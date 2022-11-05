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Результаты матчей КХЛ 4 ноября, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей на 5 ноября

Вратарский кошмар «Трактора» и нелепое спасение «Сочи». Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 4 ноября
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А игроки «Спартака» из-за поражения лишились выходного.

4 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось три матча. Коротко рассказываем о каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2022, пятница. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Талалуев (Брынцев, Цыплаков) – 39:11 (5x5)   1:1 Фрэм (Шульц) – 42:42 (5x5)   1:2 Шульц (Вон, Николлс) – 48:47 (4x4)   1:3 Ип (Фрэм, Родевальд) – 49:34 (5x5)

В Москве на «Мегаспорте» «Спартак» продолжал домашнюю серию игрой с «Куньлунем». Долгое время в матче сохранялся счёт 0:0, но на 40-й минуте Илья Талалуев всё-таки смог переиграть великолепного Джереми Смита. Но третий период, по признанию главного тренера Бориса Миронова, «Спартак» провалил.

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Гости из Мытищ буквально в течение семи минут превратили 0:1 в 3:1, а затем довели дело до победы. Главным героем «Куньлуня» стал голкипер Смит, совершивший 48 спасений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги. https://video.khl.ru/events/1787023

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2022, пятница. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Яремчук (Уилсон, Волгин) – 03:46 (5x5)   0:2 Старков (Руа) – 16:24 (5x5)   0:3 Рассказов (Кара) – 25:21 (5x5)   1:3 Бурдасов (Калинин) – 35:33 (5x4)   1:4 Галузин (Яремчук) – 40:33 (5x5)   1:5 Кара (Галузин, Волгин) – 43:46 (5x4)   2:5 Шабанов (Телегин) – 44:27 (5x5)

В Челябинске «Трактор», одержавший две тяжелейшие победы в двух последних матчах, принимал «Витязь», который в последнее время совсем не блещет результатами. Но в этой встрече хоккеисты гостей были во всём быстрее, напористее и сильнее, так что особой борьбы не получилось.

Яремчук открыл счёт уже на четвёртой минуте, под конец первого периода преимущество «Витязя» удвоил Старков, а в начале второго отрезка Рассказов забросил третью шайбу, после чего Алексей Мельничук отправился на скамейку, не доиграв таким образом второй из двух своих матчей за «Трактор».

Через 10 минут после замены вратаря Антон Бурдасов отквитал одну шайбу для хозяев, но в самом начале третьего периода вратарский кошмар Челябинска, который тянется со старта сезона, продолжился: Проскуряков допустил чудовищную ошибку при игре за воротами, и «Витязь» забил четвёртый гол, после которого у игроков «Трактора» просто опустились руки.

Турнирная таблица

До финальной сирены команды обменялись голами, а единственной радостью для челябинской публики стал очередной гол молодого воспитанника клуба Максима Шабанова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги. https://video.khl.ru/events/1787039

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2022, пятница. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пресс (Лишка, Иванцов) – 19:56 (5x4)   1:1 Завгородний (Николаев) – 21:36 (5x5)   1:2 Феоктистов (Морроу, Точицкий) – 24:12 (5x4)   1:3 Александров (Точицкий) – 33:46 (5x5)   2:3 Пресс (Хлыстов) – 50:01 (5x5)   3:3 Иванцов (Морозов, Тимашов) – 51:20 (5x5)   4:3 Моисеев (Думбадзе, Гуслистов) – 58:49 (5x5)   4:4 Попугаев (Морроу, Стальнов) – 59:54 (6x5)   5:4 Абросимов – 65:00 (ПБ)

В Череповце встретились команды, успевшие позабыть вкус победы: «Северсталь» в последний раз выигрывала 16 октября, «Сочи» — вообще 4 октября! Но встреча команд с таким тяжёлым грузом на плечах получилась очень захватывающей и даже драматичной.

«Северсталь» открыла счёт за четыре секунды до сирены на первый перерыв, однако к 25-й минуте «Сочи» уже вёл 2:1. После шайбы Феоктистова голкипер череповчан Подъяпольский, установивший сегодня рекорд клуба, отправился на скамейку, уступив место Шугаеву. Но и тот достаточно быстро пропустил от Александрова.

Второй матч подряд «Сочи» вёл после двух периодов, и второй раз подряд «леопарды» не сумели сохранить преимущество. «Северсталь» отыгралась благодаря двум голам за 1 минуту и 20 секунд в середине двадцатиминутки, а за 71 секунду до финальной сирены Моисеев впервые вывел хозяев вперёд!

Победа «Северстали» неумолимо приближалась, но за шесть секунд до конца встречи Шугаев пропустил очень простой бросок Попугаева в ближний угол – 4:4! Судьбу этого яркого матча в результате решили буллиты, в которых единственную удачную попытку совершил форвард хозяев Руслан Абросимов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги. https://video.khl.ru/events/1787167

Матчи 5 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2022, суббота. 13:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2022, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
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