«Трудно молчать, когда такая несправедливость!» Крик души Радулова о проблемах «Ак Барса»

Главная тема прошлой недели в КХЛ – вывод из состава «Ак Барса» звёздного форварда Александра Радулова. После открытой тренировки команды главный тренер Олег Знарок заявил журналистам, что в «Ак Барсе» нет неприкасаемых, и на игру с «Нефтехимиком» казанцы вышли без своего лучшего бомбардира и снайпера.

В откровенной беседе с обозревателями «Чемпионата» Радулов поделился своей версией произошедшего, представил взгляд изнутри на проблемы «Ак Барса» в нынешнем сезоне и рассказал, что собирается делать дальше.

«Не хочу ни на кого ничего сваливать, но хоккей – командная игра»

— Очень многое было сказано и написано после этой открытой тренировки, очень много мне позвонило людей, которые меня поддерживают. Они читали все эти комментарии, высказывания от каких-то источников. Когда понимаешь, что это полная чушь и не соответствует действительности, то хочется высказаться на этот счёт.



— Расскажите, что на самом деле стоит за этой историей с вашим отстранением от основного состава «Ак Барса»?

— Не было никаких разговоров, посылов. Просто меня вывели из состава. Я ко всему готов, но мне чуть-чуть непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых, когда команда проигрывает 10 матчей из последних 12 последних и не происходит никаких перестановок после поражений, а потом вдруг меня убирают. Это тренерское решение, я его уважаю, но сейчас начинают что-то говорить, вылазит информация, что у меня какие-то конфликты с одним, с другим.



Если по факту – у меня нет никаких конфликтов ни с кем и никогда не было. Есть рабочие моменты. Появилась информация о моём конфликте с Юрием Бабенко. Как такового конфликта с ним не было, просто недопонимание на лавке, где-то я высказывал ему своё мнение. Накопилось, мы неважно играли, проигрывали, но после этого я играл с Уфой, всё было нормально, а уже потом появилась эта информация про конфликт. Значит, кто-то же это проталкивает? И получается, что я во всём виноват, а я с этим не согласен. Есть моменты, за которые готов отвечать и нести какое-то наказание в плане игры. Но в плане дисциплины… Вряд ли кто-то подтвердит, что у меня были какие-то проблемы вне льда в этом сезоне, что я нарушил режим или распорядок. Неприятно, что мои близкие, знакомые и друзья это читают и потом спрашивают, интересуются.

Александр Радулов и Олег Знарок Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Возможно, это своего рода показательные перестановки в трудной для команды ситуации?

— Хорошо, но для чего эти перестановки? Чтобы найти крайнего? Кто может сказать, что я не выкладываюсь, не создаю моменты голевые? Я смело могу сесть и посмотреть нарезку своей игры. Я адекватно смотрю на вещи и очень люблю хоккей, но, когда идёт такая несправедливость, трудно молчать. Не хочу ни на кого ничего сваливать, но хоккей – командная игра. И если что-то делается, то нужно делать это от чистого сердца, и чтобы это действительно команду подстёгивало.

«Не принимается никаких мер, а потом меня начинают делать крайним. Мне этого не понять»

— Но результаты «Ак Барса», очевидно, хромают, нужно же было что-то делать.

— Понимающие в хоккее люди знают, как работает этот механизм в команде. Я давно в такой ситуации не был. Есть же понятие, что тренер даёт установку, а мы её выполняем, должны выполнять. И когда мы не выполняем, то с нас спрашивают — и спрашивают одинаково со всех. А показательные перестановки я не понимаю.



Я не выгораживаю себя, но когда ты видишь из игры в игру такие же ошибки, недоработки, сидя на лавке, и понимаешь, что не принимается никаких мер, а потом тебя начинают делать крайним… Этого мне не понять. Просто хочется выиграть! А когда этого не происходит, то начинаются какие-то моменты, разногласия.



— Наверное, вы должны были отчасти быть к этому готовым, приходя в «Ак Барса» в вашем статусе.

— Я был к этому готов! Но не был готов, что будет столько негатива вылито в мой адрес. У меня не было никогда никаких конфликтов с Вадиком Шипачёвым или Данисом Зариповым по поводу капитанства, мне это вообще не важно, я никогда не гнался за этим. Нужно доказывать всё своей игрой — вот что самое важное для меня. А потом я вижу, что пишут про какие-то группировки, что кто-то с кем-то что-то не поделил. К таким нелепым разговорам я точно не был готов.

«По статистике я впереди в «Ак Барсе». Дальше – как клуб решит, как клуб захочет»

— Когда вы приходили в «Ак Барс» к Знарку, должны были понимать, что может быть именно к вам предвзятое отношение.

— Я старался об этом не думать, не забивать этим голову. Я приходил, чтобы каждый день просто делать свою работу. И я до сих пор это делаю и буду это делать, пока играю в хоккей, потому что люблю эту игру. Я буду работать и отдаваться полностью, пока выхожу на лёд.



Видимо, я чем-то обидел кого-то, но просто не понимаю чем. Не надо меня выставлять плохим. Знаю, что я очень эмоциональный, могу что-то резкое сказать, но я очень отходчивый и всегда способен на диалог… Сейчас для многих людей, которые не знают истинного положения дел, всё выглядит так, что во мне что-то не так. Но нас всех брали сюда давать результат, и я прикладываю все усилия, чтобы он был! А даже если сейчас посмотреть на статистику, то она не выглядит плохой.



— Но сейчас уже ситуация с вашим отстранением произошла. Что дальше?

— Дальше покажет время. Я тренируюсь, готовлюсь в штатном режиме. Дальше — как клуб решит, как клуб захочет. Я работал в полную силу и продолжаю это делать, независимо от ситуации.

— Можно ли вообще поправить ту ситуацию, в которую «Ак Барс» угодил?

— Сезон длинный, всё поправимо. Здесь просто нужно работать и идти к одной цели, где-то побольше играть на ошибках соперниках, минимизировать какие-то свои ошибки, попроще действовать. Во время игры, когда у нас что-то не получается, нужно вносить корректировки, пытаться переломить ход матча. Главный тренер говорит, как играть, мы выполняем, потом со всех одинаково спрашивают. Я так это вижу, тогда всё будет нормально.