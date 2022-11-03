«Всё ждал, скажут ли легионеры, что им не нравится в России». Интервью с канадцем из КХЛ

«Витязь» всегда отличался умением находить качественных легионеров, вот и в этом году после потери своей главной ударной финско-канадской силы пригласил новых героев, которые дают результат и позволяют команде со скромным бюджетом идти на шестом месте в Западной конференции. Один из них – канадский нападающий Скотт Уилсон, обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». «Чемпионат» поговорил с форвардом о том, как он оказался в КХЛ, что думает о нашей лиге, как адаптируется к новому хоккею. Вспомнили и былые деньки в НХЛ, противостояние «пингвинов» со «столичными», Малкина, Кросби и Овечкина.

Скотт Уилсон Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Мне нравятся большие площадки, на них у тебя больше пространства и времени»

— Дима Шикин месяц назад рассказывал, что вы пока чувствуете себя не так раскрепощённо. Как обстоят дела сейчас?

— Привыкаю. Хоккей тут другого стиля. У меня были хорошие матчи, чтобы разыграться, надо провести результативную серию.

— А к новой команде, стране привыкли?

— Да, тут всё по-другому. Но я знал Тайлера [Граоваца] и Жереми [Руа], это помогает. Тайлер играл в минском «Динамо» в прошлом году, уже знал кое-что о лиге. Позвонил ему, когда принимал решение о переходе, спрашивал, нравится ли ему здесь. Ему всё нравилось. Привыкаю к ребятам и ко всему остальному, просто нужно немного времени.

— Тем не менее вы уже со второго матча начали набирать очки – и сразу победный гол, а сейчас идёте первым снайпером и третьим бомбардиром. Похоже, какие бы ни были сложности с адаптацией, на льду они не отразились.

— Разговаривал с ребятами, некоторые не так хорошо начинают в КХЛ, потому что лига другая. Приятно, что уже забил несколько голов, это помогает и вне льда. Помогает и то, что у нас хорошая команда, которая здорово выступает.

— У «Витязя» был очень непростой календарь на старте сезона – со многими топами уже успели сыграть. Кто показался самым опасным соперником?

— ЦСКА очень силён, они чемпионы, играют в североамериканском стиле. Габаритная команда, я к такому привык. И это был мой первый матч на маленькой площадке. Немного странно переходить с большой площадки, как у нас, на маленькую. Сложность в том, что на разных площадках и игра разная. Мне нравятся большие площадки.

— Правда? Вы на них раньше играли?

— В детстве в Торонто были катки олимпийского размера, для других видов спорта. Мне нравится, потому что больше пространства, и у тебя есть больше времени, легче обыгрывать соперников, делать передачи. С другой стороны, на маленькой площадке легче бросать, потому что ты всегда ближе к воротам, бросок с каждого угла становится опасным. Так что у обеих площадок есть свои плюсы, но немного странно постоянно перестраиваться с одного размера на другой.

«Буцаев — потрясающий, он позволяет играть в свой хоккей»

— Команда выдаёт отрезки побед и поражений – можно ли это назвать трясучкой, учитывая, что часто даже при поражениях вы набираете очки?

— Много матчей мы проигрываем в одну шайбу, в овертайме или по буллитам, то есть нас не громят. Будь мы чуть удачливее, могли бы и выиграть некоторые из этих матчей. Думаю, всё придёт, когда мы подольше поиграем вместе. Надо получше играть в таких равных матчах, тогда всё будет нормально.

— В любом случае «Витязь» очень неожиданно взял резвый старт, этого мало кто ожидал летом. За счёт чего команда выглядит такой крепкой?

— Мы часто позволяем соперникам наносить много бросков, но редко пропускаем атаки «два в одного», «один в ноль». Да, соперники бросают, но мы хорошо действуем в обороне, не позволяем создавать много опасных моментов. И наши вратари играют феноменально, статистика у них сумасшедшая. У Дорожко сейчас лучший процент отражённых бросков в лиге, а был вообще за 97%. Думаю, такое нечасто встретишь.

— Ваши впечатления о методах работы Вячеслава Буцаева, который умеет выжать максимум из не самых мощных на бумаге составов?

— Он потрясающий. Спрашивал о нём у Райана Мёрфи и Зака Митчелла, которые уже играли в его командах, и они хорошо о нём отзывались. И агент сказал, что этот тренер – хороший парень. К тому же Буцаев немного говорит по-английски, это очень кстати. Знаю, что некоторые тренеры вообще не говорят на английском, это было бы совсем тяжело.

Всё здорово, он помогает нам, позволяет играть в свой хоккей и не ломать голову [о том, как надо играть]. Могу сказать только хорошее как о Буцаеве, так и о других наших тренерах.

Вячеслав Буцаев Фото: vk.com/hcvityaz

— Не теряетесь, когда все разговаривают на незнакомом языке?

— Что касается хоккея, то тут всё то же самое. Если надо что-то крикнуть партнёру, просто что-то кричу, чтобы привлечь его внимание. И я потихоньку учу новые слова. На самом деле, уже выучил больше, чем мог себе представить. Читать не могу, но уже что-то говорю. Ну и многие ребята в команде, даже если не умеют говорить на английском, всё равно что-то понимают.

«Я ждал, скажет ли кто-нибудь из легионеров, что ему не нравится в КХЛ, но никто не сказал»

— Как у вас возник вариант с КХЛ?

— Я подписался с «Шарлотт», фарм-клубом «Флориды», и мы с семьёй уже искали дом там. Потом появился вариант с КХЛ, тогда я стал звонить и писать многим легионерам отсюда, и ни один не сказал, что ему тут не нравится. Говорили, что тут круто, хоккей отличный, а если будешь жить в Москве, то вообще здорово. Я всё ждал, скажет ли кто-нибудь, что ему здесь не нравится, но никто не сказал. Обсудил с семьёй и принял решение. Очень рад, что решил поехать в КХЛ.

— Вы семью тоже привезли?

— Пока нет, но жена с детьми должна приехать где-нибудь в конце года на пару месяцев.

— У легионеров вы спрашивали о КХЛ, а у русских ребят, с кем играли?

— С Денисенко много говорил на эту тему, пожалуй, и всё. Джино [Малкина] я не знаю так близко, и уже прошло много лет с тех пор, как мы играли вместе. А с Денисенко мы играли в прошлом году – и, кстати, он потрясающий партнёр. Он мне дал отличные советы, сказал, что подхожу КХЛ по стилю. Я как раз не знал, впишусь ли здесь со своим стилем, но он сказал, что впишусь.

— Денисенко когда-то был капитаном российской молодёжки, но в последние несколько лет застрял в АХЛ. Думаете, у него есть шанс пробиться в НХЛ?

— Думаю, да. Это один из самых техничных игроков, с которыми я играл. Хороший парень, пашет каждый день. Ему надо получить шанс, и уверен, он его получит в этом сезоне. В прошлом году он травмировал колено, много пропустил, это всегда тяжело. Если ему дадут шанс, уверен, он им воспользуется.

— У вас было как минимум ещё одно предложение из КХЛ. От минского «Динамо»?

— Да, я общался с несколькими командами, тогда ещё не был уверен, ехать вообще в КХЛ или нет. Но в «Витязе» я знал Жереми и Тайлера, хорошо иметь старых друзей, когда приезжаешь в новую страну.

— Знали, что «Витязь» нельзя назвать грандом? Это не пугало?

— Знаю, что в прошлом году легионеры «Витязя» хорошо выступали и им тут нравилось. Слышал разговоры, что мы не должны так хорошо играть, как сейчас, но я ещё по первым дням в команде увидел, что у нас хорошие игроки. Надо продолжать в том же духе, доказывать всем, что те были неправы на наш счёт. Мы играем хорошо как команда, это и даёт результат.

— У «Витязя» богатая история. Слышали, что когда-то это была команда тафгаев, которая устраивала избиения соперников?

— Да, что-то слышал об этом. Сейчас, как я понимаю, в КХЛ не так много драк, как раньше.

— В «Сочи» могут подраться, и в «Куньлуне» есть такой Гарет Хант, он в этом сезоне даже в подтрибунке дрался.

— Ух ты, я этого не знал. Но знаю, что «Витязь» прошлых лет был очень жёстким. Только не знал, что там было всё настолько безумно.

— У вас в карьере были драки, готовы скинуть перчатки с Хантом?

