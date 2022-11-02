«Его IQ – 1000». Кучеров одним гениальным движением загнал в тупик оборону «Оттавы». Видео

«Тампа» одержала третью победу подряд, но путь к ней оказался весьма тернистым. Действующим вице-чемпионам НХЛ пришлось изрядно помучиться с «Оттавой». Трижды по ходу встречи «сенаторы» выходили вперёд – и всякий раз упускали преимущество.

Российские игроки «Лайтнинг» приняли самое активное участие в успешной погоне за соперником. В дебюте второго периода свой второй гол в этом сезоне оформил Михаил Сергачёв: в условиях численного превосходства защитник мощным щелчком буквально вонзил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Одним из ассистентов Сергачёва выступил Никита Кучеров. Он же отправил пасом в стремительную атаку Брейдена Пойнта во второй половине третьего периода: канадец сделал счёт 3:3 и обеспечил матчу горячую концовку. Передача Кучерова вышла в какой-то степени уникальной. Форвард слегка коснулся шайбы, причём сделал это «пяткой» клюшки — пожалуй, только таким образом Кучеров смог бы вложить шайбу точно в крюк Пойнту. «Его IQ – 1000», — ёмко оценили эпизод авторы аккаунта @1929Hockey в одной из социальных сетей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Судьбу концовку тоже предопределил Кучеров. Ровно за две с половиной минуты до окончания основного времени 86-й номер «Тампы» снова попал в протокол. Партнёры россиянина выиграли отчаянную борьбу у борта, а сам Кучеров занял выгодную позицию и дождался передачи от Сергачёва на пустые ворота. Точный бросок принёс не только победу «молниям», но и эмоции – обычно непроницаемому Кучерову. Празднуя успех, нападающий присел на колено и победно встряхнул кулаком – кажется, на такие широкие жесты он способен только в качестве реакции на самые напряжённые игровые моменты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Впрочем, «Лайтнинг» могли потерять всё в одно мгновение. На самой последней секунде Брэди Ткачук убежал один на один с Андреем Василевским. Цейтнот был настолько жёстким, что Ткачук даже не успел сблизиться с вратарём – ему оставалось лишь произвести бросок с довольно солидной дистанции. В итоге шайба прошла мимо створа.



При этом Василевский сегодняшней ночью вовсе не был идеален. Вторую шайбу в матче он пропустил с выхода один на один, но на разнообразных повторах хорошо заметно, насколько много пространства для поражения Андрей оставил Мэтью Жозефу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Третий гол «сенаторов» – целиком и полностью на совести Василевского. В момент, когда ничто не предвещало беды, вратарь решил побыть полевым игроком. Василевский выкатился за ворота, чтобы остановить вброшенную шайбу, но Ткачук вступил в отбор и снял её с клюшки голкипера, а на отскоке быстрее всех сориентировался Клод Жиру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за матч Василевский совершил только 12 спасений. Последний раз он отражал меньшее количество бросков 15 апреля этого года в матче против «Анахайма». Правда, в тот вечер Андрей был заменён в середине игры.