Чемпион, над которым смеялись, и талант, сидевший в ВХЛ. Тройка-сенсация доминирует в КХЛ

Ещё год назад невозможно было представить, кто станет лидерами «Динамо» в новом сезоне. Алексей Кудашов нашёл совсем неожиданных героев.

После удачного старта московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ многие ожидали заметного спада в игре столичной команды во втором месяце сезона. Календарь бело-голубых в октябре действительно выглядел отнюдь не лёгкой прогулкой – 13 матчей за месяц, в число которых вошли встречи с такими соперниками, как «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», ЦСКА, «Локомотив» и «Торпедо», а также «Сибирь», «Северсталь» и минское «Динамо», способные очень прилично потрепать нервы любому сопернику.

Недоброжелатели тренерского штаба Алексея Кудашова говорили, что наставник «Динамо» сделал очень серьёзную ставку на старт чемпионата, заложив отличную физическую подготовку, и в такой ситуации октябрь должен стать провальным месяцем для его команды. В какой-то момент времени критики Кудашова уже были готовы потирать руки, когда динамовцы проиграли пять матчей из шести, но последние три встречи перед уходом на четырёхдневную паузу бело-голубые снова провели выше всяких похвал, выдав свою лучшую игру в этом сезоне.

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Для начала динамовцы проявили характер, вытащив сложнейший матч со СКА, сумев радикальным образом перевернуть игру после первого периода и абсолютно по делу довести встречу до серии буллитов (3:4 Б). Спустя два дня подопечные Кудашова взяли реванш за поражение в Нижнем Новгороде, переиграв на домашнем льду «Торпедо» (4:2), а затем повторно обыграли магнитогорский «Металлург», пропустив от лучшей команды Восточной конференции всего одну шайбу — 4:1.

Между прочим, в последний раз дважды в одной регулярке московское «Динамо» переигрывало принципиального соперника из Магнитогорска в сезоне-2011/2012, когда бело-голубые сначала победили на выезде, а затем сломили сопротивление уральцев и в столице России. Капитаном того «Динамо» был не кто иной, как сам Кудашов. В этом сезоне динамовцы дважды обыграли уральцев с общим счётом 7:2.

Одним из главных козырей столичной команды является игра ведущей тройки нападения Джиошвили – Каблуков – Муранов. Ещё год назад в составе «Динамо» был только один из перечисленных игроков – Муранов, и находился он тогда в московской команде исключительно на второстепенных ролях, проводя на площадке в среднем за матч меньше 10 минут, то и дело выпадая из состава.

Но в межсезонье главному тренеру Алексею Кудашову и генеральному менеджеру Алексею Сопину удалось проделать просто грандиозную работу по комплектованию совершенно другого «Динамо» после ухода из клуба многих высокооплачиваемых лидеров, и новыми героями клуба оказались совсем неожиданные хоккеисты, в том числе и для болельщиков команды.

Одним из главных подписаний клуба на рынке свободных агентов стал 34-летний Каблуков, от услуг которого отказались в «Авангарде», после того как Боб Хартли покинул пост главного тренера «ястребов». Многоопытный центр, проведший больше 900 матчей за карьеру в чемпионатах России, давно являлся очень известной фигурой для широкого круга любителей хоккея, но многие из них, давайте будем честными, в последние годы воспринимали Каблукова с определённой долей юмора.

Когда Олег Знарок в 2018 году выбрал нападающего для участия в Олимпийских играх, именно фамилия Каблукова стала одной из самых обсуждаемых в составе национальной команды. Спорному (как казалось на тот момент) выбору наставника сборной России посвящались целые материалы, где над статистикой Ильи откровенно посмеивались.

Но Каблуков оказался в Пхёнчхане абсолютно на своём месте и заслуженно добавил олимпийское золото к целой россыпи наград, ранее завоёванных со СКА. Через несколько лет опытный центрфорвард перебрался в «Авангард», где стал одним из ключевых хоккеистов уже в системе Хартли. Но и здесь без шуток в адрес нападающего не обходилось – кто только не проходился в прессе по памятной безголевой серии хоккеиста, когда Каблуков не мог отметиться заброшенной шайбой на протяжении 100+ матчей подряд.

Однако Хартли было просто наплевать на такую статистику своего форварда. Канадский специалист неоднократно подчёркивал, что ему нужны от Ильи совершенно другие качества. В его системе Илья выполнял совсем другие задачи, и совсем неслучайно, что в чемпионском плей-офф Каблуков провёл 16 матчей, в том числе все шесть – в победной финальной серии с ЦСКА.

Илья Каблуков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Когда же Хартли покинул «Авангард», в подписании Каблукова мгновенно сориентировался Кудашов, работавший с форвардом ещё в «Атланте», когда Илья был вполне себе атакующим хоккеистом, а тренерский штаб Вячеслава Быкова в СКА ещё не успел переделать его в игрока для чекинг-лайн. Вячеслав Быков, Олег Знарок, Боб Хартли, Алексей Кудашов – в системе каждого из перечисленных тренеров Каблукову находилась важная роль на льду, и никого из них не волновала неприглядная статистика человека, который вроде как на своей позиции должен в первую очередь забивать.