— Пожалуй, нет. В НХЛ я немного дрался, но сейчас стал старше. Надо быть осторожным, если этот парень такой тафгай. Наверное, я лучше буду забивать голы.

Скотт Уилсон Фото: vk.com/hcvityaz

«Не ожидал, что в России будет такая еда. Ни разу не было, чтобы что-то не понравилось»

— Уже освоились на новом месте в плане жилья, магазинов, ресторанов?

— Да, несколько недель назад все переехали в квартиры, а до этого жили в отеле. Живу в приятном районе в Москве, всё необходимое в пешей доступности. Но мы особо никуда не ходим, только на арену.

— Рестораны не подкачали?

— Потрясающие. Не ожидал, что будет такая еда. В Москве все рестораны отличные, выделю стейкхаус на Патриарших прудах и греческий ресторан «Ева». Думаю, ещё ни разу не было такого, чтобы мне что-то не понравилось. Дома подают огромные порции, а здесь ты можешь заказать много небольших блюд, которые не только полезнее, но и вкуснее.

— Вы же впервые в России? Ожидания совпали с реальностью?

— Если честно, всё круто. Самое сложное было добраться сюда, на перелёты ушёл целый день, летел в Москву через Турцию. Потом надо было перестроиться на другой часовой пояс, дней пять ходил как в тумане. Но в целом всё прошло гладко — лучше, чем я ожидал.

— Райан Мёрфи рассказывал, как удивлялся, что в России все жмут руку при встрече. Чему удивляетесь вы?

— Да, это точно меня удивило, ушло несколько дней, чтобы разобраться. Люди тут очень милые, и рукопожатия – это проявление местной культуры. Тайлер и Жереми рассказывали, к чему надо будет привыкнуть, но рукопожатия всё равно стали сюрпризом.

— Русских часто рисуют холодными людьми, которые не улыбаются.

— На мой взгляд, всё наоборот!

— Удаётся посмотреть города?

— У нас не так много времени, и многие выездные матчи всё равно в Москве. По Москве гуляем в выходные – по магазинам, по ресторанам, но ещё внимательно не исследовали город.

«Овечкин – машина, но и Кросби — тоже машина»

— В НХЛ у вас очень яркая карьера – вы выиграли два Кубка Стэнли – пусть и официально только один. Часто вспоминаете тот сезон?

— Если честно, нет. Мне повезло быть частью той команды в начале карьеры, буду вспоминать об этом, когда выйду на пенсию. Но годы летят очень быстро, так что я концентрируюсь на том, что дальше. О Кубке Стэнли буду вспоминать, когда стану постарше.

— Второй титул получился даже более впечатляющим, чем первый. В 2017-м «Питтсбург» играл без Летанга, не доминировал, постоянно держался на грани, но всё равно выиграл. Согласны?

— Да, сильные команды умеют побеждать, даже когда их переигрывают, так у нас и получилось в том сезоне. Годом ранее я сыграл только 25 матчей, но некоторые провели целый сезон, то есть более 100 матчей, получается, за два победных сезона провели более 200 игр. Это тоже впечатляет и показывает, что ветераны и лидеры команды – профессионалы, которые всегда держат себя в форме. Ещё больше впечатляет «Тампа», которая три года подряд выходила в финал. 300 матчей за 1000 дней – это нечто.

— Гол в финале с «Нэшвиллом» — главный гол в карьере?

— Да, это был важный гол, как и первый гол в карьере. Попасть в НХЛ и забить первый гол – это нечто особенное. Так что оба этих гола одинаково важны.

— В первом раунде «Коламбус» переигрывал «Питтсбург», но Бобровский пропускал вообще все. В том числе сумасшедший гол от вас не глядя.

— Да, там больше на реакции сыграл, в борьбе. Тоже особенный гол.

Скотт Уилсон Фото: Kyle Robertson/ZUMA/ТАСС

— А сейчас российские вратари доминируют в НХЛ. Что думают в Северной Америке о наших вратарях и о том, что та же Канада уже давно не выдаёт новых крутых имён?

— В КХЛ тоже очень хорошие вратари. Не знаю, уедет ли кто-то из них потом в НХЛ, задрафтованы ли они. Но, действительно, самые сильные российские вратари сейчас в НХЛ. Бобровский давно хорошо играет, вратарь «Рейнджерс» тоже будет долго и сильно играть.

