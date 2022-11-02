«Он хоть ударил?» Русского здоровяка уложил на лёд двухметровый канадский тафгай

Никита Задоров едва не оформил хет-трик Горди Хоу, но в итоге остался как без редкого достижения, так и без победных эмоций.

Как только «Калгари Флэймз» и «Сиэтл Кракен» представили составы на очный матч регулярного чемпионата НХЛ, сразу стало очевидно, что зрителей ждёт весёлое представление с обилием заброшенных шайб. Обе команды вышли на лёд без своих основных голкиперов.

Первый номер «огоньков» шведский вратарь Якоб Маркстрём остался в запасе страховать чеха Даниэля Владаржа, тогда как главный в отсутствие травмированного Филиппа Грубауэра вратарь «кракенов» Мартин Джонс и вовсе не попал в заявку на матч из-за небольшого повреждения. В итоге последний рубеж «Сиэтла» был доверен номинально третьему голкиперу команды американцу Джоуи Даккорду. Все предстартовые ожидания были полностью подтверждены характером встречи, включившей в себя девять заброшенных шайб.

На 15-й минуте первого периода защитник гостей Карсон Суси вывел свою команду вперёд. Ему ассистировали Андре Бураковски и Оливер Бьёркстранд. Однако на седьмой минуте второго игрового отрезка российский хоккеист «Калгари» Никита Задоров с передач Тайлера Тоффоли и Элиаса Линдхольма сумел восстановить равновесие на табло. Спустя две минуты после гола Задорова «огоньки» вышли вперёд благодаря точному броску Назема Кадри. Теперь уже «Сиэтл» оказался в положении отыгрывающейся команды и быстро справился с поставленной задачей – отличился Морган Гики.

В начале третьего периода, казалось, что подопечные Дэррила Саттера смогли предпринять решающее усилие на пути к победному результату – с интервалом в 17 секунд отличились Тайлер Тоффоли и Тревор Льюис. Но «Сиэтл» проявил характер и смог не только отыграться, но и вырвать победу в основное время. Точные броски Даниэля Спронга, Янни Гурда и Мэтти Бенирса помогли команде Дэйва Хекстола перевернуть ход матча и добыть сверхволевую победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Про автора победной шайбы необходимо рассказать отдельно. В июле 2021 года американский нападающий с ходу вписал своё имя в историю «Сиэтла», по большому счёту не приложив для этого ещё никаких усилий. Вся заслуга Мэтти заключалась только в том, что он присутствовал на церемонии драфта НХЛ и стал первым игроком в истории «кракенов», на кого они потратили свой выбор. Американский форвард ушёл под вторым номером и уже в прошлом сезоне дебютировал в лиге, набрав девять очков в 10 матчах. В нынешнем сезоне Мэтти в полной мере подтверждает выданные себе авансы, продолжая идти по тому же бомбардирскому графику (девять очков в 11 матчах). Сегодня на его счету оказалась победная шайба в ворота «Флэймз».

Одним из главных действующих лиц матча стал российский защитник «Калгари» Никита Задоров. В этой встрече 27-летний россиянин едва не оформил так называемый хет-трик Горди Хоу – это комбинация из заброшенной шайбы, результативной передачи и драки с соперником. Уже в первом периоде россиянин решил подраться с одним из самых габаритных игроков лиги – двухметровым канадцем Джейми Олексяком.

Задумка оказалась так себе. Проведший только за карьеру в НХЛ почти три десятка боев Олексяк сначала потратил немного времени на знакомство с оппонентом, а затем произвёл несколько точных попаданий, после чего борцовским приёмом отправил 197-сантиметрового Задорова на ледовую поверхность. Боксёрские навыки россиянина не оценили в Северной Америке, а комментарий в стиле «Задоров хоть ударил?» был одним из самых распространённых в социальных сетях.

ВИДЕО.

Гораздо лучше дела у Никиты пошли с чисто хоккейными навыками. Спустя 10 минут он отлично подключился к атаке и переправил шайбу в ворота, совершив бросок в касание после идеального прострела от Тайлера Тоффоли. Заброшенная шайба стала для Задорова уже второй в нынешнем сезоне. Далеко не самый плохой результат для восьми сыгранных матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако отметиться результативной передачей у Задорова не получилось, поэтому оформить хет-трик Хоу сегодня у него не вышло. Да и общий результат матча точно не принёс россиянину никаких положительных эмоций. Упустив преимущество в две шайбы, «Калгари» потерпел второе поражение подряд и остался на восьмом месте в Западной конференции НХЛ.