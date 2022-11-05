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Голливудский актёр, звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс хочет купить клуб НХЛ

Звезда «Дэдпула» хочет купить клуб НХЛ. Насколько это реально?
Елена Кузнецова
Райан Рейнольдс хочет купить клуб НХЛ
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Об интересе со стороны Райана Рейнольдса говорят все, но вопрос в том, хватит ли у него денег.

Руководство «Оттавы» подтвердило информацию о том, что клуб выставлен на продажу. Эти слухи ходили с тех пор, как весной скончался предыдущий владелец команды Юджин Мельник. За несколько дней до этого появилась информация о том, что в покупке заинтересован голливудский актёр, звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс.

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Кто владеет «Оттавой»

После смерти Мельника клуб перешёл двум его дочерям Анне и Оливии. Это молодые девушки, одна ещё студентка, вторая только закончила университет, поэтому в реальности делами клуба занимается совет управляющих, состоящий из трёх человек. Даже если бы дочери хотели продолжить дело отца, им бы пришлось нести огромную финансовую нагрузку — клуб не первый год терпит убытки, и его долги на данный момент составляют примерно $ 250 млн.

Девушки в память об отце, который мечтал, что «Оттава» останется в его семье на долгие поколения, могут сохранить за собой небольшую долю клуба. Нынешнее руководство подчеркнуло, что одним из условий продажи будет сохранение команды в столице Канады.

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Почему Рейнольдс?

Актёр – канадец, родился в Ванкувере, но некоторое время жил в Оттаве. В столице Канады даже назвали одну из улиц в его честь. Издание Ottawa Sun со ссылкой на источники сообщает, что интерес Рейнольдса вполне себе настоящий и что его представители уже, возможно, даже успели связаться с лигой и юристами «Оттавы».

Сам актёр пока официально не высказывался на эту тему, но ответил задумчивым смайликом на сообщение о продаже «Оттавы» в одной из соцсетей.

Игрокам «Оттавы» идея с владельцем-актёром тоже понравилась. «Я, как и все, большой фанат Рейнольдса. Как его можно не любить? Он приятный во всех отношениях человек. Мы видели новости, не знаю, как в итоге получится, но будет круто [если он купит команду].

Мне нравятся фильмы о Дэдпуле, нравится всё, что делает Рейнольдс. Он весёлый, у него великолепное чувство юмора. Если он станет владельцем, думаю, надо будет сделать шлем с Дэдпулом», — сказал вратарь команды Кэм Тальбо.

Матч «Оттавы»

Матч «Оттавы»

Фото: AP/ТАСС

Рейнольдса не назвать новичком в спортивном бизнесе – два года назад он на пару с другим актёром Робом Макэлхенни купил футбольный клуб из Уэльса, выступающий в одном из низших английских дивизионов. Та покупка обошлась в $ 3,4 млн, но «Оттава» — это проект совершенно другого масштаба, который оценивается в $ 655 млн. Неизвестно, есть ли у Рейнольдса такие деньги.

«Скажем, у него есть $ 50–100 млн свободных денег, так? Но для покупки «Оттавы» надо иметь очень толстый кошелёк. Если вы захотите продать символическую часть людям вроде Рейнольдса – пожалуйста, но номинальным владельцем лучше сделать того, у которого на счетах суммы с большим количеством нулей», — приводит слова профессора экономики Моше Ландера CBC.

Есть и другие претенденты

И их немало. В числе первых ещё весной интерес к «Оттаве» высказал владелец хоккейной команды ОХЛ «Оттава» и команды по американскому футболу «Оттава Редблэкс» Роджер Гринберг.

В числе других называется миллионер Майкл Андлауэр, который владеет клубом ОХЛ «Гамильтон» и 20% «Монреаль Канадиенс», бизнесмены и бывшие миноритарные владельцы «Питтсбурга» братья Джеффри и Майкл Кимелы, а также бизнесмены из США.

Sportsnet пишет, что продать «Оттаву» можно было бы гораздо быстрее, если бы не остро стоящий вопрос с новой ареной. «Сенаторы» уже давно намереваются переехать из пригорода Оттавы в центр, но сделка на строительство стадиона до сих пор не завершена. И новые владельцы хотят удостовериться, что в этот раз ничего уже не сорвётся. Пока что «Оттава» подписала только меморандум, но не договор с застройщиком.

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Теги Хоккей НХЛ НХЛ Оттава Сенаторз •••

Заглавное фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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