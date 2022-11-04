Радулов — рекордсмен ЦСКА, Шипачёв — легенда двух городов. Лучшие бомбардиры клубов КХЛ

Возвращение Никиты Гусева в большой спорт оказалось знаковым событием для истории СКА. 30-летний нападающий набрал два очка и стал лучшим бомбардиром в истории санкт-петербургского клуба. Теперь на его счету 371 (122+249) очко за результативность в 320 матчах в форме СКА. Этот текст — о лучших бомбардирах других клубов за время их выступлений в КХЛ.
«Металлург» — Сергей Мозякин
642 матча, 693 (320+373) очка
На протяжении десяти лет между «Металлургом» и Сергеем Мозякиным вполне легитимно можно было ставить тире или даже знак равенства. Игрок стал во многом олицетворением команды, и лучше всего роль нападающего в клубной истории передают цифры.
«Барыс» — Брэндон Боченски
455 матчей, 444 (179+265) очка
Американец всю свою кахаэловскую карьеру провёл в цветах одного клуба и сделал так, что в столице Казахстана о нём до сих пор вспоминают исключительно добрым словом. Успехи Брэндона Боченски в «Барысе» едва были бы возможны без партнёров — Найджела Доуса и Дастина Бойда, вместе с которыми он образовал одну из самых мощных троек КХЛ.
Брэндон Боченски
Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru
«Ак Барс» — Данис Зарипов
511 матчей, 383 (168+215) очка
Если среди действующих игроков лиги и есть легендарные, то в первую очередь под это определение подходит Данис Зарипов. 41-летний форвард «Ак Барса» с пятью Кубками Гагарина — самый титулованный хоккеист КХЛ и лучший бомбардир в истории своего клуба. Поднять эту планку Зарипову не помешала даже четырёхлетняя отлучка в «Магнитку».
«Салават Юлаев» — Теэму Хартикайнен
561 матч, 419 (186+233) очков
Теэму Хартикайнену было совсем непросто возглавить бомбардирский лист «Салавата Юлаева». Долгое время пальму первенства удерживал шведский технарь Линус Умарк, но на трёх с половиной сотнях очков он закрыл российский этап в собственной карьере. Хартикайнен прошёл чуть дальше и почти наверняка обставил бы уже и Зарипова, и Боченски, останься в Уфе по ходу прошлого плей-офф.
«Динамо» Москва — Вадим Шипачёв
265 матчей, 308 (93+215) очков
Под флагом московского «Динамо» Вадим Шипачёв набирал в среднем 1,16 очка за матч. Такой темп оказался не под силу ни одному из его предшественников или современников.
«Авангард» — Александр Попов
461 матч, 294 (90+204) очка
Александр Попов завершил карьеру игрока в ЦСКА, и именно московский период стал лучшим в его карьере. Вместе с армейцами форвард выиграл оба Кубка Гагарина и впервые был признан MVP плей-офф. Но совершенно особые впечатления о себе Попов оставил омичам. Любопытно, что в негласном споре за лавры лучшего бомбардира в истории «Авангарда» Попов лишь на семь очков опередил своего давнего партнёра по тройке нападения — Александра Пережогина.
ЦСКА — Александр Радулов
226 матчей, 282 (91+191) очка
Александр Радулов — один из главных ньюйсмейкеров КХЛ в последние недели. Его перемещения между основой и запасом «Ак Барса», его высказывания и высказывания о нём — самая долгоиграющая история этой регулярки. Но во время выступлений за ЦСКА Радулов набирал популярность исключительно спортивными достижениями. Чисто статистически они не перекрыты до сих пор.
«Трактор» — Антон Глинкин
615 матчей, 262 (89+173) очка
Редкий случай: лучший бомбардир клуба — его воспитанник. Впрочем, когда речь идёт о челябинской школе, этот факт совсем не удивляет. Антон Глинкин набирал менее половины очка за матч и, за исключением единичных и непродолжительных отрезков, никогда не считался лидером «Трактора». Но это не мешает ему возглавлять бомбардирский список уральской команды.
Антон Глинкин
Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru
«Торпедо» — Михаил Варнаков
446 матчей, 261 (144+117) очко
Михаил Варнаков провёл за всё время больше 700 игр в КХЛ, однако нигде он не был так полезен, как в Нижнем Новгороде.
«Автомобилист» — Анатолий Голышев
434 матча, 246 (122+124) очков
Невысокий нападающий «Автомобилиста» — ярчайший пример универсализма в КХЛ. Анатолий Голышев может как отдать, так и забить, что в высшей степени очевидно демонстрируют его статистические показатели. Игрок пробовал себя в НХЛ, но звёзды не сошлись. Зато в кахаэловской истории екатеринбургского клуба он сам — главная звезда.
