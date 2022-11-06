Команда Малкина проигрывает матч за матчем в НХЛ. Стоит ли «Питтсбургу» паниковать?

«Питтсбург» начал сезон так, как будто решил сразу же нахлобучить все предсезонные прогнозы в стиле «это год, когда ветераны сдуются!». «Пингвины» на старте выиграли четыре матча из пяти, при этом в каждой победной игре забрасывали по шесть шайб соперникам очень разного класса и стиля.

Однако после этого последовало падение, подобное описанному вчера полёту «Сент-Луиса» вниз. Семь поражений подряд, лишь одно набранное очко — и вот «пингвины» уже на предпоследнем месте дивизиона, опережая только совсем уж беззащитный в прямом смысле слова «Коламбус».

Летом команда затеяла очередную масштабную трансферную компанию — хотя трейд-мастер Джим Рутерфорд из клуба ушёл, дело его живёт, «пингвины» уже несколько лет предпочитают драфту и рынку свободных агентов именно обмены. Клуб добавил опытного Джеффа Питри и защитника чемпионской «Тампы» Яна Рутту, отпустив более молодых Майка Мэтисона (так и не оправдавшего щедрые авансы) и Джона Марино, который в клубе начинал очень удачно, а потом тоже подсдал.

Главная же операция лета, как известно, заключалась в сохранении троицы 58-71-87 в её первозданном виде. Как вы помните, без шероховатостей не получилось: продление контракта Евгения Малкина было обставлено в обстановке драмы, хотя других реальных вариантов для ухода форварда, который хотел играть только в определённых местах, уже не было. Троица осталась и поставила рекорд американских профессиональных лиг по верности цветам.

Евгений Малкин Фото: AP/TASS

Удалось сохранить арендованного под плей-офф Рикарда Ракелля — и состав «Питтсбурга» чисто по именам смотрелся не менее глубоким, чем в чемпионские годы. Конечно, основной вопрос был в том, сохранят ли Кросби и Малкин свою форму — а конкретно для Евгения важным фактором было даже не избавление от травм, а хотя бы их минимизация.

И, в принципе, как раз к атаке вопросов нет. «Питтсбург» — вторая команда лиги по созданным xG в равных составах (лучше только «Нью-Джерси») и шестая команда по реально заброшенным шайбам. Процент ожидаемых голов у «пингвинов» тоже шестой — правда, так было и в серии плей-офф с «Рейнджерс», которая закончилась обидным и болезненным вылетом.

С защитой, если смотреть чисто на продвинутую статистику, всё сравнительно неплохо. «Пингвины» допускают мало опасных моментов (10,5 за матч по метрике NaturalStatTrick – это опять же шестое место в лиге). По допущенным xG всё похуже, 18-я позиция — но это происходит из-за большого количества не очень опасных бросков. Однако при такой атаке этого должно хватать для комфортной позиции в плей-офф, особенно учитывая проблемы клубов Столичного дивизиона.

Какие же проблемы пока выделяются у «Пенс»? Во-первых, игра вратарей ниже среднего. Тристан Джерри, кажется, так и не воспринимается многими как полноценный первый голкипер, хотя по количеству проведённых игр он таковым является. У многих в памяти ещё остаются его провалы в плей-офф. У Джерри и его сменщика Кейси Десмита пока идентичные 90,4% отражённых бросков.

Во-вторых, это игра в меньшинстве. Здесь нет провалов уровня «Ванкувера» начала сезона, но 73% нейтрализации — уровень нижней пятёрки НХЛ. Это огромный спад по сравнению с прошлым сезоном, когда спецбригада «Питтсбурга» была третьей в лиге. Причину этого можно искать в персоналиях — из шести основных игроков меньшинства в прошлом сезоне из клуба ушли двое (Бойл и Марино), латвийский центр Блюгерс из-за травмы пока не сыграл ни одной игры, а защитник Руведел провёл лишь три матча. Сейчас основной форвард для меньшинства «Пенс» — 23-летний форвард Райан Пилинг, который пока проводит лишь второй полноценный сезон в НХЛ.

Майк Салливан Фото: AP/TASS

Впрочем, несмотря на поражения, местные журналисты призывают не трогать главного тренера Майка Салливана. Обозреватель The Athletic Джош Йоге напоминает, что «Питтсбург» за время работы Салливана по тем или иным причинам лишился двух десятков заметных игроков, но каждый успешно переживал эти потери. «Салливан на карьерной траектории Зала славы. Он невероятно умный тренер. Несмотря на то что последние результаты могут говорить иное, он пользуется абсолютным уважением лидеров команды. Вокруг него собран талантливый штаб. Это первая неделя ноября», — Йоге призывает оставить тренера в покое.

В отличие от «Сент-Луиса», само содержание игры «Питтсбурга» пока вызывает меньше нареканий. Возможно, менеджеры команды по старой привычке проведут ещё пару обменов, которые смогут встряхнуть «Питтсбург» — паниковать, в отличие от других провалов, пока однозначно рано.