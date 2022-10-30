Упал как подкошенный. Страшный эпизод с лучшим русским вратарём НХЛ. Видео

Игорь Шестёркин лишь чудом избежал травмы в матче с «Далласом», тогда как повреждение Джейка Эттингера стало фатальным ударом для «звёзд».

Четыре поражения в последних четырёх матчах отбросили «Нью-Йорк Рейнджерс» на предпоследнее место в таблице Восточной конференции. Обращать серьёзное внимание на турнирное положение после восьми встреч в регулярном чемпионате продолжительностью в 82 матча – дело гиблое. Тем более учитывая то обстоятельств, что от зоны плей-офф «синерубашечников» отделяло немного-немало, а ноль очков. Именно так, командам с 8-го по 14-е места подопечные Жерара Галлана уступали только по дополнительным показателям. Однако сама затянувшаяся серия поражений точно не добавляла игрокам и тренерскому штабу «рейнджеров» положительных эмоций.

«Мы просто должны пройти через это. У нас нет другого выбора. Если я знаю эту команду — а я думаю, что я её знаю, — мы не собираемся лечь, просто сдаться и умереть», — заявлял нападающий «синерубашечников» Мика Зибанеджад через несколько минут после сухого поражения от «Нью-Йорк Айлендерс» (0:3) в предыдущем матче, в котором «рейнджерам» так и не удалось пробить российского голкипера Илью Сорокина, несмотря на 41 совершённый бросок в створ его ворот.

В том матче не принимал участия официально признанный лучшим голкипер НХЛ по итогам прошлого сезона вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. В матче с «Даллас Старз» Игорь вернулся на последний рубеж своей команды, и самое начало встречи получилось для него обескураживающим. Первый же бросок по воротам «синерубашечников» оказался голевым – нападающий хозяев Мэйсон Марчмент открыл счёт спустя 69 секунд после стартового вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Гостям удалось довольно быстро восстановить равновесие на табло – лучший снайпер «Рейнджерс» образца прошлого сезона Крис Крайдер удачно сыграл на пятаке, оформив третий гол в текущей регулярке. А под занавес периода участником крайне неприятного и даже страшного эпизода стал Шестёркин. Российский вратарь выкатился за пределы вратарской и совсем не ожидал, что со спины на него налетит игрок «Старз» Тай Делландреа.

Канадский форвард буквально подсёк россиянина, в результате чего Шестёркин грохнулся на лёд как подкошенный. Кто-то из болельщиков попытался обвинить Игоря, что он приукрасил своё падение. Но, во-первых, какой смысл Шестёркину было усиливать падение в данном случае, если факт очевидно подножки со стороны Делландреа всё равно никто не отменял? А во-вторых, хотел бы я посмотреть на человека, который добровольно решит со всего размаху спиной удариться об лёд, да ещё для пущего эффекта стукнуться о твёрдую поверхность головой. А именно так произошло с Шестёркиным. Только благодаря удачному стечению обстоятельств Игорь избежал сотрясения мозга при таком падении.

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«Очень грязная игра против обладателя «Везина Трофи», — написал один из североамериканских журналистов в социальных сетях.

Падение Шестёркина не оставило равнодушным Артемия Панарина, который мгновенно бросился разбираться с Делландреа и наработал на малый штраф за грубость. Обидчик Игоря был наказан двойным малым штрафом, получив по две минуты штрафа за атаку Шестёркина и ещё две минуты за разборки с Панариным.

На старте второго периода команды обменялись заброшенными шайбами – сначала Винс Трочек реализовал удаление Делландреа, но следом Роопе Хинц мгновенно сравнял счёт на табло. Если Шестёркин сумел остаться невредимым в вышеразобранном моменте, то, где умудрился сломаться голкипер «Далласа» Джейк Эттингер никто так и не понял.

Во время одной из рекламных пауз тренерский штаб «Старз» просто произвёл замену голкипера, и только спустя примерно минут 15 появилась информация, что выдавший роскошный старт сезона американец, в прошлом матче засушивший «Вашингтон Кэпиталз» (2:0) получил травму нижней части тела.

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Во второй половине периода соперники ещё раз обменялись точными бросками. Шведский форвард гостей Мика Зибанеджад реализовал большинство, воспользовавшись отличной голевой передачей от Панарина, который прервал серию из двух матчей без набранных очков. А Джейсон Робертсон под занавес периода отличился при игре в равных составах, снова сделав счёт равным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде «Рейнджерс» пришлось обходиться только 11 нападающими. Всё дело в том, что уже в третий раз в этом сезоне травмировался российский форвард Виталий Кравцов. После борьбы с защитником «Далласа» Яни Хаканпяя 22-летний российский игрок ударился головой о борт и с помощью персонала команды ушёл в раздевалку. На лёд Виталий уже не вернулся.

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Но потеря Эттингера для «Далласа» оказалась куда более чувствительным ударом, чем травма Кравцова для «Рейнджерс» при всём нашем уважении и любви к российскому форварду. Во втором периоде Уэджвуд ещё как-то держался и даже совершил несколько важных спасений, но в заключительной трети канадский вратарь откровенно развалился.

Сначала цели достиг бросок от синей линии в исполнении защитника Зака Джонса, для которого забитый гол стал первым за карьеру в НХЛ. Уже через 19 секунд Жюльен Готье подловил Уэджвуда на неудачном выходе из ворот, а точку в игре поставил Трочек, оформивший дубль. Комбинация «Рейнджерс» на шестой гол получилась действительно красивой – каждый из «синерубашечников» оказался на своём месте и внёс свою лепту в гол Винса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Рейнджерс» одержали гостевую победу и прервали четырёхматчевую серию поражений. Для «синерубашечников» эта игра стала шестой с Шестёркиным в воротах, в которой клуб набирал очки со старта сезона, сообщает пресс-служба НХЛ. Последний раз такое достижение удавалось вратарю «Рейнджерс» Эдди Мио в сезоне-1981/1982. Ещё раньше команда из Нью-Йорка набирала очки в шести и более матчах на старте сезона с голкиперами Джоном Дэвидсоном (в сезоне-1978/1979) и Жилем Виллемюром (дважды в сезонах-1971/1972, 1972/1973).

Для тренерского штаба «Далласа» теперь же главный вопрос – насколько серьёзна травма Эттингера. Без вратаря, пропускавшего на старте сезона чуть больше одной (1,17) шайбы за игру и одержавшего пять побед в шести матчах, на длинной дистанции «звёздам» будет очень сложно.