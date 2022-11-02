«Тампа» пропустила уникальный гол. Такое в НХЛ происходит лишь раз в год

В НХЛ после мини-эры «мёртвой шайбы» в середине 2010-х снова идёт всплеск результативности. Выросло и количество шайб в меньшинстве, пусть и не до уровня начала 90-х: после повсеместного введения схемы «1-3-1» обороняющиеся форварды стали чаще оказывать на давление на одинокого защитника или провоцировать потери, что приводит к контратакам «2 в 1».

В матче «Оттавы» и «Тампы» «сенаторы» умудрились почти целый период игрового времени (16 минут) провести в меньшинстве. Лидеры «молний» (Кучеров, Пойнт и Стэмкос) провели на льду по 11 минут в неравных составах — и поразительно при этом, что «Тампа» забила лишь раз, причём ещё и пропустила в большинстве. Но по-настоящему уникальной эту ситуацию делает то, что «Оттава» забила втроём против пятерых!

НХЛ даёт полную выкладку по ситуациям, в которых были заброшены шайбы, с сезона-2009/2010. В положении «4 на 5» было забито 2238 голов, а при игре «3 на 5» — тринадцать, примерно по одному в каждом сезоне. Конечно, команды редко остаются втроём, и понятно, как сложно организовать контратаку при двойном меньшинстве — всё это делает гол Мэтью Жозефа вдвойне редким.

Мэтью Жозеф в составе «Тампы» Фото: Zuma/ТАСС

Бывший чекер «Тампы» весной отправился в канадскую столицу как часть компенсации за Ника Пола, в новом клубе став важнейшим игроком спецбригады меньшинства. На старте сезона у Жозефа лучший показатель полезности в команде — «+8». Вот и сегодня Мэтью стал героем в игре с бывшей командой: сначала заблокировал бросок Никиты Кучерова, а потом, получив свободный лёд, убежал от Стивена Стэмкоса и забил первый гол в сезоне.

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Правда, выиграть это не помогло — Кучеров потом исправился, забив победный гол за 2.39 до конца матча. «Не знаю, должны ли мы были выигрывать этот матч. «Тампа» — хорошая команда, которая не впадала панику, у них есть классные игроки, которые принимают правильные решения в важных моментах. Нам не хватило опыта, у нас молодая команда, и в следующих матчах мы будем принимать решения более мудро», — после игры сказал Жозеф.

Сам Стэмкос, от которого убежали в большинстве, назвал игру «странной» и добавил: «К счастью, это нам не повредило». Джон Купер назвал матч «диким». Показательно, что за считаные секунды до шайбы Жозефа игрок гостей тоже выбегал на одинокого Василевского, но Тайлер Мотт не использовал то, что Кучеров сыграл небрежно.

Шайба, которую забросил Жозеф, стала первым официально зарегистрированным НХЛ голом «Оттавы» в двойном меньшинстве. Пока лидерство в этой редкой номинации держит «Питтсбург» — аж две шайбы за четырнадцать сезонов.