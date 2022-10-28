Удивительный гол ЦСКА и печальная серия «Северстали». Итоги игрового дня КХЛ

27 октября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось три матча. Подводим итоги короткого игрового дня.
Домашняя серия пока складывается для хабаровского «Амура» очень даже неплохо. «Тигры» сначала одолели «Витязь», затем заработали очко в борьбе со «Спартаком», а сегодня достаточно уверенно разобрались с «Северсталью». При этом победа подопечных Вадима Епанчинцева получилась волевой, ведь они дважды уступали по ходу игры.
В первый раз «Северсталь» вышла вперёд после броска Гераськина, во второй – после того как на 23-й минуте Лишка запихал шайбу за спину Калниньшу с пятачка. Но «Амур» усилиями сначала Гребёнкина, а затем Махановского быстро отыгрывался. На 27-й же минуте решающую, как выяснилось позже, шайбу забросил «великий Вячеслав Грецкий». При полном попустительстве голкипера Шугаева.
Этот гол стал победным. «Северсталь» больше ни разу не огорчила Калниньша, у «Амура» же в начале третьего периода очередную шайбу забросил Ярослав Лихачёв, а окончательный счёт на 52-й минуте установил Дубакин.
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«Сибирь» в родном городе продолжила серию драматичных и упорных побед. На этот раз новосибирцы уже к седьмой минуте «горели» 0:2 в матче с «Барысом», а возвращение в игру начали с гола в меньшинстве — Коротков отличился в таком положении во втором матче подряд.
Во втором отрезке Шаров в большинстве сравнял счёт, а в начале третьего периода шайбы Основина и Мёрфи окончательно деморализовали «Барыс». При этом на 49-й минуте астанинцы отыграли один гол, но в оставшееся время пробить Костина ещё хотя бы раз подопечным Скабелки не удалось.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В Москве ЦСКА принимал минское «Динамо». Это была очень упорная игра, в которой «зубры» долго сдерживали атаку хозяев, но всё-таки пропустили в меньшинстве от Слепышева на 37-й минуте. Причём армейский форвард умудрился забить плечом.
В третьем отрезке «Динамо» нашло силы взвинтить темп и доставить ЦСКА некоторые проблемы, но подопечные Сергея Фёдорова устояли, а на 56-й минуте Карнаухов забросил шайбу, после которой всё стало ясно. Правда, свой гол Минск всё-таки забил и опасно поатаковал на флажке основного времени в расстановке «6 на 4», но ЦСКА удержал победу. Она стала для команды девятой подряд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 28 октября
- 27 октября 2022
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