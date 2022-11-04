Радулов — рекордсмен ЦСКА, Шипачёв — легенда двух городов. Лучшие бомбардиры клубов КХЛ

Возвращение Никиты Гусева в большой спорт оказалось знаковым событием для истории СКА. 30-летний нападающий набрал два очка и стал лучшим бомбардиром в истории санкт-петербургского клуба. Теперь на его счету 371 (122+249) очко за результативность в 320 матчах в форме СКА. Этот текст — о лучших бомбардирах других клубов за время их выступлений в КХЛ.

«Металлург» — Сергей Мозякин

642 матча, 693 (320+373) очка



На протяжении десяти лет между «Металлургом» и Сергеем Мозякиным вполне легитимно можно было ставить тире или даже знак равенства. Игрок стал во многом олицетворением команды, и лучше всего роль нападающего в клубной истории передают цифры.

«Барыс» — Брэндон Боченски

455 матчей, 444 (179+265) очка



Американец всю свою кахаэловскую карьеру провёл в цветах одного клуба и сделал так, что в столице Казахстана о нём до сих пор вспоминают исключительно добрым словом. Успехи Брэндона Боченски в «Барысе» едва были бы возможны без партнёров — Найджела Доуса и Дастина Бойда, вместе с которыми он образовал одну из самых мощных троек КХЛ.

Брэндон Боченски Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

«Ак Барс» — Данис Зарипов

511 матчей, 383 (168+215) очка



Если среди действующих игроков лиги и есть легендарные, то в первую очередь под это определение подходит Данис Зарипов. 41-летний форвард «Ак Барса» с пятью Кубками Гагарина — самый титулованный хоккеист КХЛ и лучший бомбардир в истории своего клуба. Поднять эту планку Зарипову не помешала даже четырёхлетняя отлучка в «Магнитку».



«Салават Юлаев» — Теэму Хартикайнен

561 матч, 419 (186+233) очков



Теэму Хартикайнену было совсем непросто возглавить бомбардирский лист «Салавата Юлаева». Долгое время пальму первенства удерживал шведский технарь Линус Умарк, но на трёх с половиной сотнях очков он закрыл российский этап в собственной карьере. Хартикайнен прошёл чуть дальше и почти наверняка обставил бы уже и Зарипова, и Боченски, останься в Уфе по ходу прошлого плей-офф.

«Динамо» Москва — Вадим Шипачёв

265 матчей, 308 (93+215) очков



Под флагом московского «Динамо» Вадим Шипачёв набирал в среднем 1,16 очка за матч. Такой темп оказался не под силу ни одному из его предшественников или современников.



«Авангард» — Александр Попов

461 матч, 294 (90+204) очка



Александр Попов завершил карьеру игрока в ЦСКА, и именно московский период стал лучшим в его карьере. Вместе с армейцами форвард выиграл оба Кубка Гагарина и впервые был признан MVP плей-офф. Но совершенно особые впечатления о себе Попов оставил омичам. Любопытно, что в негласном споре за лавры лучшего бомбардира в истории «Авангарда» Попов лишь на семь очков опередил своего давнего партнёра по тройке нападения — Александра Пережогина.

ЦСКА — Александр Радулов

226 матчей, 282 (91+191) очка



Александр Радулов — один из главных ньюйсмейкеров КХЛ в последние недели. Его перемещения между основой и запасом «Ак Барса», его высказывания и высказывания о нём — самая долгоиграющая история этой регулярки. Но во время выступлений за ЦСКА Радулов набирал популярность исключительно спортивными достижениями. Чисто статистически они не перекрыты до сих пор.

«Трактор» — Антон Глинкин

615 матчей, 262 (89+173) очка



Редкий случай: лучший бомбардир клуба — его воспитанник. Впрочем, когда речь идёт о челябинской школе, этот факт совсем не удивляет. Антон Глинкин набирал менее половины очка за матч и, за исключением единичных и непродолжительных отрезков, никогда не считался лидером «Трактора». Но это не мешает ему возглавлять бомбардирский список уральской команды.

Антон Глинкин Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Торпедо» — Михаил Варнаков

446 матчей, 261 (144+117) очко

Михаил Варнаков провёл за всё время больше 700 игр в КХЛ, однако нигде он не был так полезен, как в Нижнем Новгороде.



«Автомобилист» — Анатолий Голышев

434 матча, 246 (122+124) очков



Невысокий нападающий «Автомобилиста» — ярчайший пример универсализма в КХЛ. Анатолий Голышев может как отдать, так и забить, что в высшей степени очевидно демонстрируют его статистические показатели. Игрок пробовал себя в НХЛ, но звёзды не сошлись. Зато в кахаэловской истории екатеринбургского клуба он сам — главная звезда.



