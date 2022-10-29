«Авангард» довели до отчаяния, СКА выиграл 1000-й матч. Итоги игрового дня КХЛ

Московское «Динамо» проявило характер и добыло очко в таблицу, а «Локомотив» выиграл стыковой матч.

28 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись пять матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

К последнему матчу домашней серии «Авангард» подошёл в отличном расположении духа, одержав две победы подряд на льду недавно введённой арены в Омске. Причём обе победы получились запоминающимися – сначала Рид Буше принёс «Авангарду» два очка во встрече с «Северсталью» (4:3), забросив решающую шайбу на исходе основного времени, а затем «ястребы» вдоволь покуражились над «Барысом», буквально уничтожив команду из Казахстана – 6:0.

Вполне возможно, что приблизительно с похожим счётом омичи закончили бы и игру с «Адмиралом», если бы не поймавший сумасшедший кураж голкипер «моряков» Никита Серебряков. Российский вратарь выдал лучший матч в своей карьере, устроив настоящий бенефис и отразив 45 бросков. Раз за разом 26-летний голкипер демонстрировал чудеса реакции, сводя на нет все атаки «Авангарда». Один Буше легко мог заканчивать матч как минимум с покером, но это был день Серебрякова.

Благодаря феноменальной игре своего вратаря подопечные Леонида Тамбиева добрались до овертайма, где своё веское слово снова произнёс Серебряков. Нападающий хозяев Сергей Толчинский не смог реализовать буллит, а следом «моряки» провели редкую атаку, которую точным броском завершил Александр Горшков, летом вернувшийся в клуб из Владивостока в результате обмена из стана «ястребов». Таким образом, «Адмирал» на выезде во второй раз в нынешнем сезоне за пределами основного времени сломил сопротивление «Авангарда». А форвард хозяев Толчинский после матча заявил, что от игры Серебрякова порой на «ястребов» накатывало отчаяние.

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В Магнитогорске местный «Металлург» быстро пропустил от «Трактора», но ещё до первого перерыва сумел не только отыграться, но и выйти вперёд. В середине второго отрезка первый гол после возвращения из Северной Америки забил защитник хозяев Григорий Дронов, а следом дубль оформил Николай Голдобин.

В третьем периоде гости смогли отыграть две шайбы, но перевести игру в овертайм у них уже не получилось. Подопечные Ильи Воробьёва продлили победную серию до четырёх матчей.

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За «Куньлунь Ред Стар» дебютный матч после подписания просмотрового контракта провёл 35-летний голкипер Алексей Мурыгин, который нынешний сезон начинал как раз таки в составе «Нефтехимика». Российский голкипер провёл матч на высоком уровне, отразил 34 броска и помог китайской команде одержать важную победу и прервать четырёхматчевую серию поражений.

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В Ярославле состоялся самый нерезультативный матч игрового дня. Дубль Артура Каюмова и «сухарь» Ивана Бочарова помогли местному «Локомотиву» переиграть прямого конкурента по турнирной таблице «Торпедо», в результате чего подопечные Игоря Никитина смогли опередить команду Игоря Ларионова на два очка.

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Московское «Динамо» провело крайне неудачный первый период, после 20 минут игры устроившись на 1:3 во встрече со СКА. Однако в перерыве тренерскому штабу Алексею Кудашова удалось переломить ход встречи. Бело-голубые отыграли дефицит в две шайбы и довели игру до серии буллитов, где точнее оказались армейцы.

СКА выиграл 1000-й матч в истории клуба, а главным действующим лицом стал чешский форвард Дмитрий Яшкин. Бывший форвард московского «Динамо» оформил дубль в игровое время, реализовал свою попытку в серии послематчевых буллитов, но именно его удаление позволило хозяевам получить большинство в третьем периоде, реализация которого и помогла динамовцам набрать очко в таблицу.

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Расписание на 29 октября: