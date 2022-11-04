Овечкин творит историю на наших глазах! Догнал великого Хоу, повторив мощный рекорд в НХЛ!

Но 786-й гол россиянина в карьере стал единственной радостью для «Вашингтона» в Детройте.

Концовка прошлой игры «Вашингтона» стала для Александра Овечкина полнейшим разочарованием. Капитан «столичных» ошибся в овертайме, из-за чего его команда уступила дома «Вегасу».

Исправиться можно было только одним способом – забить в следующем матче с «Детройтом», продолжить погоню за Гретцки и помочь «Вашингтону» победить. И частично с этой задачей Ови справился.

Его молниеносный, прошивающий кистевой бросок на 28-й минуте прервал голевую засуху в игре «красных крыльев» и «столичных». Ови получил пас от Кузнецова, подработал себе коньком и запустил шайбу сквозь Вилле Хуссо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

786-й гол Овечкина в НХЛ. Все забиты за одну команду, и это повторение мощнейшего рекорда Горди Хоу по количеству шайб, заброшенных за одну франшизу. В гонке же снайперов всех времён россиянину до великого канадца осталось 15 голов. Ови продолжает писать историю на наших глазах.



Но очередная констатация этого факта сегодня стала единственной радостью для «Вашингтона». Отыграть гол Овечкина «Детройт» смог ещё до второго перерыва, разыграв (хоть и со второго раза) классную комбинацию в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А под занавес основного времени Эндрю Копп при полном попустительстве защиты «Вашингтона» с пятачка запихал за спину Кемперу шайбу, ставшую победной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На последней минуте «Детройт» закрепил успех, поразив пустые ворота. Овечкин оказался последней преградой на пути Ларкина, россиянин сделал в этой ситуации всё, что мог, но спасти «Вашингтон» было практически нереально.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

3:1 – домашний успех «Ред Уингз», которые перед игрой провели торжественную церемонию, посвящённую 25-летию завоевания «Детройтом» Кубка Стэнли. В ней приняли участие в том числе Владимир Константинов и главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

ВИДЕО.

Ну а «Вашингтон», являющийся лидером НХЛ по количеству травмированных, потерпел третье поражение подряд.