Амбициозный проект Разина тонет из-за двух проблем. Что не так у «Северстали»?

Кажется, на Западе произошла смена караула: роль «бедной, но молодой атакующей команды» заняло «Торпедо», которое пока и не думает выдыхаться, несмотря на лёгкую предсезонку. «Северсталь», которая занимала эту позицию два прошлых сезона, пока больше напоминает тонущего ребёнка из мема — её пока позабыли. Команда Андрея Разина идёт девятой на Западе.

При этом забивает команда немало — на Западе лучше Череповца только СКА и ЦСКА. Но всё портит оборона: больше «Северстали» в абсолютных цифрах пропустил только «Нефтехимик» с его вратарским коллапсом на старте сезона. С организацией игры в равных составах всё нормально, и это видно по соотношению удалений: «Северсталь» первая с отрывом по попыткам большинства и в топ-3 по своим штрафам. В чём же дело?



Первое, что бросается в глаза — это статистика вратарей. В последние годы казалось, что у «Северстали» проблем на этом рубеже нет. Владислав Подъяпольский все свои сезоны в КХЛ (кроме плей-офф с «Ак Барсом») проводил стабильно, Дмитрий Шугаев очень быстро вырос от голкипера из ВХЛ до лонг-листа сборной на Олимпиаду. На фоне отъезда легионеров тандем «Северстали» казался сильным, и второе место в предсезонном рейтинге «Чемпионата» на Западе если и было преувеличением, то небольшим.

Сейчас оба голкипера Череповца проводят худшие сезоны в карьере, держась на отметке в 89% сейвов. При этом нельзя сказать, что ворота «Северстали» постоянно под прессингом соперника — команда часто перебрасывает своих соперников, но последний рубеж пока не справляется.

Дмитрий Шугаев Фото: photo.khl.ru

Небольшой исторический экскурс — отставка Разина из «Автомобилиста», если брать чисто хоккейные причины, произошла во многом из-за вратарских проблем. Весной 2016-го из команды ушёл Якуб Коварж, конфликтовавший с главным тренером, и первым голкипером стал Игорь Устинский. Устинский провёл мощный отрезок в январе-феврале и часто вытаскивал команду на своей спине.



В пару к Устинскому весной пришёл Владимир Сохатский, запасной вратарь «СЮ». И произошло то, чего можно было ожидать: зимний всплеск Устинского оказался временным, неопытный вратарь не удержал тот уровень, а у Сохатского не было класса, чтобы быть полноценным первым номером. В результате к концу октября «Автомобилист» был предпоследней командой лиги по игре вратарей, хотя чисто на льду смотрелся неплохо — тогда это привело к отставке Разина.

Но сейчас никаких предпосылок к внезапной деградации вратарского дуэта не было. «Северсталь» была вполне уверена в уровне своих голкиперов, иначе вряд ли бы отдала перспективного Константина Шостака в аренду в минское «Динамо». Пока понятно только одно: с плей-офф с таким уровнем игры вратарей можно зайти только в том случае, если форварды показывают зверский процент реализации бросков уровня СКА.



Второй бросающийся в глаза момент — игра в меньшинстве. Прямо сейчас «Северсталь» — худшая команда лиги по этому показателю и единственная, что нейтрализует менее 70% своих удалений. Недавний матч с «Сибирью», когда гости начали игру куда лучше, однако упустили все нити игры после первого же удаления и пропущенного гола, очень ярко это показал.

Эпизод из матча «Сибирь» — «Северсталь» Фото: photo.khl.ru

При этом остаются на месте почти все те же игроки, в штабе кардинальных изменений не произошло. Однако Разин стал реже использовать своего главного защитника Робина Пресса в меньшинстве — это логично, швед почти пять минут за матч играет в большинстве. Ушёл Андрей Алексеев, который чаще всего вставал на «точку» при игре «4 на 5» в прошлом сезоне — факторы важные, но не объясняющие падение меньшинства сразу на 10%.



Здесь проявляется давняя и важная проблема «Северстали» — игра на вбрасываниях в целом. В меньшинстве она особенно важна для сохранения контроля над шайбой и выигрыша драгоценных секунд, но у Череповца выше 50% на «точке» лишь два молодых форварда. В этом сезоне чаще всего на «точку» в меньшинстве вставал Давид Думбадзе, который из 29 вбрасываний выиграл… три.

Скамейка «Северстали» Фото: РИА Новости

А есть ли ошибки у самого творца этого проекта? Пожалуй, можно выделить одну — когда Разин сделал очень жёсткое обращение в адрес неназванного Алексея (хотя все поняли, какого именно). Наезды на главу судейского корпуса могут привести к тому, что рефери, среди которых цеховая солидарность очень высока, в каких-то пограничных моментах будут принимать решения не в пользу «Северстали» — тем более что статистика удалений у Череповца была чуть ли не лучшей в лиге.

При этом сам стиль «Северстали» мало изменился — это молодая и мобильная команда, которая дерзко прессингует, активно играет и провоцирует своей активностью соперника на удаления. В прошлом году эту юность балансировали легионеры, но в этом сезоне с ними есть очевидные сложности, а привезти в Череповец опытного русского игрока на те деньги, что есть у клуба, очевидно сложно.



После игры в Новосибирске Разин сказал, что нет ни малейшего давления со стороны руководства клуба — а это значит, что тренер вместе с помощниками может относительно спокойно исправлять те ошибки и детали, которые на старте топят амбициозный проект.