— Кто из вратарей в КХЛ вас впечатлил?

— Имён не назову, но выделю вратарей «Спартака», ЦСКА и СКА. И наших, конечно.

— В «Питтсбурге» вы застали и великое противостояние с «Вашингтоном» и Овечкиным. По накалу сейчас оно одно из лучших?

— Да, пожалуй. Ещё в Канаде хорошие противостояния – «Калгари» с «Эдмонтоном», а в детстве всегда смотрел «Торонто» с «Монреалем». Сейчас оно поутихло, потому что команды давно не встречались в плей-офф. А «Вашингтон» с «Питтсбургом», Сид против Овечкина – это всегда круто, в этих играх они всегда показывают свою лучшую игру. С «Вашингтоном» всегда было непросто играть и в регулярке, и в плей-офф.

— Овечкин на льду – машина?

— Да, он очень сильный, у него лучший бросок в лиге, так что он в каждом матче выполняет свою задачу. У него с Сидом совершенно разные стили игры, но Сид – тоже машина. Хотя бы по тому, насколько он сильный. Они оба в каждом матче делают свою работу.

— Не могу не спросить про Евгения Малкина. Он всю карьеру в НХЛ находится в тени Кросби, его величие редко удостаивается внимания, его даже в список 100 величайших игроков НХЛ не включили. Насколько это справедливо?

— Не стал бы говорить, что он в тени, потому что он очень хорош, а в плей-офф вообще потрясающе играет. Некоторые не так хорошо выступают в плей-офф, но Малкин в плей-офф даже лучше, чем в регулярке, такое нечасто встретишь. Мне кажется, они с Сидом так хороши, потому что играют вместе. Малкин – центр первого звена в любой другой команде НХЛ, они с Сидом в «Питтсбурге» центрят первые два звена. Не хочу говорить, что он в тени Сида, возможно, наоборот, это и к лучшему, потому что Сид немного снимает с него давление.

«Не думаю, что вернусь играть домой. Постараюсь играть в КХЛ как можно дольше»

— Вы были игроком основного состава, большая часть молодёжи пришла в чемпионские сезоны и сейчас играет в НХЛ – Шири, Гюнцель, Раст. Вы тоже были игроком основы, но осенью 2017 года клуб от вас отказался. Что пошло не так?

— Пришло время перемен. Я много лет отыграл в одном месте, иногда приятно что-то поменять. Я знал генменеджера «Баффало», он хотел меня приобрести. Я немного поиграл в «Детройте», потом оказался в «Сэйбрз».

— Так это вы сами захотели сменить команду?

— И я, и команда. У меня был хороший год в чемпионском сезоне, но я посчитал, что в следующем году у меня будет другая роль. И решил, что будет правильно сменить обстановку.

— Затем последовала череда обменов и внезапно через пару лет вы застряли в АХЛ.

— Тот сезон я заканчивал в «Баффало», потом подписал новый контракт на два года. Затем во второй раз сломал ногу, пять месяцев восстанавливался, и после этого уже было сложно вернуться на прежние позиции. Я отправился в АХЛ на 15 матчей, после чего доиграл сезон в «Баффало». Но после такой травмы нужен целый год, чтобы полностью восстановиться, у меня уже не получилось закрепиться в НХЛ.

— Большинство североамериканцев рассказывают, что едут в КХЛ, потому что тут всё просто – будешь хорошо играть, будешь играть много, в отличие от НХЛ, где предпочтение отдают либо большим контрактам, либо молодёжи. У вас так же?

— Да, североамериканцев же не просто так сюда приглашают. Нас не зовут, чтобы мы не играли. Наоборот, зовут, чтобы мы играли в свой хоккей, не беспокоились о мелочах. Дома в этом плане больше стресса, много ребят постоянно вне состава.

— Последний вопрос — какие ваши дальнейшие планы в КХЛ, собираетесь продолжать здесь играть и после этого сезона?

— Не думаю, что вернусь [играть домой], потому что здесь всё отлично. И с точки зрения хоккея, и с точки зрения быта всё здорово — как глоток свежего воздуха. Постараюсь играть здесь как можно дольше.