«Локомотив» — Егор Аверин

592 матча, 243 (114+129) очка



Воспитанник «Авангарда» не прижился в родном клубе после долгих и мучительных попыток, а вот в Ярославле сразу стал своим. Егор Аверин — главный старожил волжского клуба. По-настоящему классных сезонов в его исполнении было немного, но просто количественно их было очень много — нынешний уже 11-й по счёту за один клуб.



«Северсталь» — Вадим Шипачёв

258 игр, 202 (74+128) очка



Наверное, сегодня не всё вспомнят, но вообще-то на заре существования КХЛ Вадим Шипачёв играл с изображением алмаза на груди. С тех пор много воды утекло, и центрфорвард успел попробовать себя не только в трёх других клубах лиги, но и в «Вегасе». При этом уже в ранние годы Шипачёв выделялся потрясающей статистикой — более результативных игроков Череповец, как и бело-голубая Москва, не встречал.

«Нефтехимик» — Дэн Секстон

255 матчей, 196 (61+135) очков



Помимо «Нефтехимика», Дэн Секстон пробовал свои силы в «Автомобилисте», но именно в нижнекамской команде он заработал себе имя. Американец остановился лишь в нескольких шагах от двух сотен очков и был очень близок к графику «одна игра — один балл». В кахаэловской истории «Нефтехимика» более крутого нападающего не было.



«Витязь» — Алексей Макеев

397 матчей, 194 (90+104) очка



Алексей Макеев в этом сезоне не сыграл ни одного матча, и почти наверняка «Автомобилисту» его очень не хватает. Травма не позволяет нападающему выйти на помощь партнёрам, а когда Алексей был здоровее, на него не могли нарадоваться в «Витязе». Правда, за всю историю франшизы Макеев всё же уступает Александру Королюку — у форварда со стажем работы в НХЛ 230 баллов за результативность.



«Спартак» — Александр Хохлачёв

281 матч, 190 (79+111) очков



Александр Хохлачёв дважды попытался проявить себя в топ-клубах. Его первой пробой пера в составе гранда стал переход в СКА, второй — трансфер в «Авангард». Под руководством Боба Хартли нападающий стал обладателем Кубка Гагарина, но ведущей роли в Омске не получил и вернулся в «Спартак», где его игра более-менее всегда шла как по маслу.



«Динамо» Минск — Джефф Плэтт

277 матчей, 183 (95+88) очка



Джеф Плэтт за пять с половиной лет настолько пообвыкся в Минске, что получил белорусское гражданство. За новый паспорт нападающий заплатил сполна: его показатели в «Динамо» по-прежнему недосягаемы.



«Амур» — Томаш Зогорна

318 матчей, 166 (65+101) очков



Томаш Зогорна покинул берега Амура полтора года назад — впрочем, его фамилия из клубной статистики никуда не уходит. В хабаровской команде, которая чаще большинства других переживала трудные времена, чех умудрялся набирать по полбалла за матч — и эта вершина остаётся непокорённой другими.

Томаш Зогорна Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Сибирь» — Йонас Энлунд

352 матча, 182 (91+91) очка



Самый-самый в кахаэловской истории «Сибири» — Йонас Энлунд. Уроженец Хельсинки в трёх сезонах набирал свыше 35 баллов. Ближайший преследователь Энлунда — Егор Миловзоров, который дважды уходил из «Сибири» и дважды возвращался. Обе его вылазки за пределы сибирского региона не были настолько успешными, насколько выступления со снежинкой на груди. В прошлом сезоне нападающий впервые вошёл в топ-3 бомбардиров клуба за сезон. Секрет Миловзорова — набирать очки пусть и не слишком стремительно, но стабильно. В активе форварда 145 (52+93) баллов.



«Куньлунь» — Брэндон Ип

230 матчей, 132 (67+65) очка



Канадско-китайский нападающий «Куньлуня» — пожалуй, самый недооценённый бомбардир лиги. В нынешнем сезоне Брэндон Ип побил рекорд Яромира Ягра, набирая очки в 14 матчах подряд, и от журналистов получил приглашение на декабрьский Матч звёзд. Предыдущие сезоны Ипа в «Ред Стар» не были фантастическими по общим меркам чемпионата, но среди одноклубников равных ему не было и нет.

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ХК «Сочи» — Илья Крикунов

202 игры, 122 (45+77) очка



Илья Крикунов играл в «Сочи» всего лишь на протяжении трёх лет, хотя и этого отрезка оказалось достаточно, чтобы до сих пор оставаться в клубной истории. Крикунов часто менял команды, однако пик его способностей пришёлся именно на период выступлений за южан.



«Адмирал» — Никлас Бергфорс

144 матча, 95 (44+51) очков



Лучший бомбардир в короткой истории «Адмирала», которая к тому же прерывалась на один год, — Никлас Бергфорс. Поначалу швед казался настоящей находкой для дальневосточной команды. Он настрелял почти сто очков, но затем внезапно сник и был выставлен на драфт отказов. А вот результат его всё ещё живёт.