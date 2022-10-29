Обменяет ли «Ак Барс» Радулова и где окажется Гусев? Правда о главных темах КХЛ

Может ли Александр Радулов покинуть «Ак Барс»?

Накануне на тренировке казанцев звёздный нападающий работал с неиграющим составом в тройке с Даниилом Тарасовым и Данисом Зариповым. После окончания занятия главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался достаточно сурово: «Радулов пока в неиграющем составе. На то есть причины. Неприкасаемых у нас больше нет», — заявил главный тренер «барсов».

Интересно, что крайним почему-то решили сделать Радулова, хотя другие лидеры казанского клуба тоже не впечатляют, да и тренерский штаб явно проваливается. Видимо, дают о себе знать давние непростые отношения между Знарком и Радуловым. Тянутся они ещё со времён совместной работы тренера и хоккеиста в сборной России. И вот теперь Олег Валерьевич и Александр приехали зарабатывать деньги в Казань, где сразу же не ужились.

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Вчера появился слух, что Радулов может быть обменян в «Салават Юлаев», с которым выигрывал Кубок Гагарина, но на сегодняшний день эта информация не соответствует действительности, о чём уже заявили в руководстве уфимского клуба. Никаких переговоров не велось и не ведётся. Такой вариант экстренного «спасения» выглядел бы странно, учитывая, что форвард изначально выбрал для продолжения карьеры главного соперника юлаевцев.

«Что касается Александра Радулова и «Ак Барса», то это внутренний вопрос клуба. От себя хочу добавить, что, с моей точки зрения, это весьма спорное решение. Но обсуждать внутреннюю политику клуба я не собираюсь», — сказал мне агент нападающего Юрий Николаев.

Напомним, контракт Радулова с казанцами рассчитан на два сезона, до 30 апреля 2024 года. Александр заработает в Казани за сезон порядка 200 млн рублей включая бонусы. Серьёзную часть от этой суммы, учитывая наличие в КХЛ жёсткого потолка зарплат, составляет именно бонусная часть.

Если нынешняя ситуация с Радуловым и «Ак Барсом» продолжится, то, нет сомнений, сторона хоккеиста будет просить обмен в другую команду. Правда, в финансовом плане придётся двигаться. Знарок решил заняться воспитанием своей главной звезды, но проблема кроется не только в Радулове и его сложном характере. Копать нужно намного глубже.

Александр Радулов Фото: photo.khl.ru

В каком клубе окажется Никита Гусев?

Ещё одна тема, волнующая общественность, — будущая карьера Никиты Гусева. Скоро наступит ноябрь, а олимпийский чемпион Пхёнчхана по-прежнему находится без работы. Всё дело в том, что Никита до последнего ждал предложения из НХЛ, ведь мечта проявить себя в лучшей лиге мира никуда не делась, а прошлые попытки получились неудачными.

Но нужно смотреть правде в глаза. Клубы НХЛ уже укомплектовали свои составы, получить достойный контракт в Северной Америке Никите при всём к нему уважении будет сложно. А вот сидеть без работы столько времени для такого мастера негоже.

В КХЛ вариантов для трудоустройства у Никиты пруд пруди, но есть один важный нюанс. Гусев – неограниченно свободный агент, однако после завершения контракта со СКА между клубом и игроком была джентльменская договорённость, что в первую очередь Никита будет рассматривать предложение армейцев. Так что до того, как агент и игрок проведут встречу с представителями Питера, разговоров с другими командами не будет.

«Пока ничего не могу сказать про Никиту Гусева», — отметил агент игрока Юрий Николаев.

Заинтересованность в услугах нападающего, помимо СКА, есть у «Трактора», «Металлурга», «Локомотива», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева». Вопрос в деньгах и в том, сколько места осталось под потолком зарплат у каждого из клубов. Скоро мы снова увидим талантливого крайнего нападающего на площадке клубов КХЛ, а вот где именно – узнаем чуть позже. На данный момент ещё ничего не решено.