Возрождение художника. Ткачёв неудержим в «Авангарде» после смены тренера

Владимиру Ткачёву — тому, кому КХЛ добавляет в имя букву «Э» — в последние годы не очень везло с тренерами. В СКА он приходил, когда клуб как будто пытался продолжить линейку креативных вингеров: от Панарина к Гусеву, а от Гусева уже к Ткачёву. Однако в Петербург пришёл Валерий Брагин, с которым у Ткачёва не сложилось ещё по сборной. Нет, Владимира не задвигали так откровенно, как писали, но игровое время у него распределялось крайне неравномерно.

Позже Владимир уехал в «Лос-Анджелес», которым руководил Тодд Маклеллан. ТиМака нельзя назвать старомодным тренером, но он очень ценит от форвардов активный форчек — и Ткачёв в этот хоккей явно не вписывался. В основу подняться не помогло и то, что Владимир штамповал передачи в АХЛ, а потом как будто понял, что это бессмысленно.

Американский период карьеры продолжался год — СКА за тысячу рублей в рамках жеста доброй воли передал права на Ткачёва «Авангарду», который наконец-то вернул своего воспитанника. Летом казалась, что атака у Омска такая, что Дмитрию Рябыкину надо будет просто открыть калитку и даже ничего не говорить, однако пробуксовка началась сразу же и прерывалась лишь отдельными индивидуальными всполохами.

Владимир Ткачёв Фото: РИА Новости

В середине октября и. о. главного тренера стал Михаил Кравец. По работе в Подольске и Хабаровске этот тренер вряд ли заработал себе репутацию любителя креативного хоккея: тот же «Витязь» частенько перебрасывали очень сильно. Однако работа в «Авангарде» — однозначно главный шанс в жизни Кравеца, и он пока по максимуму пользуется им, чтобы отбросить две буквы с точечками от своей титулатуры.



Для Ткачёва водораздел между Рябыкиным и Кравецом получился поразительным: «-3» в матче с «Куньлунем» — отставка тренера — 2+2 с «Амуром». И это не было единичным всплеском: при Рябыкине омский технарь набрал восемь очков в 15 матчах при полезности «-6», а при Кравеце — 16 очков в восьми играх с полезностью уже «+8». Получается, продуктивность Ткачёва прямо сейчас учетверилась!

При старом тренере Ткачёв однажды пропускал матч из-за попадания в запас — тогда Рябыкин объяснял: «Нас не устраивало то, что он показывал. Вове надо чуть-чуть поработать над своими физическими данными».

Кравец после недавней победы над «Спартаком» сказал на пресс-конференции совсем другие слова: «Я не толкал каких-то речей в разговоре с Владимиром Ткачёвым. Просто, если ты хочешь, чтобы игрок тебе помогал, нужно ему предложить делать то, что он умеет. Мы договорились, что Володя играет на своих лучших качествах, но не забывает, что это бывает опасно, и при потерях всегда отрабатывает в обороне. В принципе, он так и делает».

Михаил Кравец Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Что характерно, сейчас ожил не только Ткачёв. Тот же Рид Буше, несмотря на то что набирал очки, был абсолютно бесполезен в равных составах и какое-то время уверенно шёл последним по «плюс-минус» среди всех форвардов лиги. Однако синергия Буше, Ткачёва и Корбана Найта даёт прекрасный результат: на нынешнем отрезке чемпионата это пока что однозначно лучшее звено лиги.

Можно, конечно, докопаться до статистики. Почти половина набранных баллов пришлась на два матча — с «Амур», который в середине октября был откровенно квёлым и страдал от больших кадровых потерь, плюс с «Барысом», который и так плохо играет на выезде в этом году, а уж последнюю серию вдрызг провалил. Но сейчас главное — даже не количество баллов — сам Владимир снова нашёл игру и вышел на уровень, которого мы от него не видели давно.



Хотя на старте сезона со связкой Найт — Буше пробовали в основном схожего по профилю Сергея Толчинского, у него, как и у остальных форвардов «Авангарда», там не получалось (хотя Сергей много пытался сделать за счёт индивидуальной игры). Вообще, секрет может быть проще, чем кажется — в атмосфере внутри раздевалки. Есть разговоры, что у Рябыкина не совсем складывались отношения с игроками ещё в то время, когда он был помощником Хартли.



Но и говорить о том, что Кравец как-то переоткрыл Ткачёва, тоже не стоит. Разве мы не знаем, на что он способен? Прекрасно знаем и видели это в разных по уровню командах. Однако нужно простое доверие, ослабление удавок, отказ от непонятных ограничений — и вот технарь снова на коне.

Владимир Ткачёв Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Кроме того, изменилось использование Ткачёва. Если посмотреть на карту бросков Владимира в сентябре, то на ней видно большое количество бросков от периметра и синей линии — в последних матчах они чётко сконцентрированы в области «слота» и ближних к нему районов в кругах вбрасывания. Кроме того, форвард стал чаще блокировать броски — наверное, это «плата» за свободу рук в чужой зоне.



Рецепт простой, и теперь «Авангарду» и его болельщикам надо понять, насколько его хватит — является это эффектом свежего лица или Омск увидит новую большую тройку. Их в этом городе не видели, возможно, со времён Паршина — Широкова или даже Попова — Пережогина.