Вратарский кошмар «Трактора» и нелепое спасение «Сочи». Итоги игрового дня КХЛ

4 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось три матча. Коротко рассказываем о каждом из них.

В Москве на «Мегаспорте» «Спартак» продолжал домашнюю серию игрой с «Куньлунем». Долгое время в матче сохранялся счёт 0:0, но на 40-й минуте Илья Талалуев всё-таки смог переиграть великолепного Джереми Смита. Но третий период, по признанию главного тренера Бориса Миронова, «Спартак» провалил.

Гости из Мытищ буквально в течение семи минут превратили 0:1 в 3:1, а затем довели дело до победы. Главным героем «Куньлуня» стал голкипер Смит, совершивший 48 спасений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги. https://video.khl.ru/events/1787023

В Челябинске «Трактор», одержавший две тяжелейшие победы в двух последних матчах, принимал «Витязь», который в последнее время совсем не блещет результатами. Но в этой встрече хоккеисты гостей были во всём быстрее, напористее и сильнее, так что особой борьбы не получилось.

Яремчук открыл счёт уже на четвёртой минуте, под конец первого периода преимущество «Витязя» удвоил Старков, а в начале второго отрезка Рассказов забросил третью шайбу, после чего Алексей Мельничук отправился на скамейку, не доиграв таким образом второй из двух своих матчей за «Трактор».



Через 10 минут после замены вратаря Антон Бурдасов отквитал одну шайбу для хозяев, но в самом начале третьего периода вратарский кошмар Челябинска, который тянется со старта сезона, продолжился: Проскуряков допустил чудовищную ошибку при игре за воротами, и «Витязь» забил четвёртый гол, после которого у игроков «Трактора» просто опустились руки.

До финальной сирены команды обменялись голами, а единственной радостью для челябинской публики стал очередной гол молодого воспитанника клуба Максима Шабанова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги. https://video.khl.ru/events/1787039

В Череповце встретились команды, успевшие позабыть вкус победы: «Северсталь» в последний раз выигрывала 16 октября, «Сочи» — вообще 4 октября! Но встреча команд с таким тяжёлым грузом на плечах получилась очень захватывающей и даже драматичной.

«Северсталь» открыла счёт за четыре секунды до сирены на первый перерыв, однако к 25-й минуте «Сочи» уже вёл 2:1. После шайбы Феоктистова голкипер череповчан Подъяпольский, установивший сегодня рекорд клуба, отправился на скамейку, уступив место Шугаеву. Но и тот достаточно быстро пропустил от Александрова.



Второй матч подряд «Сочи» вёл после двух периодов, и второй раз подряд «леопарды» не сумели сохранить преимущество. «Северсталь» отыгралась благодаря двум голам за 1 минуту и 20 секунд в середине двадцатиминутки, а за 71 секунду до финальной сирены Моисеев впервые вывел хозяев вперёд!



Победа «Северстали» неумолимо приближалась, но за шесть секунд до конца встречи Шугаев пропустил очень простой бросок Попугаева в ближний угол – 4:4! Судьбу этого яркого матча в результате решили буллиты, в которых единственную удачную попытку совершил форвард хозяев Руслан Абросимов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги. https://video.khl.ru/events/1787167

Матчи 5 ноября