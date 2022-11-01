«Сочи» провалил начало сезона в КХЛ. В чём причина и есть ли надежда на светлое будущее?

Для ХК «Сочи» нынешний сезон КХЛ складывается, мягко говоря, непросто. Южный клуб идёт на последнем месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф уже на 15 очков, команда очень мало забивает, и всё это резко контрастирует с теми «леопардами», которые ещё в прошлом сезоне были едва ли не самым весёлым и дерзким клубом лиги и активно боролись за попадание в кубковую восьмёрку.

О причинах провального старта сочинцев мы уже писали. Где-то не лучшим образом сработал Андрей Назаров, где-то имели место ошибки в комплектовании команды — это вполне нормально, когда ответственность за неудовлетворительный результат должна делиться между всеми причастными. При этом после ухода Назарова «Сочи» проиграл ещё два матча, и вот уже хоккейная общественность стала искать нового виновника провала. С Сергея Светлова спрашивать ещё очень рано, поэтому выбор пал на генерального менеджера Алексея Бадюкова.

Действительно, состав у «Сочи» не только очень молодой, но ещё и малоопытный и совсем уж беззвёздный. Но разве в этом так уж виноват генменеджер? Бадюков в южном клубе работает в рамках бюджета (одного из самых скромных в КХЛ) и в рамках стратегии, которая подразумевает прежде всего развитие молодых хоккеистов. Так ведь было и в прошлом сезоне, когда «Сочи» бодро тащили на себе парни, про которых раньше никто особо и не слышал: Глотов, Николаев, Феоктистов, Гараев.



Этим летом Бадюков утащил у «Торпедо» Тянулина, который в нынешнем «Сочи» сразу стал лидером, привёз из-за океана вратаря Мельничука, форварда Алтыбармакяна (оба – вполне себе игроки с именем), плюс в команде остались и все вышеперечисленные лидеры из прошлого сезона. Другое дело, что практически все они существенно просели на старте этой регулярки и провалились в плане статистки. Поговаривают, что причина в том, что ребят перегрузили на предсезонке, и это, кстати, стало одной из причин повальной травматичности «леопардов» в сентябре-октябре. Но разве всё это — зона ответственности генерального менеджера?

Генеральный менеджер ХК «Сочи» Алексей Бадюков Фото: vk.com/hcsochi

Ещё нельзя не обратить внимание на то, что некоторые хоккеисты, которых тот же Бадюков привозил в «Сочи», оказывались ненужными тренерскому штабу, а после ухода раскрывались в других командах. Пилипенко заиграл в «Северстали», Глотов ожил в СКА, и это прям свежая история. А ещё на юге в своё время отказывались от Жабреева, Баканова, Паутова… Кто-то из них, возможно, мог бы сейчас помочь «Сочи».

Но прямо сейчас надежда только на Сергея Светлова. Даже если бы у «леопардов» были приличные финансовые возможности, то рынок всё равно пуст, легионеров заманить ещё труднее, чем летом, так что новому тренеру южан, который славится своим званием «почётного пожарного КХЛ», нужно доставать внутренние резервы и в свойственной Светлову манере зажигать и встряхивать тех, кто по каким-то причинам потух и успокоился в начале сезона. Ясно, что, скорее всего, реально вернуться в борьбу за плей-офф у южан не получится, но сейчас задача – пройти сезон без каких-либо финансовых потрясений, без задержек игрокам по зарплате (бич прежнего «Сочи», с которым успешно поборолось новое руководство) и подготовить фундамент для сезона следующего.

У «Сочи» всё плохо?

С точки зрения результатов – да. При всём этом важно понимать, что проект ХК «Сочи» — это не только команда КХЛ и её спортивные результаты. Так, южане стараются развивать клубную вертикаль. Об этом не говорят, но в Сочи функционирует хоккейная школа, созданная клубом в 2019 году, где занимаются дети в пяти возрастных группах, около двухсот мальчишек. Финансирование школы полностью берёт на себя клуб, и это неплохая попытка «леопардов» инвестировать в будущее, выращивая собственных воспитанников.

Хоккейная школа в Сочи Фото: hcsochi.ru

Ещё в этом сезоне приятно удивляет и клуб МХЛ из системы «Сочи» — ступинский «Капитан». Команда из Серебряного дивизиона Молодёжной лиги уверенно идёт в лидерах Западной конференции и в этом чемпионате уже несколько раз грохнула клубы из Золотой лиги. Правда, пока ручеёк молодых талантов из «Капитана» в «Сочи» совсем узкий, тем более для клуба, которому особо нечего терять. Возможно, эту ситуацию поправит как раз Светлов, умеющий обходиться с молодёжью и не имеющий других ресурсов для усиления команды.

А вот к кому в «Сочи» точно нет никаких вопросов, так это к маркетологам. У пиарщиков «леопардов» была изначально очень сложная задача по раскрутке команды в нехоккейном регионе и без истории, но они пока справляются очень даже неплохо. Даже после ухода медийной глыбы Андрея Назарова.



В этом сезоне трибуны «Большого», вмещающего 12 000 человек, заполняются на 36,2%, то есть на каждую игру в среднем ходит по 4343 зрителя. По современным меркам это хороший показатель, тем более для клуба без исторически сложившейся культуры боления. Для сравнения, матчи «леопардов» более посещаемы, чем домашние встречи «Металлурга», московского «Динамо», ЦСКА, «Спартака». И, между прочим, по среднему количеству зрителей южане более чем на тысячу человек опережают футбольных одноклубников, выигрывая битву за статус главной команды города.