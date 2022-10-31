КХЛ стала донором для Европы. Чем обернулась для нашей лиги потеря иностранцев?

Масса легионеров покинули КХЛ за последний год, отказавшись от игры в России и порадовав европейские лиги. Какие страны от этого выиграли?

Последний год внёс в жизнь мира в целом и КХЛ в частности много нового, необычного. Вспоминая о нашей лиге образца 2022 года, о чём в первую очередь вы думаете? Если вопрос касается глобальным вопросов, очевидно: статус-кво изменился, и КХЛ стала донором для европейских лиг. Раньше отечественные клубы регулярно откапывали качественных игроков в Финляндии, Чехии, Швеции, Словакии и других странах Европы. С февраля ситуация кардинально поменялась. Легионеры стали массово покидать Россию. Как же разошлись бывшие иностранцы из КХЛ по Европе?

Кстати, пока мы не двинулись дальше, сделаю небольшое уточнение. Поскольку в КХЛ были прецеденты с рижским «Динамо» и «Йокеритом», которые покинули лигу, в этом материале мы засчитаем и их представителей — не только тех, у кого были контракты с действующими клубами.

Что ж, приступим!

Главные победители

Больше остальных обогатилась Швеция. В главную Шведскую лигу переехало порядка 26 хоккеистов, ещё трое — во вторую лигу. А больше всего игроков заполучил «ХВ-71» — их аж пятеро.

На данный момент лучше всех дела идут у бывшего защитника «Торпедо» Теодора Леннстрёма, который теперь защищает цвета «Ферьестада». Швед занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с 18 (7+11) очками в 14 матчах. Неплохо справляется и экс-форвард «Йокерита» Давид Скленичка — он на 10-й строчке с 14 (3+11) баллами за «Брюнес».

«Понятно, что некоторые игроки, пришедшие в ШХЛ, обязательно играли бы в КХЛ. Конечно, мы рады, что они вернулись домой. Тот факт, что они выбрали нашу лигу, радует нас, если учесть уровень конкуренции. В частности, швейцарская лига привлекательна для тех, кто не играет в Северной Америке. Что касается зарплат, мы не можем идти в ногу со Швейцарией», — говорил генеральный менеджер клуба «Линчёпинг» Никлас Перссон об изменениях в местном хоккее.

На втором месте идёт Финляндия. СМ-Лиигу пополнили 22 хоккеиста, ещё пять подписали контракты с клубами из второй лиги. Как отмечало издание YLE, финские клубы подготовились и на новый сезон увеличили бюджеты на € 5,4 млн.

Пока что лучший экс-представитель КХЛ в СМ-Лииге — нападающий «Таппары» Йори Лехтеря, в прошлом сезоне выступавший за московский «Спартак» и после 17 матчей набравший 16 (1+15) очков.

Главный тренер его команды Юсси Тапола, последним профессиональным клубом которого был «Куньлунь» и который в сезоне-2021/2022 привёл «Таппару» к чемпионству, высказался о хоккеистах из КХЛ: «Здорово, что они подписали контракты с «Таппарой» и другими командами. Они звезды европейского уровня вне зависимости от того, где играют. Это делает лигу более сложной и интересной для публики».

Йори Лехтеря Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тренер их соперников, «Ильвеса», Юко Мюрра вторил коллеге: «Их ценность также полезна для повседневной жизни наших команд. Когда приходит великий игрок, повидавший важную часть мира, его профессионализм передаётся другим игрокам. Благодаря этому мы сможем проводить матчи ещё лучше».

Швейцария стала третьей в этом топе. ШНЛ пополнили аж 19 хоккеистов. Лучше всего обустроился в новой стране бывший нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд. Финский хоккеист, подписавший контракт с «Лугано», в 16 встречах набрал 15 (7+8) очков.

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Примечательно, что игроки выбрали именно Швейцарскую национальную лигу, поскольку её клубы нередко ищут дешёвых игроков. Тем не менее, по информации авторитетного издания Blick, бывшие звёзды КХЛ согласились на заработные платы в промежутке между 200 тыс. до 400 тыс. франков. В долларах это примерно такие же цифры.

Что с остальными?

Всего КХЛ покинуло порядка 150 легионеров. Одной строкой отметим, что в НХЛ перебрались почти 3% игроков, в АХЛ — 9%. У Швеции этот показатель, на минуточку, составляет 17,5%, у Финляндии — практически 15%, у Швейцарии — около 13%.

Посмотрим на остальные страны:

Страна Процент игроков из КХЛ Швеция (Первая лига) 17,5 % Финляндия (Первая лига) 15 % Швейцария 13 % Северная Америка (АХЛ) 9 % Без клуба 8,7 % Чехия 8 % Словения 4 % Финляндия (Вторая лига) 3 % Завершили карьеру 3 % Германия, Северная Америка (НХЛ), Дания, Латвия по 2,7% Швеция (Вторая лига) 2 % Польша, Северная Америка (EHCL), Германия, Великобритания, Норвегия, Казахстан, низшие лиги Германии и Чехии по 0,67%

Таковы результаты необычного периода в истории КХЛ. Конечно, много мастеров покинули нашу лигу, и это сказалось на её уровне. Однако главный вопрос открыт: станет ли КХЛ донором для Европы на постоянной основе?