«Локомотив» — Егор Аверин
592 матча, 243 (114+129) очка
Воспитанник «Авангарда» не прижился в родном клубе после долгих и мучительных попыток, а вот в Ярославле сразу стал своим. Егор Аверин — главный старожил волжского клуба. По-настоящему классных сезонов в его исполнении было немного, но просто количественно их было очень много — нынешний уже 11-й по счёту за один клуб.
«Северсталь» — Вадим Шипачёв
258 игр, 202 (74+128) очка
Наверное, сегодня не всё вспомнят, но вообще-то на заре существования КХЛ Вадим Шипачёв играл с изображением алмаза на груди. С тех пор много воды утекло, и центрфорвард успел попробовать себя не только в трёх других клубах лиги, но и в «Вегасе». При этом уже в ранние годы Шипачёв выделялся потрясающей статистикой — более результативных игроков Череповец, как и бело-голубая Москва, не встречал.
«Нефтехимик» — Дэн Секстон
255 матчей, 196 (61+135) очков
Помимо «Нефтехимика», Дэн Секстон пробовал свои силы в «Автомобилисте», но именно в нижнекамской команде он заработал себе имя. Американец остановился лишь в нескольких шагах от двух сотен очков и был очень близок к графику «одна игра — один балл». В кахаэловской истории «Нефтехимика» более крутого нападающего не было.
«Витязь» — Алексей Макеев
397 матчей, 194 (90+104) очка
Алексей Макеев в этом сезоне не сыграл ни одного матча, и почти наверняка «Автомобилисту» его очень не хватает. Травма не позволяет нападающему выйти на помощь партнёрам, а когда Алексей был здоровее, на него не могли нарадоваться в «Витязе». Правда, за всю историю франшизы Макеев всё же уступает Александру Королюку — у форварда со стажем работы в НХЛ 230 баллов за результативность.
«Спартак» — Александр Хохлачёв
281 матч, 190 (79+111) очков
Александр Хохлачёв дважды попытался проявить себя в топ-клубах. Его первой пробой пера в составе гранда стал переход в СКА, второй — трансфер в «Авангард». Под руководством Боба Хартли нападающий стал обладателем Кубка Гагарина, но ведущей роли в Омске не получил и вернулся в «Спартак», где его игра более-менее всегда шла как по маслу.
«Динамо» Минск — Джефф Плэтт
277 матчей, 183 (95+88) очка
Джеф Плэтт за пять с половиной лет настолько пообвыкся в Минске, что получил белорусское гражданство. За новый паспорт нападающий заплатил сполна: его показатели в «Динамо» по-прежнему недосягаемы.
«Амур» — Томаш Зогорна
318 матчей, 166 (65+101) очков
Томаш Зогорна покинул берега Амура полтора года назад — впрочем, его фамилия из клубной статистики никуда не уходит. В хабаровской команде, которая чаще большинства других переживала трудные времена, чех умудрялся набирать по полбалла за матч — и эта вершина остаётся непокорённой другими.
Томаш Зогорна
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
«Сибирь» — Йонас Энлунд
352 матча, 182 (91+91) очка
Самый-самый в кахаэловской истории «Сибири» — Йонас Энлунд. Уроженец Хельсинки в трёх сезонах набирал свыше 35 баллов. Ближайший преследователь Энлунда — Егор Миловзоров, который дважды уходил из «Сибири» и дважды возвращался. Обе его вылазки за пределы сибирского региона не были настолько успешными, насколько выступления со снежинкой на груди. В прошлом сезоне нападающий впервые вошёл в топ-3 бомбардиров клуба за сезон. Секрет Миловзорова — набирать очки пусть и не слишком стремительно, но стабильно. В активе форварда 145 (52+93) баллов.
«Куньлунь» — Брэндон Ип
230 матчей, 132 (67+65) очка
Канадско-китайский нападающий «Куньлуня» — пожалуй, самый недооценённый бомбардир лиги. В нынешнем сезоне Брэндон Ип побил рекорд Яромира Ягра, набирая очки в 14 матчах подряд, и от журналистов получил приглашение на декабрьский Матч звёзд. Предыдущие сезоны Ипа в «Ред Стар» не были фантастическими по общим меркам чемпионата, но среди одноклубников равных ему не было и нет.
ХК «Сочи» — Илья Крикунов
202 игры, 122 (45+77) очка
Илья Крикунов играл в «Сочи» всего лишь на протяжении трёх лет, хотя и этого отрезка оказалось достаточно, чтобы до сих пор оставаться в клубной истории. Крикунов часто менял команды, однако пик его способностей пришёлся именно на период выступлений за южан.
«Адмирал» — Никлас Бергфорс
144 матча, 95 (44+51) очков
Лучший бомбардир в короткой истории «Адмирала», которая к тому же прерывалась на один год, — Никлас Бергфорс. Поначалу швед казался настоящей находкой для дальневосточной команды. Он настрелял почти сто очков, но затем внезапно сник и был выставлен на драфт отказов. А вот результат его всё ещё живёт.
- 4 ноября 2022
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