СКА вернул Гусева, чтобы он не достался другим. Но как ему вписаться в стиль армейцев?

Никита царил в команде, которая играла в комбинационный хоккей, а сейчас в Петербурге ставят на жёсткость и энергию.

Никита Гусев — в СКА. Несмотря на загадочные новости о том, что форвард уже ведёт переговоры с «Локомотивом», этот факт казался очевидным чуть ли не с июля. Конечно, Геннадий Курдин подтвердил, что интерес из Ярославля был и из Екатеринбурга тоже — но эти клубы должны были сделать невероятное предложение, чтобы переманить форварда к себе.

Летом проскакивали слухи, что сам форвард хотел бы сменить обстановку, но наличие предварительных договорённостей с петербургским клубом подтверждали многие источники. Да и сфера влияния СКА — не та, из которой можно выскочить просто так, тут мог произойти только большой конфликт с единоличным боссом клуба.

Летом агент игрока Юрий Николаев говорил, что интерес к продолжению карьеры в НХЛ есть, и какую-то работу заокеанские представители ведут. Проблема была лишь в том, что в самой лиге явно не было интереса к Гусеву: американские СМИ даже не упоминали олимпийского чемпиона в списках игроков, которыми интересуются клубы.

Никита Гусев в составе «Нью-Джерси» Фото: Mike Langish/ZUMA/ТАСС

Причина простая — скорость. В НХЛ и так всегда был важен этот атрибут, а в последние годы все помешались на быстроте и даже в скаутских отчётах указывают её чуть ли не первым атрибутом. Например, по игре нынешнего «Нью-Джерси» можно понять, почему у Гусева не очень получилось с Линди Раффом: вовсе не из-за того, что он какой-то «русофоб», просто «молодые бычки» проделывают огромный объем работы и постоянно поливают чужие ворота градом бросков. Во «Флориде», где Джоэль Кенневилль умел работать с технарями, путь от 20 минут айстайма до попадания в запас занял пару недель.

Год назад Гусев был на просмотре в «Торонто» и фактически проиграл место Майклу Бантингу — игроку не самому изящному, но пробивному и напористому, который идеально вписался ролевиком к звёздам. Никита же, обладая невероятным хоккейным интеллектом, уступил просто ногами. Если ты не успеваешь за соперником и не прокачал игру в обороне, то в НХЛ и 140 пунктов хоккейного IQ не спасут.

Даже партнёр по сборной Никита Нестеров после пекинской Олимпиады выступил с уколом: «Все привыкли, что Шипачёв и Гусев набирают очки, выделяются. А их тут подзакрыли. Давай откровенно: скорости у них нет». А ведь речь шла про Игры без энхаэловцев, где Россия не играла, например, с молодыми и скоростными словаками и американцами — Гусева закрыли примерно такие же возрастные финны.

Однако в КХЛ все попроще. Даже в довольно депрессивном прошлогоднем СКА Гусев спокойно набирал по очку за игру — что в регулярке, что в плей-офф. Пример того же Мозякина показывает, что в нашей лиге, если у тебя есть мозги и хорошие руки, можно сохранять уровень очень долго. Но вопрос здесь другой — вольётся ли он в игровой стиль этой команды?

Владимир Плющев недавно сравнил этот СКА аж с «Филадельфией» 70-х — но её вряд ли кто-то достаточно наблюдал вживую для сравнения. Эта команда по стилю, где сочетаются прессинг, силовая борьба и агрессивность, действительно похожа на энхаэловскую: коллеги вспоминали, например, чемпионский «Бостон» Клода Жюльена. В голову могут приходить и команды Дэррила Саттера — нынешний «Калгари» и «Лос-Анджелес».

Никита Гусев Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Свои лучшие годы Гусев проводил в клубе, который верил в романтичный стиль игры. Первое чемпионство клубу принёс дуэт Быков — Захаркин, и этот фактор определил стратегию Питера на годы вперёд. Вспомните: Никиту выдёргивали в Питер, чтобы он стал «панаринозаменителем» в сочетании с Дадоновым и Шипачёвым, и эта задача была с блеском выполнена. Уже через пару лет Никита подтвердил свой статус самостоятельной единицы, выбив 82 очка за регулярку (у ближайшего преследователя в команде было 46). Сделано это было в команде, где в своё время даже Знарок со своим штабом ставил эстетичный хоккей, а не динамовскую эстетику выдолбов и надолбов.

Понятно, что от таких игроков не отказываются вообще никогда. Гусев — это редчайший хоккеист, который может придумать такое решение, которое оставит в дураках любого защитника. Его техника обязательно пригодится при игре в неравных составах, которая у СКА одна из лучших в лиге, но Константин Шафранов обязательно найдёт место и применение такому игроку. А что же делать «пять на пять»?

30 лет — это последний возраст расцвета, но уже тех навыков, что у спортсмена и так были, примеров резкой смены игрового стиля нет. И крайне сложно представить, что Гусев будет быстро носиться в форчек и вдавливать кого-нибудь в стекло силовым приёмом: в НХЛ это у него как-то не особо получилось. Вполне возможно, что в СКА воссоединят старую связку Гусев — Прохоркин, но ещё неизвестно, каким Николай вернётся после травмы и операции.

Сейчас Гусев для СКА — это, очевидно, не приоритет, и этот игрок уже не так важен для клуба, как года три-четыре назад. Привычная глубина состава, которая позволяет держать в ВХЛ и Матвея Мичкова, на которого так надеялись одно время. Может быть, Петербург подписывает Гусева даже больше из-за того, чтобы тот не достался другим клубам? С тем же «Локомотивом», вполне возможно, ещё играть во втором раунде плей-офф. Примеры с молодыми игроками уже показывали, что руководство СКА — те ещё собственники.

Никита Гусев и Николай Прохоркин Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Впрочем, каким бы ни было ваше отношение к СКА, за Гусевым следить стоит. Это всё-таки настоящий мастер, на которых наша лига после массового бегства легионеров сильно обеднела — и хайлайтов в КХЛ будет чуть больше.