Овечкин уже праздновал гол после фирменного «выстрела»! И просто не мог поверить в промах

От Александра Овечкина сейчас буквально все ждут новых голов и приближения к достижению Гретцки, и оттого каждый матч, в котором русский лидер «Вашингтона» не забрасывает шайбы, воспринимается чуть ли не как трагедия.
Но особенно обидно, когда Овечкину откровенно не везёт. Например, сегодня «Кэпиталз» встречались в Техасе с «Далласом», и фортуна явно отвернулась от Великой Восьмёрки. За игру россиянин нанёс 7 (!) бросков в створ ворот Джейка Эттингера – это практически столько же, сколько раз потревожили великолепного сегодня американца остальные форварды «Вашингтона». Один из сейвов на Овечкине голкипер «Далласа» сделал в третьем периоде при счёте 1:0 в пользу хозяев и буквально за несколько мгновений до второй шайбы «Далласа» в исполнении Кивиранты.
Но мало того, что Эттингер был непробиваем, ему ещё и здорово сегодня помогал каркас ворот. В первый раз Овечкин проверил крепость перекладины на старте матча, второй – на самом его исходе. При этом после фирменного щелчка в касание из «офиса» россиянин уже увидел шайбу в сетке и начал праздновать гол, а потом еле-еле катился на скамейку запасных, как будто не в силах поверить в свой промах.
В результате Эттингер отразил все 27 бросков, стал первой звездой матча, а победным в игре оказался вот этот гол Джейсона Робертсона на 17-й минуте.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Неудачной встреча оказалась и для других российских хоккеистов «Кэпс». Так, Евгений Кузнецов на пару с Джоном Карлссоном «привёз» второй гол в ворота Кемпера, когда «Вашингтон» играл в большинстве.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Дмитрий Орлов ничем особенно полезным не отметился, а запомнился благодаря эпизоду, где его откровенно простили судьи. За удар в голову Марчмента в прыжке (!) россиянину не выписали даже двух штрафных минут!
Но, как мы знаем, лояльность арбитров никак не помогла «Вашингтону». «Столичные» уступили 0:2 и отправились на следующий матч регулярки в Нэшвилл.
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