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Никита Гусев подписал контракт со СКА, подробности, Гусев вернулся в СКА

СКА всё-таки вернул олимпийского чемпиона! Гусев просидел без хоккея семь месяцев
Лев Лукин
Никита Гусев подписал контракт со СКА
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Но есть сомнения, что форвард и петербуржская команда сейчас подойдут друг другу.

Тот факт, что Никита Гусев к концу октября оставался без работы, вызывал недоумение. Понятно, что герой Олимпиады в Пхёнчхане до последнего надеялся получить очередной шанс в НХЛ, но дедлайн по этому решению давным-давно прошёл, а Гусев, не игравший в хоккей с начала апреля, не спешил подписываться и в России. Но совсем пропускать сезон в планы Никиты явно не входило, так что было лишь делом времени, когда форвард объявит о месте продолжения карьеры.

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Сюрприза не произошло. Хоть первый тренер Гусева Геннадий Курдин и утверждает, что серьёзный интерес к хоккеисту проявляли «Автомобилист» и «Локомотив», но игрок подписался там, где и проводил последние пять российских сезонов – в петербуржском СКА. Официально об этом ещё не объявлено, но сомнений тут быть не может: Роман Ротенберг уже намекнул в своём телеграм-канале на «новичка СКА», а тот же Курдин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» прямо подтвердил факт перехода.

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Что ж, событие, которое с огромной вероятностью можно было предсказать ещё в конце лета, наконец произошло. Гусев в СКА, и до официального объявления непонятным остаётся только срок контракта. Скорее всего, Никита подпишется до конца сезона, но, возможно, он всё-таки перестанет грезить несбыточными мечтами об НХЛ и подпишет с петербуржцами долгосрочный контракт.

Как бы то ни было, возвращение Гусева в КХЛ – это классная новость для болельщиков. Ярких мастеров в нашей лиге не так много, а Гусев, вне всяких сомнений, для российского хоккея остаётся большой звездой.

Никита Гусев

Никита Гусев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вот только есть сомнения, что Никита действительно нужен нынешнему СКА. Армейская команда катком идёт по дистанции регулярки, показывает запредельный уровень энергии, движения и настроя буквально в каждом матче и берёт своё за счёт по-спортивному злых игроков, которые любую локальную неудачу в игре воспринимают как вызов.

И как сюда вписывается Гусев? Проблемы со скоростью и катанием у Никиты давным-давно, а тут он ещё и без предсезонки. То есть контраст с остальными игроками СКА, которые очень упорно и много вместе работали летом, будет просто колоссальным. Нет сомнений в таланте и светлой голове Гусева, однако без быстрых ног, которые будут возить эту голову по площадке, Никите будет невероятно трудно соответствовать уровню современной команды Романа Ротенберга.

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Кажется, сейчас обстановка максимально располагала к расставанию Гусева и СКА: для армейцев Гусев сейчас что-то вроде пятого колеса для телеги, а Никите, возможно, было бы комфортнее попасть в менее физическую и динамичную команду. Да в тот же «Автомобилист», например. Это лишь мой взгляд со стороны, однако есть ощущение, что отпускать куда-то Гусева не захотел лично Роман Ротенберг. Скажем так, на всякий случай и во избежание драматических поворотов судьбы в дальнейшем.

Но вполне может быть, что решение СКА опять подписать Гусева окажется верным. Никита впишется в эту команду как влитой, и армейцы станут ещё сильнее. Только время покажет качество этой сделки. Пока же можно только порадоваться тому, что КХЛ приросла ещё одним мастером, да и находящемуся в расцвете сил Гусеву негоже было так долго сидеть без дела.

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