Сейчас Илья наряду с Андреем Мироновым является настоящим лидером динамовской раздевалки. Олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, участник чемпионата мира – самый статусный игрок в этом составе «Динамо». И широко известно, что Каблуков тратит очень много времени на обучение молодых игроков команды, различными советами передавая им свой бесценный игровой опыт. По словам Джиошвили, о многих нюансах, на которые обращает внимание партнёров Каблуков, сам Максим ранее и не задумывался.

Неслучайно, что именно вокруг Каблукова оказалась выстроено удивительное сочетание «Динамо», которое сейчас является одной из главных ударных сил команды. 26-летний Джиошвили дебютировал в КХЛ ещё в феврале 2016 года, в совсем юном возрасте сыграв за «Витязь» с «Северсталью». В следующем сезоне он снова подтягивался к основному составу подмосковной команды, и фамилия Джиошвили постоянно называлась среди игроков, которые вот-вот должны совершить прорыв. Но своего следующего шанса в КХЛ российскому форварду пришлось ждать на протяжении пяти лет, за которые про него успели основательно позабыть.

Максим Джиошвили Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Наверное, просто так бывает. В том сезоне, где сыграл шесть матчей в КХЛ, много раз оставался 13-м форвардом. Скажем так, доверяли мне не особо. Но, может, и сам не показывал той игры, которую должен был показывать. Поэтому тяжело сказать, почему тот сезон получился таким. Когда меня спускали в ВХЛ, в принципе, там я хорошо играл, но, значит, надо было больше понять игру и стать более матёрым хоккеистом.

Всё равно только с годами ты начинаешь лучше понимать, что от тебя требуется и что ты можешь сделать.

Конечно, все игроки должны развиваться и стараться делать всё больше и больше, но есть какие-то определённые козыри, те вещи, которые у тебя получаются лучше, их и нужно использовать», — говорил Джиошвили в интервью мне, уже будучи открытием нынешнего сезона КХЛ.

Проделав огромную работу сначала в лагере новичков, а затем и на предсезонном сборе в Нижнем Новгороде, крайний форвард Джиошвили выиграл борьбу за место в составе у огромного числа игроков динамовской системы и с ходу образовал сочетание с центром Каблуковым, где ещё одним краем стал Муранов.

Про выпускника СДЮШОР «Динамо»-1999 уже заходила речь в начале материала. В новый сезон Иван входил в статусе игрока, отыгравшего в лиге почти 180 матчей, причём без особого блеска. Муранов традиционно считался одним из самых нестабильных игроков в «Динамо», порой выдавая роскошные голы, а следом надолго скрываясь в тени партнёров. Но в этом году Ивану наконец удалось обрести стабильность и стать реальным лидером клуба.

Иван Муранов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если вы смотрите матчи «Динамо», то просто не можете не замечать ту роль, которую этот форвард выполняет на площадке в черновой работе. Иногда кажется, что покрывающий львиную долю площадки Муранов находится абсолютно везде. Перечисленные игроки являются ключевыми форвардами «Динамо» и при игре в меньшинстве, которое у Кудашова на данный момент работает практически без сбоев – третье место в КХЛ вслед за двумя армейскими коллективами.

«Что касается Джиошвили, то я уже говорил, что не хочу никого выделять. Один игрок в поле не воин. Да, где-то сейчас он больше забивает, но, если вы возьмёте всю тройку – Каблуков и Муранов, каждый по-своему выполняет огромный объём работы. Вы не замечаете Каблукова, но он очень много всего делает. Муранов тоже выполняет черновую работу. А Джиошвили на последнем броске. Но давайте не петь дифирамбы. Прошла только треть сезона, посмотрим, что будет дальше», — сказал Кудашов после матча с «Металлургом».

Дифирамбов мы петь действительно не будем, но текущую форму тройки Каблукова не отметить просто нельзя. В последних двух победных матчах входивший в сезон с нулём голов за карьеру в КХЛ Джиошвили оформил по дублю, благодаря чему с девятью точными бросками вышел на третье место в списке лучших снайперов в своей команде.

Муранову уже сейчас не хватает всего одного результативного действия, чтобы повторить личный бомбардирский рекорд в лиге, а впереди ещё две трети гладкого сезона. И это лучшее свидетельство того, насколько сильно в своей игре добавил нападающий. А Каблуков – это просто Каблуков, который по-прежнему делает на льду всё то, за что его ценили все тренеры, когда-либо работавшие с ним.

Причём обращает на себя внимание тот факт, что свою статистику игроки набивают в матчах с командами отнюдь не со дна турнирной таблицы. В октябре Муранов оформил дубль в гостевом матче с «Магниткой», а также поразил ворота «Локомотива» и СКА, Джиошвили на стыке месяцев по два раза огорчил «Торпедо» и «Магнитку», да и сам Каблуков отметился важной заброшенной шайбой в ворота СКА, которая и запустила камбэк столичной команды.

23 из 26 сыгранных «Динамо» матчей в регулярке сочетание Джиошвили – Каблуков – Муранов провело в подобном виде. Оно бы сыграло и все 26 встреч, если бы не травма Ивана, из-за которой он пропустил три игры. На протяжении регулярного чемпионата все тренеры ищут оптимальные тройки, постоянно пробуя хоккеистов с различными партнёрами. Так работает и сам Кудашов, постоянно внося коррективы в другие звенья. И только тройка Каблукова остаётся неизменной от матча к матчу, и кажется, что это именно то обстоятельство, которое лучше всего говорит, насколько хороши сейчас эти хоккеисты.