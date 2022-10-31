Буллит Капризова вызвал психи вратаря! Русский хитрец изящно забил американцу между ног

Кирилл Капризов становится героем «Миннесоты» второй день подряд. Накануне нападающий забил фантастический гол в ворота «Детройта», а сегодня, хоть и промолчал в основное время, записал себе в актив победный буллит. В роли пострадавшего выступил голкипер «Чикаго» Алекс Стэлок.

Что сделал россиянин? Казалось бы, ничего необычного — но, как мы знаем, всё гениальное просто. Кирилл набрал скорость, немного закатился в правую сторону, а затем с неудобной руки пробил Стэлоку в «домик». Вратарь явно не был готов к такому развитию событий, оставив между щитками слишком много свободного пространства. Голкипер не смог сдержать эмоций — с неприкрытым раздражением Алекс попытался выкинуть шайбу из сетки, но промахнулся. Капризов, напротив, никак не отреагировал на успех и, даже принимая поздравления от партнёров, оставался непроницаемым.



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«Капризов — мастер буллитов в стиле «это выглядит легко», — пишет в североамериканских соцсетях владелец аккаунта Hot Dish Sports.



«Что значит быть вратарём, если Капризов бьёт тебе буллит», — размышляет о судьбе Стэлока пользователь Seth Toupal.



«Капризов — это бог», — утверждает Yvnks, но такие формулировки уже не выглядят оригинальными.

«Чертовски плавное движение, потрясающий буллит», — отмечает Hockey Daily 365.



Впрочем, представления об эстетике у всех разные.

«Движения Кирилла Капризова на буллитах буквально вызывают отвращение», — негодует Dane Mizutani.

«Капризов забил три буллита из восьми за карьеру в НХЛ», — автор The Athletic Майкл Руссо высказывает такие вещи, спорить с которыми невозможно.



«А может ли Капризов всегда бить буллиты?» — интересуется Jessi Pierce.



Основное время сложилось для Кирилла не так гладко. Всего полминуты ему не хватило, чтобы установить личный рекорд этого сезона по количеству игрового времени. Кирилл провёл на площадке 23.37 и «схватил» один «минус». Общий показатель полезности россиянина остаётся крайне отрицательным — «-5».



Следующий соперник «Миннесоты» и потенциальная жертва Капризова — «Монреаль». 2 ноября «дикари» откроют с канадцами свою новую домашнюю серию.