестаков (Максимов, Мищенко) – 06:16 (5x5)   1:2 Коротков (Морозов) – 16:16 (4x5)   2:2 Шаров (Пьянов, Бутузов) – 32:30 (5x4)   3:2 Основин (Морозов, Бутузов) – 41:41 (5x5)   4:2 Мёрфи (Бек) – 45:27 (5x4)   4:3 Кайыржан (Луис, Бракко) – 48:44 (5x4)

«Сибирь» в родном городе продолжила серию драматичных и упорных побед. На этот раз новосибирцы уже к седьмой минуте «горели» 0:2 в матче с «Барысом», а возвращение в игру начали с гола в меньшинстве — Коротков отличился в таком положении во втором матче подряд.

Во втором отрезке Шаров в большинстве сравнял счёт, а в начале третьего периода шайбы Основина и Мёрфи окончательно деморализовали «Барыс». При этом на 49-й минуте астанинцы отыграли один гол, но в оставшееся время пробить Костина ещё хотя бы раз подопечным Скабелки не удалось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2022, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Слепышев (Светлаков, Григоренко) – 36:31 (5x4)   2:0 Карнаухов (Григоренко, Соркин) – 55:08 (5x5)   2:1 Спунер (Горбунов, Меркли) – 57:38 (5x5)

В Москве ЦСКА принимал минское «Динамо». Это была очень упорная игра, в которой «зубры» долго сдерживали атаку хозяев, но всё-таки пропустили в меньшинстве от Слепышева на 37-й минуте. Причём армейский форвард умудрился забить плечом.

В третьем отрезке «Динамо» нашло силы взвинтить темп и доставить ЦСКА некоторые проблемы, но подопечные Сергея Фёдорова устояли, а на 56-й минуте Карнаухов забросил шайбу, после которой всё стало ясно. Правда, свой гол Минск всё-таки забил и опасно поатаковал на флажке основного времени в расстановке «6 на 4», но ЦСКА удержал победу. Она стала для команды девятой подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 28 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2022, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2022, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2022, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2022, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2022, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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