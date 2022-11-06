Овации многотысячной толпы в сердце Америки. Видео, показывающее истинное величие Овечкина

Александру Овечкину далеко не впервой своими голами останавливать ход матча, заставляя своих партнёров и организаторов слегка нарушать регламент. Достаточно вспомнить, какая вакханалия творилась на льду «Кэпитал-Уан Арены» в прошлом сезоне, когда Ови стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

Вот и в начале этого сезона Овечкин уже напомнил, что он – целое явление в мировом хоккее, а его голы давно автоматом становятся достоянием не только «Вашингтона», но и истории НХЛ. В середине второго периода домашнего матча с «Аризоной» Александр заколотил 787-й гол в карьере, установив новый рекорд лиги по количеству шайб за один клуб.

Здорово, что исторический гол Овечкин забил на домашней площадке. Из этого события в хоккейном доме «Вашингтона» устроили целый праздник. Правда, не сразу после гола, которому Ови радовался, как ребёнок.

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За 6:55 до конца периода во время коммерческого тайм-аута на медиакубе арены наступило время чествования главного хоккеиста в истории франшизы «Кэпиталз». Для начала «Вашингтон» показал трибьют-видео, где были показаны кадры с самой первой пресс-конференции Овечкина в качестве игрока «Кэпиталз». «У меня есть мечта играть в НХЛ. Это хороший город, хорошие люди. Я с нетерпением жду встречи со своими фанатами», — говорит на смешном и максимально простом английском молодой Овечкин с полным комплектом зубов и без единого седого волоса.

А уже после показа видео заполненная до отказа арена устроила Овечкину стоячую овацию. Александр со скамейки запасных взволнованно махал рукой 18 с половиной тысячам болельщиков. Среди них была и его семья: супруга Анастасия и сыновья Сергей и Илья. Вне всяких сомнений, аплодисменты российскому хоккеисту в самом сердце Америки – это показатель истинного величия Овечкина.

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Моментально отреагировал на достижение Овечкина и владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, который прекрасно общается с российским форвардом. «Больше всего голов за один клуб. Насколько мы счастливы? Спасибо, Алекс. История сотворена заново», — написал Леонис в своём «твиттере».

Сам Александр во втором перерыве матча вышел в зону флэш-интервью, где впервые прокомментировал свой новый рекорд. «Прямо сейчас это особенная ночь для меня. Здесь моя жена, дети и друзья. Я знаю, что мои родители смотрят игру дома. Мой гол – особенный момент. Это большая история. Приятно быть номером один – это очень важно», – сказал Овечкин.

Жаль, что после игры россиянину уже пришлось обсуждать не своё достижение, а четвёртое подряд поражение «Вашингтона».