Так становятся суперзвёздами НХЛ! Русский новичок оформил редкий хет-трик за 11 минут

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс» (8:5) повторили рекорд результативности нынешнего сезона, в общей сложности организовав 13 заброшенных шайб. В середине октября столько же голов увидели зрители матча между «Миннесотой Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз» (6:7), а сегодня болельщиков порадовали представители водной фауны – «косатки» и «утки».
Итог первого периода не предвещал подобного голевого изобилия, хотя команды и успели обменяться заброшенными шайбами – на гол нападающего «Анахайма» Троя Терри точным броском ответил форвард «Ванкувера» Бо Хорват.
Ключевые события матча начали происходить в середине второго периода, когда российские форварды хозяев Илья Михеев и Андрей Кузьменко на двоих заставили ошибиться своего соотечественника – защитника гостей Дмитрия Куликова. Михеев удачно сработал корпусом, оттеснив Куликова от шайбы, Кузьменко подобрал игровой снаряд и тут же снова выполнил передачу на Илью – экс-форвард «Авангарда» в свою очередь моментально выполнил пас на пятак, откуда Элиас Петтерссон переправил шайбу в ворота.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Спустя четыре минуты Джей Ти Миллер упрочил преимущество хозяев в счёте, но на перерыв команды отправились при перевесе «Ванкувера» в одну шайбу – под занавес периода во втором матче подряд отличился бывший центрфорвард «Рейнджерс» Райан Строум.
В третьем же периоде соперники выдали свой лучший атакующий хоккей, напрочь забыв о какой-либо организации игры в обороне. На шестой минуте отрезка Дакота Джошуа снова вернул «Ванкуверу» преимущество в две шайбы, и в этот же момент «Анахайм» ещё и допустил нарушение численного состава.
На реализацию большинства хозяева затратили всего 24 секунды – Петтерссон вычертил идеальную передачу на дальнюю штангу, где в полнейшем одиночестве располагался Кузьменко. Российский форвард без малейшего труда оформил четвёртый гол в нынешнем сезоне, вряд ли в своих самых смелых мечтах ожидая, что всё самое приятное для него в этом матче ещё впереди.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Дакс» попытались вернуться в игру – и шайбы Макса Комтуа и Тревора Зеграса на какой-то миг возродили интригу в матче. Но это был вечер совсем других героев – Кузьменко и Петтерссон продолжили разрывать защитные построения гостей, отправляя шайбу за шайбой в ворота Гибсона.
На 55-й минуте встречи Элиас откинул шайбу на синюю линию, откуда защитник Тайлер Майерс произвёл сильный бросок по воротам «Анахайма» – прокатывавшийся через дальний пятак Кузьменко скорректировал полёт шайбы и оформил дубль, крайне эмоционально отпраздновав взятие ворот.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Но и это ещё был не конец счастливой истории. Ровно через две минуты Петтерссон вывел Кузьменко на бросковую позицию – и российский форвард в третий раз в матче отправил шайбу в ворота Гибсона. На оформление натурального хет-трика (три шайбы подряд) у 26-летнего форварда ушло всего 11 минут.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Это четвёртый случай в «Ванкувере» за последние 20 лет, когда хоккеист забивает три гола за один период. До россиянина это делали Хорват (22 октября 2019 года), Микаэль Самуэльссон (9 марта 2010 года) и Маркус Нэслунд (21 октября 2002 года). Сегодня Кузьменко удалось присоединиться к очень заслуженной компании, отметившись столь редким достижением.
В концовке встречи «Анахайму» удалось отквитать одну шайбу, но Хорват тут же поразил пустые ворота, поставив точку в ярком концерте. Забросивший три шайбы Кузьменко был признан лучшим игроком матча, а компанию в тройке звёзд ему составил партнёр по звену Петтерссон, также сумевший войти в историю «Ванкувера».
Шведский форвард в третий раз за карьеру в клубе набрал пять очков в одном матче, повторив достижение россиянина Александра Могильного, который выступал за «Ванкувер» в конце прошлого столетия. Ранее только Александру удавалось трижды набирать пять очков в матче в форме «косаток». Теперь же он делит это достижение вместе с Петтерссоном.
Впрочем, главные послематчевые обсуждения всё равно касались оформившего хет-трик Кузьменко. «Этот парень – король празднований. Порой ему записывают результативную передачу, а он радуется так сильно, словно забил гол», – с юмором высказался о партнёре по команде защитник Люк Шенн.
Выдав лучший матч в карьере, Андрей должен закрепиться во втором звене «косаток», центром которого является Петтерссон. И это идеальная возможность для того, чтобы продолжать улучшать личную статистику и делать всё от себя зависящее, чтобы «Ванкувер» поборолся за выход в плей-офф.
- 4 ноября 2022
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