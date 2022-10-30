Русский талант превратился в хрусталь. Кравцов получил три травмы за четыре матча НХЛ!

Сложно понять, что за проклятие преследует Виталия Кравцова. К концу октября у него четыре проведённых матча в НХЛ и сразу три травмы. В первом случае явно перестарался Виктор Хедман из «Тампы», который слишком сильно нажал на голову русского форварда. Обстоятельства второго повреждения не были известны — о нём объявил главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан, из-за него Виталий пропустил одну игру с «Айлендерс».

Матч с «Далласом», как и игру-открытие сезона, Кравцов закончил преждевременно. Столкновение с финским защитником Яни Хаканпяя тоже выглядело не совсем легально, но таких игровых ситуаций в каждом матче происходит с десяток, а то и больше, после них хоккеисты продолжают игру. Однако Виталий был вынужден немедленно покинуть поле.

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Травма в первом же матче и так негативно повлияла на позиции русского форварда. Несмотря на не очень яркую предсезонку, тренеры в матче-открытии регулярки доверили ему место во второй тройке вместе с Панариным и Трочеком. После травмы Кравцова в этом сочетании надёжно прописался Лафренье, и позже Виталий опустился в третье звено, где играют чекер Гудроу и нашедший работу в НХЛ только на просмотровом контракте Веси.

Можно говорить о невезении: действия того же Хедмана вообще не вытекали из хоть какой-нибудь логики, а Хаканпяя — один из немногих двухметровых игроков НХЛ, который действительно может задавить массой. Но такое количество невезений за короткий срок сложно объяснить только случайностью. Ещё в КХЛ, где команда за один матч может применить меньше силовых, чем в НХЛ происходит за период, Кравцов порой зазёвывался и пропускал болезненные хиты, пусть и не приводившие к таким последствиям.

Виталий Кравцов Фото: AP/ТАСС

Пару лет назад коллеги со Sports.ru делали материал с говорящим названием: «Кравцов классно вернулся в «Трактор», но есть проблема – он слишком часто падает». Подборка моментов в тексте удивительна: Виталий слишком увлекался наблюдением за шайбой и отправлялся на лёд после лёгкого тычка соперника, падал на лёд после того, как пытался поставить корпус и так далее. И это в куда менее силовой КХЛ!

Можно назвать это выдергиванием из контекста, чтобы доказать определённый тезис, но зачастую Кравцов действительно слишком легко теряет равновесие. И это не симуляция, это кое-что похуже — именно для здоровья самого игрока, потому что во время нырка сложно получить травму. В последнем полном сезоне в «Тракторе» (2020/2021) у Кравцова лишь 18 силовых: понятно, что это далеко не самая полная метрика, которая объясняет готовность игрока к единоборствам, но показательная.

В чём причина? Возможно, то, что игрок до сих пор остаётся сравнительно «худым»: 186 фунтов (84,3 кг) — довольно скромный вес для игрока такого роста. Возможно, дело в отсутствии суровой школы АХЛ (лишь 39 игр) и постоянных прыжках с континента на континент, из-за которых развитие игрока могло приостановиться.

Но есть ощущение, что проблема есть и внутри самой организации «Рейнджерс». В последние годы клуб выбрал в топ-10 сразу четырёх форвардов (Андерссон, Кравцов, Какко, Лафренье) — и все они играют либо ниже ожиданий, либо значительно ниже ожиданий. Швед пару лет назад уже со скандалом потребовал обмена и уехал в «Лос-Анджелес».

Журналисты давно включают Кравцова в разнообразные «пакеты», которые «НЙР» готовы отдать за состоявшуюся звезду, и сейчас многие ожидают, что в Нью-Йорк на дедлайне перейдёт Патрик Кейн. Может быть, Кравцов перезагрузится хотя бы в «Чикаго», если отправится туда? Прямо сейчас кажется, что обстановку ему надо менять на 100% — если не кое-что другое.