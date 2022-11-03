«Вроде бы и не так много». Что думает Овечкин о великой погоне за рекордом Гретцки

109 голов. Именно столько отделяет Александра Овечкина от главного рекорда в истории хоккея. Каждый матч приближает капитана «Вашингтона» к главному достижению Уэйна Гретцки. Или отдаляет от него. В зависимости от того, насколько удачно сыграл российский нападающий. В любом случае каждая новая игра порождает массу разговоров.

Первые кричат, что Овечкина ничего не остановит на пути к рекорду канадца. Вторые убеждают, что Ови уже не тот и у него ничего не получится. Третьи и вовсе не лезут в эмоциональные речи и просто анализируют, сколько россиянину нужно забить.



Но что говорит главное действующее лицо этой погони?



На самом деле, сам Овечкин не особо любит говорить о своих результатах. Одна из ярчайших фраз была сказана ещё летом 2021 года после переподписания контракта: «Вы знаете, почему я хочу играть ещё пять лет. Чтобы у меня был шанс догнать Великого. Почему нет?». А после этого особых вспышек и не было.

Накануне старта сезона-2022/2023 россиянина вновь стали расспрашивать о погоне.



Ещё в конце сентября Овечкин, видимо, с небольшим раздражением воспринял вопрос о погоне за Горди Хоу, который располагается между самим форвардом и Гретцки: «В какой-то момент я могу стать вторым по голам в истории лиги? Давайте подождём. Я не могу забить 21 гол в одном матче. Не могу».



На общие вопросы о целях на сезон Овечкин всегда отвечает рядовыми словами про общекомандные результаты. «Какие цели ставлю на этот сезон? Самое главное, чтобы мы попали в плей-офф. Когда проходишь дальше, совсем другой сезон получается. Впереди 82 матча — это достаточно тяжело, много травм и других нюансов. Так что главная задача — выйти в плей-офф, а там уже посмотрим», — говорил нападающий в начале октября.

«Цели? Ты просто хочешь добраться до матчей. Сейчас для нас очень важно каждое очко. Мы будем стараться побеждать в каждой встрече. Наша цель — выйти в плей-офф Кубка Стэнли, с этого всё и начинается.



Мой 18-й сезон в НХЛ? Я до сих пор не могу в это поверить. Время летит», — это уже слова россиянина перед первым матчем нового сезона.

Но между строк всегда читается желание Ови всё-таки добраться до Гретцки. В том числе и благодаря «Вашингтону». «Я всегда говорю, что остаться в одной команде на протяжении всей карьеры — моя цель. Я чувствую себя счастливым, мне комфортно в команде. У меня здесь много друзей, и это довольно круто», — заявляла звезда в конце октября.



Иногда Овечкин и напрямую отвечает на вопросы. Например, в начале октября, когда он ещё не успел пополнить свой голевой счёт: «Всего 115 шайб отделяет меня от мирового рекорда Гретцки, который держится в НХЛ уже 25 лет? 115 шайб — вроде бы не так много, но и немало. Поэтому буду делать всё возможное. Если получится приблизиться и побить рекорд Уэйна Гретцки — это будет колоссальное достижение. С другой стороны, даже если останусь вторым, это тоже для меня будет очень почётно».



Так что нет-нет, а всё же иногда делится истинными мыслями форвард «Вашингтона». Судя по всему, Овечкину действительно важен этот рекорд. Да, это не новость, но ведь сам россиянин регулярно делает вид, что погоня за Гретцки для него не так уж и важна — особенно в сравнении с результатами клуба.



Важность рекорда отмечает и Евгений Кузнецов, уже восемь лет бок о бок играющий с Ови: «Я чувствую, что он проделал хорошую работу в течение всего года, чтобы оставаться в хорошей форме и сохранять мотивацию. Он гонится за довольно важной целью, даже если ничего не говорит. Никто не упоминает её, но для него это важно. Это большая мотивация для него».

Однако и сам Кузя порой со смехом подходит к регулярным вопросам: «Я очень надеюсь, что он забьёт в новом сезоне 80 или 90 голов… чтобы он смог побить рекорд Гретцки за два года и мы больше не говорили об этом и не забивали себе голову (смеётся). Тогда он наконец-то сможет уйти на пенсию, и мы сконцентрируемся на будущем. Я уже столько раз говорил, что когда ты находишься рядом с ним каждый день, то не осознаёшь достаточно, с кем ты играешь. Он хороший парень, всегда с улыбкой. Мы вместе шутим, и он никогда не ставит себя выше нас. Ови всегда находится наравне. Очень сложно уложить в голове, с кем мы играем», — сказал форвард перед началом сезона.



В руководстве «Вашингтона» также понимают всю значимость погони. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан в середине октября поделился мнением об Ови: «Все в «Вашингтоне» хотят, чтобы Овечкин завершил свою карьеру с нами. Парень гонится за Горди Хоу и Уэйном Гретцки. С чего бы нам позволить ему уйти и делать это в другом месте? Так что это как бы задает направление нашей франшизе, когда у нас есть такой игрок. Потому что мы обязываем его завершить карьеру здесь. У него есть некоторые индивидуальные цели, но для их достижения нужна конкурентоспособная команда».



Что ж, кажется, главные опасения болельщиков «Вашингтона» могут быть вполне реальны. Что будет с результатами команды? Все — или практически все — в клубе хотят помочь Овечкину побить великий рекорд Гретцки. Да и сам капитан «столичных» стремится к этому. И, возможно, именно для этого не так часто высказывается, ставя интересы команды выше.



Но к чему эта погоня в итоге приведёт?