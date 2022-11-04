«Это будет великое достижение». Овечкину сказали, как побить тот самый рекорд Гретцки

Александр Овечкин повторил рекорд, который держится уже 51 год. В матче с «Детройтом» он забросил свою 786-ю шайбу за «Вашингтон» — столько же шайб было у великого Горди Хоу за «Ред Уингз».

«Алекс Овечкин. Не. Сбавит. Оборотов»

«Это особенный момент, я счастлив. Думал перед игрой о том, что будет здорово повторить рекорд. Но гораздо круче было бы побить его рекорд здесь. К сожалению, Хоу уже покинул этот мир. Но я как-то встречался с ним. Он был настоящим победителем. Величайший хоккеист, и я смог пожать ему руку, поговорить с ним о хоккее, обо всём. Хорошие воспоминания», — сказал Овечкин. Больше он в этом матче не забил, но тем не менее стал вторым игроком в истории лиги после Уэйна Гретцки, у которого минимум 400 голов на выезде.

«Тяжёлое поражение, но очевидно одно. Алекс Овечкин. Не. Сбавит. Оборотов», — отметили в соцсетях NBC Sports Washington.

«Хоу потребовалось 1687 матчей, чтобы забить 786 голов. Овечкин управился за 1286 матчей», — привёл любопытную статистику журналист Грег Вышински.

«37-летний Овечкин продолжает греметь и ставит себя в один ряд с величайшими хоккеистами, ведя погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Гретцки заметно впереди с 894 голами, так что у Овечкина впереди ещё много работы. С другой стороны, Овечкин повторил рекорд Мистера Хоккея, и по нему не скажешь, что он сбавил свой атакующий темп», — пишет CBS.

«Овечкин — культовый игрок. Если и есть снайпер в НХЛ лучше, то я его не встречал»

Примечательно, что перед матчем Овечкин впервые встретился с сыном Горди Хоу Марком, который пожелал ему удачи. И вживую наблюдал, как капитан «Вашингтона» повторяет одно из достижений его отца. Марк Хоу уверен, что Горди недолго осталось быть вторым снайпером в истории лиги. И это будет лишь промежуточной целью перед марш-броском на достижение Уэйна Гретцки.

Александр Овечкин и Марк Хоу Фото: nhl.com/capitals

«Я 27 лет работал скаутом. За это время было только три, может, четыре игрока, глядя на которых я думал – вау. Овечкин – один из них. Всё из-за его броска и умения забивать. Сколько голов он забил из левого круга вбрасывания, и всё в девятки. Он большой, сильный и мощный. Чтобы хотеть забивать, хотеть быть лучшим снайпером, надо оставаться голодным до голов. У Алекса это получается, и я этому не удивлён.

Знаю, что, если бы папа был здесь сейчас, он бы следовал за Алексом. У папы были отличные отношения с Уэйном, они с мамой ездили за Уэйном, пока он не побил рекорд по очкам. Уверен, папа с мамой и сейчас были бы тут, чтобы поддержать Алекса в этом великом достижении.

Из-за денег и рынка свободных агентов хоккей сильно потерял в верности, поэтому приятно видеть успешные отношения [клуба с игроком]. Особенно в современном хоккее, это нечасто встретишь.

Столько всего должно сойтись, чтобы прийти к этому моменту – побить рекорд Горди или Уэйна. Должно быть здоровье, должен быть голод, рядом должны быть хорошие партнёры, потому что в одиночку этого не добиться. Надо быть довольным тем, где ты играешь. Это отличные отношения с владельцем, видно, что Ови в «Вашингтоне» любят. Он – культовый игрок, который продолжает взбираться по лестнице. Если и есть снайпер в НХЛ лучше, то я его не встречал. Побить любой рекорд Горди Хоу в НХЛ – это феноменальное достижение. Но дух соперничества внутри тебя должен говорить – окей, я стал вторым. Теперь впереди новая цель, мы идём за 99-м. У Алекса должен быть такой настрой, иначе бы он не был в этом положении. Знаю, что он обойдёт Горди, но пусть он на этом не останавливается. Пусть идёт дальше. Мой совет – наслаждайся этим процессом», — сказал Марк Хоу.