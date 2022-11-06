Кучеровым восхищаются даже каналы НХЛ! Россиянин разозлил, а потом уничтожил «Баффало»

Нынешнее «Баффало» — уже не поставщик очков для любого желающего в НХЛ. Это молодая, быстрая и задорная команда, вторая самая забивающая в лиге, и чтобы обыграть её, надо серьёзно потрудиться. «Тампе» потребовалась вся магия Никиты Кучерова, который провёл свою лучшую игру в сезоне, набрав четыре очка.

В первом периоде Никита, к тому же, дополнительно разозлил «Баффало», врезавшись за воротами в их голкипера Эрика Комри. Алекс Тук поехал бить Никиту, защищая своего партнёра, но Кучеров благоразумно уехал в сторону и избежал стычки. «Клинки» к тому моменту уступали 0:1, но вскоре Земгус Гиргенсонс сравнял счёт.

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Во втором периоде Кучеров ответил первой передачей, послав в атаку Брэйдена Пойнта и Стивена Стэмкоса, которые реализовали большинство. И у самого Никиты была масса великолепных моментов, но Комри сегодня словно вознамерился ни за что не пропустить от россиянина. Это у него сделать получилось – Никита забил только в пустые ворота, зато он оформил ассистентский хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё во втором периоде «Баффало» сравнял счёт, а в начале третьего впервые повёл в этом матче. Джефф Скиннер, забытый один перед воротами, уложил на лёд Брайана Эллиотта и завёл шайбу в пустую сетку.

Затем наступило время Никиты, который фактически уничтожил «Баффало». Вместе с Хагелем (их звено в последних матчах играет на безумном кураже) отобрал шайбу у «клинков» на выходе из зоны, уехал за ворота и отдал привычно гениальный пас на пятачок. Хагель не с первого, но со второго раза переиграл Комри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

За пять минут до конца Хагель и Кучеров соорудили победный гол, автором которого стал защитник Ник Пербикс. Это его первая шайба в НХЛ. Вишенкой на торте этой победы стала шайба Кучерова в пустые ворота, которая установила окончательный счёт – 5:3.

«Попасть в НХЛ, провести свой первый матч – уже невероятный момент. Но забить свой первый гол и сразу – победный? К тому же теперь он может говорить, что сделал это с передачи Кучерова.Что касается Никиты, то сегодня Комри несколько раз его «обокрал». Думаю, именно поэтому Куч вложил дополнительную энергию в бросок по пустым воротам», — сказал главный тренер команды Джон Купер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Никита забил в шестом матче подряд и набрал очки в 10 матчах подряд. За этот период на его счету 19 (6+13) результативных баллов. Четыре очка за матч случились в 20-й раз в его карьере. Любопытная статистика – в этих играх «Тампа» ещё ни разу не проигрывала.

Никита был признан третьей звездой встречи и заслужил восхваления не только от партнёров, но и от официального канала НХЛ. «Никита Кучеров в последних 10 матчах – это отпад», — написала лига в своих соцсетях.

«Я уже успел поиграть с шестью или семью будущими членами Зала славы. Это невероятно и я всегда буду это ценить. Но Кучеров – он нереальный. Он волшебник», — сказал Хагель.