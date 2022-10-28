Доминируй, унижай! Лучший хоккеист планеты Макдэвид оформил второй хет-трик на старте НХЛ

Коннор Макдэвид – самый доминирующий хоккеист современности. Кто бы что ни говорил про отсутствие у канадского гения титулов, про его иногда возникающие проблемы в плей-офф (хотя это не более чем дурацкий стереотип), в индивидуальном плане в НХЛ (и в мире, соответственно) нет игрока сильнее, чем капитан «Эдмонтона».

В очередной раз эту истину Макдэвид доказывает в начале нынешнего сезона. Его лидер «нефтяников» привычно начал в топе бомбардиров и снайперов, а после матча в Чикаго Коннор уходит в отрыв. В том числе и от россиян Ничушкина и Панарина.

Свой бенефис Макдэвид начал уже на 11-й минуте, когда помог отличиться Заку Хайману, но это была лишь разминка. За полчаса игрового времени — с начала второго периода и до середины третьего — Коннор оформил хет-трик. Дважды канадец просто показал, кто хозяин на льду, создав голы в одиночку, ну а вторая шайба оказалась сверхкурьёзной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Уже второй хет-трик Макдэвида со старта нынешнего сезона — и 12-й в карьере. Просто уникум! Однако голевые подвиги капитана в этой встрече не позволили «Эдмонтону» чувствовать себя комфортно, так как у «Чикаго» раз за разом находился ответ на выпады Коннора, да и лидер «чёрных ястребов» Патрик Кейн был в полном порядке. Дважды знаменитый американец помогал своим партнёрам вернуть преимущество в счёте (как раз после двух первых голов Макдэвида), а на 57-й минуте Кейну пришлось уже собственноручно отвечать на хет-трик Коннора.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако радость Кейна была недолгой, так как «Эдмонтон» всё-таки утащил в этом слегка безумном матче победу в основное время. Удивительно, что к решающему голу «нефтяников» за 38 секунд до финальной сирены не приложил руку Макдэвид: шайбу смастерили Эвандер Кейн и Леон Драйзайтль при содействии грубо обрезавшегося на выходе из зоны ветерана Тэйвза.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Супернемец из «Эдмонтона», кстати, набрал три очка и стал второй звездой матча, но лавры главного героя, конечно, всё равно достались Макдэвиду. После сегодняшнего перформанса канадец, набравший в восьми играх 15 (8+7) очков, единолично возглавляет гонку снайперов сезона, а в топе бомбардиров делит лидерство с Драйзайтлем и Давидом Пастрняком из «Бостона».